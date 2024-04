Соучредитель Инициативы Aurora Нубар Афеян призвал предотвратить второй геноцид армян

Соучредитель Гуманитарной инициативы Aurora Нубар Афеян выступил с глобальным призывом предотвратить второй геноцид армян

КЕМБРИДЖ, Массачусетс, 25 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Гуманитарная инициатива Aurora сегодня объявила, что ее соучредитель Нубар Афеян (Noubar Afeyan) выступил с глобальным призывом к действиям по предотвращению второго геноцида армян в 109-ю годовщину Дня памяти жертв геноцида армян. Г-н Афеян выступил с глобальным призывом к действию в изданиях The New York Times, The Washington Post и The London Times, а также в каналах глобальных социальных сетей.

В призыве к действию подчеркивается сходство зверств, которые произошли 109 лет назад, и тех, что повторяются сегодня:

«Даже в момент, когда мы оплакиваем прошлое, история повторяется. Армяне вновь становятся объектом этнических чисток, политические лидеры незаконно удерживаются в заложниках, а Армения как страна сталкивается с экзистенциальными угрозами своему суверенитету и самоопределению.

Занятый делами мир смотрит в другую сторону. При этом не все понимают, что с сентября прошлого года Азербайджан изгнал 120 000 армян — все население Арцаха, армянского анклава, также известного как Нагорный Карабах, — с территории их исконной родины».

Он также призывает правительство Азербайджана восстановить мир в регионе и действовать справедливо в отношении заключенных, которые были им незаконно захвачены:

«Азербайджан также продолжает незаконно удерживать армянских заложников, в том числе моего друга и коллегу Рубена Варданяна (Ruben Vardanyan), бизнесмена и филантропа, который недолгое время занимал пост государственного министра Республики Арцах. Между тем, эскалация столкновений на границе Армении продолжает подпитывать растущие опасения, что Азербайджан может планировать вторжение в саму Армению.

У Азербайджана сегодня не должно быть оснований для конфликта с Арменией. После прошлогоднего вторжения Армения отказалась от усилий по самоуправлению в Нагорном Карабахе. Настаивая сейчас на том, что условия мира должны основываться на согласии Армении с нарушением своей международно признанной границы, чтобы обеспечить коридор, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью и Турцией, Азербайджан действует незаконно и несправедливо».

Комментируя свои усилия по повышению осведомленности о несправедливости, происходящей в отношении армян, и страх перед вторым геноцидом, г-н Афеян сказал: «Сегодня 109-я годовщина изгнания 1,5 миллионов армян из своих домов и их убийства руками османских турок, и теперь это происходит снова. Сегодня мы должны сделать больше, а не только оплакивать массовые убийства прошлого. Пришло время действовать, чтобы предотвратить массовые убийства будущего».

Полную информацию о призыве к действию см. на веб-сайте: Не только помните. Действуйте!

