Zlodeji si dali pauzu - zmizlo 12 ton KITKAT
Mar 27, 2026, 13:28 ET
Viac ako 400 000 čokolád KITKAT zmizlo pri preprave a teraz možno koluje po celej Európe
VEVEY, Švajčiarsko, 27. marca 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť KITKAT dnes potvrdila, že kamión prepravujúci 413 793 kusov jej nového sortimentu čokolády bol ukradnutý počas prepravy cez Európu.
Zásielka s hmotnosťou približne 12 ton zmizla minulý týždeň počas prepravy medzi výrobným a distribučným miestom. Tyčinky, ktoré minulý týždeň odišli zo stredného Talianska, sa mali distribuovať po celej Európe – trasa dlhá 1250 až 1350 km mala nakoniec vyústiť do Poľska. Vozidlo aj s obsahom zostávajú nezvestné a vyšetrovanie prebieha v úzkej spolupráci s miestnymi úradmi a partnermi v dodávateľskom reťazci.
Hoci s produktom samotným nie je spojené žiadne riziko a partneri boli upozornení, KITKAT sa domnieva, že chýbajúce položky by sa mohli dostať do neoficiálnych predajných kanálov na európskych trhoch. Ak sa tak stane, všetky produkty je možné vysledovať pomocou jedinečného kódu šarže priradeného jednotlivým tyčinkám.
V dôsledku toho budú môcť spotrebitelia, maloobchodníci a veľkoobchodníci identifikovať, či je produkt súčasťou ukradnutej zásielky, naskenovaním šarží uvedených na obale. Ak sa nájde zhoda, skenujúci pracovník dostane jasné pokyny, ako upozorniť KITKAT, ktorý potom príslušným spôsobom poskytne dôkazy.
Ku krádeži došlo krátko po spoločnej správe¹ Medzinárodnej únie námorného poistenia (IUMI) a Asociácie ochrany prepravovaného majetku (TAPA) EMEA, ktorá poukázala na alarmujúci nárast krádeží nákladu a podvodov v nákladnej doprave – pričom sú čoraz bežnejšie sofistikovanejšie metódy podvodu.
Hovorca spoločnosti KITKAT povedal:
„Vždy sme ľudí povzbudzovali, aby si dali pauzu s tyčinkou KITKAT – ale zdá sa, že zlodeji vzali tento odkaz príliš doslovne a urobili si pauzu s viac ako 12 tonami našej čokolády.
Hoci si vážime výnimočný vkus zločincov, faktom zostáva, že krádeže nákladu predstavujú pre podniky všetkých veľkostí narastajúci problém. Keďže sa pravidelne zavádzajú sofistikovanejšie schémy, rozhodli sme sa zverejniť naše vlastné skúsenosti v nádeji, že to zvýši povedomie o čoraz bežnejšom kriminálnom trende."
Spotrebiteľov žiadame, aby sa ukradnutý tovar nepokúšali nájsť, manipulovať s ním alebo ho získať späť a aby nepodnikali žiadne priame kroky.
Akékoľvek relevantné informácie treba oznámiť prostredníctvom vyššie uvedeného kanála alebo miestnym orgánom činným v trestnom konaní.
KITKAT bude naďalej podporovať vyšetrovanie a podľa potreby poskytovať ďalšie aktualizácie.
Poznámky pre redaktorov
1. správa IUMI a TAPA EMEA
