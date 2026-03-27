Skok na transport batonów KITKAT - łupem złodziei padło 12 ton towaru

Ponad 400 tys. batonów KITKAT zaginęło w trakcie transportu – obecnie produkt może być nielegalnie wprowadzany do obrotu na terenie całej Europy.

VEVEY, Szwajcaria, 27 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma KITKAT potwierdziła dziś kradzież ciężarówki przewożącej 413 793 batonów do punktów dystrybucji na terenie Europy.

Blisko 12 ton towaru zaginęło w zeszłym tygodniu na trasie pomiędzy zakładem produkcyjnym a punktami dystrybucji. Transport batonów wyruszył w minionym tygodniu ze środkowych Włoch, a jego trasa, licząca 1250–1350 km, miała przebiegać przez całą Europę, kończąc się w Polsce. Wciąż trwają poszukiwania pojazdu z towarem. Trwa również śledztwo we współpracy z lokalnymi organami i partnerami w łańcuchu dostaw.

Thieves Make a Break For It as 12 Tonnes of KITKAT Go Missing

Chociaż sam produkt nie wiąże się z żadnym zagrożeniem, a partnerzy zostali poinformowani o sytuacji, firma KITKAT przewiduje, że zaginiony towar może trafić do nieoficjalnych kanałów sprzedaży na europejskich rynkach. Jeśli do tego dojdzie, należy pamiętać, że na każdym batonie znajduje się niepowtarzalny numer partii, po którym można ustalić jego pochodzenie.

Skanując numer partii umieszczony na opakowaniu, konsumenci, detaliści i hurtownicy mogą zatem sprawdzić, czy dany baton pochodzi ze skradzionego transportu. Przygotowano przejrzyste instrukcje dotyczące powiadamiania firmy KITKAT w przypadku wykrycia takiego produktu. Firma po otrzymaniu zgłoszenia zawiadomi odpowiednie organy.

Do zdarzenia doszło krótko po publikacji wspólnego raportu¹ przygotowanego przez International Union of Marine Insurance (IUMI) oraz Transported Asset Protection Association (TAPA EMEA), w którym wskazano na niepokojący wzrost liczby kradzieży ładunków i oszustw transportowych przy coraz wyższym stopniu wyrafinowania stosowanych metod.

Komentarz rzecznika firmy KITKAT:

„Zawsze mówiliśmy: zrób sobie przerwę z KITKAT-em — wygląda na to, że złodzieje potraktowali to hasło dosłownie, przerywając dostawę ponad 12 ton batonów.

Choć doceniamy wyjątkowo dobry gust przestępców, nie możemy nie dostrzec, że kradzieże towaru w trakcie transportu stają się coraz poważniejszym problemem dla przedsiębiorstw każdej wielkości. W obliczu regularnego stosowania coraz bardziej wyrafinowanych metod zdecydowaliśmy się upublicznić nasz przypadek w nadziei, że zwiększy to świadomość na temat coraz powszechniejszego procederu przestępczego".

Prosimy konsumentów o niepodejmowanie samodzielnych prób namierzenia lub odzyskania skradzionego towaru ani jakichkolwiek bezpośrednich działań z nim związanych.

Wszelkie istotne informacje należy przekazywać za pośrednictwem wskazanego wcześniej kanału lub lokalnym organom ścigania.

Firma KITKAT będzie współpracować z organami w dalszym toku śledztwa, na bieżąco przekazując ważne informacje do wiadomości publicznej.

Uwagi dla redaktorów

1. Raport IUMI i TAPA EMEA.

