Zloději zmizeli s 12 tunami čokolád KITKAT
Mar 27, 2026, 13:20 ET
Více než 400.000 čokolád KITKAT zmizelo během přepravy a nyní se pravděpodobně šíří po celé Evropě
VEVEY, Švýcarsko, 27. března 2026 /PRNewswire/ -- Společnost KITKAT dnes potvrdila, že nákladní vůz přepravující 413.793 kusů její nové řady čokolád byl během přepravy v Evropě odcizen.
Zásilka o hmotnosti přibližně 12 tun zmizela minulý týden na cestě mezi výrobním a distribučním místem. Čokoládové tyčinky opustily minulý týden střední Itálii a měly být distribuovány po celé Evropě – trasa dlouhá 1250 až 1350 km měla nakonec končit v Polsku. Vozidlo i jeho obsah jsou stále nezvěstné a v úzké spolupráci s místními úřady a partnery v dodavatelském řetězci probíhá vyšetřování.
Ačkoli s produktem samotným není spojeno žádné riziko a partneři byli upozorněni, společnost KITKAT se domnívá, že by se mohlo pohřešované zboží dostat do neoficiálních prodejních kanálů na evropských trzích. Pokud k tomu dojde, lze všechny produkty vysledovat pomocí jedinečného šaržového kódu přiřazeného jednotlivým tyčinkám.
Díky tomu budou spotřebitelé, maloobchodníci i velkoobchodníci schopni zjistit, zda je daný výrobek součástí odcizené zásilky, a to naskenováním čísla šarže uvedeného na obalu. V případě shody se na skeneru zobrazí jasné pokyny, jak informovat společnost KITKAT, která následně příslušné důkazy předá dál.
Ke krádeži došlo krátce po zveřejnění společné zprávy¹ Mezinárodní unie námořního pojištění (IUMI) a Asociace pro ochranu přepravovaného majetku (TAPA) EMEA, která poukázala na alarmující nárůst krádeží nákladu a podvodů v nákladní dopravě, přičemž stále častěji se objevují rafinovanější metody podvodu.
Mluvčí společnosti KITKAT uvedl:
„Vždy jsme lidi vybízeli, aby si o svačině dali KITKAT – zdá se však, že zloději vzali tuto výzvu příliš doslova a odnesli si více než 12 tun naší čokolády.
Ačkoli oceňujeme výjimečný vkus pachatelů, faktem zůstává, že krádeže nákladu jsou stále závažnějším problémem pro firmy všech velikostí. Vzhledem k tomu, že se pravidelně objevují stále rafinovanější postupy, rozhodli jsme se zveřejnit svou vlastní zkušenost v naději, že to zvýší povědomí o tomto stále častějším kriminálním trendu."
Spotřebitelé jsou žádáni, aby se nepokoušeli lokalizovat jakékoli odcizené zboží, manipulovat s ním nebo ho získávat zpět a aby nepodnikali žádné přímé kroky.
Veškeré relevantní informace by měly být sdíleny prostřednictvím výše uvedeného kanálu nebo s místními orgány činnými v trestním řízení.
Společnost KITKAT bude i nadále podporovat vyšetřování a v případě potřeby poskytovat další informace.
