Spoluzakladateľ humanitárnej iniciatívy Aurora Noubar Afeyan vydal globálnu výzvu na zabránenie druhej genocíde Arménov

CAMBRIDGE, Massachusetts, 24. apríla 2024 /PRNewswire/ -- Humanitárna iniciatíva Aurora dnes oznámila, že jej spoluzakladateľ Noubar Afeyan pri príležitosti 109. výročia Dňa spomienky na genocídu Arménov vydal celosvetovú výzvu na zabránenie druhej genocíde Arménov. Afeyan zverejnil celosvetovú výzvu na akciu v denníkoch The New York Times, The Washington Post a The London Times, ako aj na globálnych sociálnych sieťach.

Výzva na akciu zdôrazňuje podobnosti v zverstvách, ktoré sa odohrali pred 109 rokmi a ktoré sa opakujú aj dnes:

„Aj keď oplakávame minulosť, história sa opakuje. Arméni sú opäť terčom etnických čistiek, politickí predstavitelia sú nezákonne zadržiavaní ako rukojemníci a Arménsko čelí existenčným hrozbám pre svoju suverenitu a sebaurčenie.

Zaneprázdnený svet sa pozerá inam. Preto nie je všeobecne známe, že od septembra minulého roka Azerbajdžan vyhnal 120 000 Arménov – celú populáciu Arcachu, arménskej enklávy známej aj ako Náhorný Karabach – z vlasti ich predkov."

Vyzýva tiež vládu Azerbajdžanu, aby obnovila mier v regióne a konala spravodlivo voči väzňom, ktorých nezákonne zajala:

„Azerbajdžan tiež naďalej nezákonne zadržiava arménskych rukojemníkov vrátane môjho priateľa a kolegu Aurora Noubar Afeyan, podnikateľa a filantropa, ktorý krátko pôsobil ako štátny minister Arcach. Medzitým eskalujúce strety na hraniciach Arménska naďalej podnecujú rastúce obavy, že Azerbajdžan možno plánuje napadnúť samotné Arménsko.

Azerbajdžan by dnes nemal nájsť dôvod na konflikt s Arménskom. Po minuloročnej invázii sa Arménsko vzdalo úsilia o samosprávu v Náhornom Karabachu. Ak Azerbajdžan teraz trvá na tom, že mier musí byť podmienený tým, že Arménsko bude súhlasiť so vstupom na svoju medzinárodne uznanú hranicu, aby umožnilo vybudovanie koridoru spájajúceho Azerbajdžan s Nachčivanom a Tureckom, je to nezákonné a nespravodlivé."

V súvislosti so svojou snahou upozorniť na nespravodlivosť páchanú na Arménoch a na obavy z druhej genocídy Afeyan povedal: „Dnes si pripomíname 109. výročie vyhnania 1,5 milióna Arménov z ich domovov a ich zabitia rukami osmanských Turkov a teraz sa to deje znova. Dnes musíme urobiť viac, než len oplakávať masakre minulosti. Je načase zintenzívniť úsilie, aby sme zabránili masakrom v budúcnosti."

Celú výzvu na akciu nájdete na stránke: Spomienky nestačia. Konajte!

O humanitárnej iniciatíve Aurora

Humanitárna iniciatíva Aurora sa snaží riešiť humanitárne problémy priamo na mieste na celom svete so zameraním na pomoc tým najodkázanejším. Jej poslanie má korene v arménskej histórii, keďže iniciatíva bola založená v roku 2015 v mene tých, ktorí prežili genocídu Arménov, a na znak vďaky ich záchrancom a snaží sa túto skúsenosť premeniť na globálne hnutie. Hlavným programom Aurory je Cena Aurory za prebudenie ľudskosti, celosvetové ocenenie vo výške 1 milióna dolárov, ktoré sa udeľuje tým, ktorí riskujú svoje životy, zdravie alebo slobodu, aby zachránili životy, zdravie alebo slobodu iných. Viac: www.AuroraPrize.com.

