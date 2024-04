Współzałożyciel Inicjatywy Humanitarnej Aurora Noubar Afeyan wzywa cały świat do działania, aby zapobiec kolejnemu ludobójstwu Ormian

CAMBRIDGE, Massachusetts, 24 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- W 109. rocznicę Dnia Pamięci o Ludobójstwie Ormian Inicjatywa Humanitarna Aurora ogłosiła dzisiaj globalne wezwanie do działania wygłoszone przez jej współzałożyciela Noubara Afeyana, aby zapobiec kolejnej rzezi. Afeyan opublikował ogólnoświatowe wezwanie do działania w The New York Times, The Washington Post i The London Times oraz w globalnych mediach społecznościowych.

Wezwanie podkreśla podobieństwa pomiędzy okrucieństwem, które miało miejsce 109 lat temu, a tym, co dzieje się obecnie:

„Chociaż ubolewamy nad przeszłością, historia się powtarza. Ormianie ponownie stali się celem czystki etnicznej, liderzy polityczni są bezprawnie przetrzymywani jako zakładnicy, a Armenia staje wobec zagrożenia suwerenności i prawa do samostanowienia.

Zajęty innymi sprawami świat odwraca oczy. Dlatego nie jest powszechnie wiadome, że od zeszłego września Azerbejdżan wypędził 120000 Ormian - całą populację Arcach, ormiańskiej enklawy nazywanej również Górskim Karabachem - z ojczyzny ich przodków".

Wzywa również rząd Azerbejdżanu do przywrócenia pokoju w regionie i sprawiedliwego postępowania wobec więźniów, którzy zostali bezprawnie pojmani:

„Azerbejdżan nadal bezprawnie przetrzymuje ormiańskich zakładników, w tym mojego przyjaciela i kolegę Rubena Vardanyana, biznesmena i filantropa, który przez krótki czas pełnił funkcję ministra stanu Arcach. Tymczasem eskalacja starć na granicy z Armenią wciąż podsyca rosnące obawy, że Azerbejdżan może planować inwazję na Armenię.

Azerbejdżan nie ma dziś podstaw do konfliktu z Armenią. Po zeszłorocznej inwazji Armenia zrezygnowała z dążenia do samorządności w Górskim Karabachu. Naciski ze strony Azerbejdżan i uzależnianie pokoju od zgody Armenii na wtargnięcie na jej własną, uznaną przez społeczność międzynarodową granicę w celu umożliwienia utworzenia korytarza łączącego Azerbejdżan z Nachiczewanem i Turcją, jest zarówno bezprawne, jak i niesprawiedliwe".

Komentując swoje działania na rzecz podniesienia świadomości na temat niesprawiedliwości wobec Ormian i zagrożenia kolejnym ludobójstwem, Afeyan powiedział: „Dziś mija 109. rocznica wypędzenia 1,5 miliona Ormian z ich domów i zabicia ich przez Turków osmańskich, a teraz historia się powtarza. Dziś musimy zrobić coś więcej, niż tylko opłakiwać ludobójstwa przeszłości. Nadszedł czas, aby zapobiec dalszym rzeziom.

Aby zapoznać się z pełnym tekstem wezwania do działania, należy wejść w link: Don't Just Remember. Act! .

Inicjatywa Humanitarna Aurora

Inicjatywa Humanitarna Aurora ma na celu sprostanie lokalnym problemom humanitarnym w różnych częściach świata, ze szczególnym naciskiem na pomoc najuboższym. Misja Inicjatywy jest zakorzeniona w historii Armenii. Powstała ona w 2015 r. z myślą o ocalałych z ludobójstwa Ormian oraz jako wyraz wdzięczności dla niosących ratunek. Celem Inicjatywy jest stworzenie globalnego ruchu, bazując na tych doświadczeniach. Kluczowym programem Aurory jest Aurora Prize for Awakening Humanity, ogólnoświatowa nagroda o wartości miliona dolarów przyznawana osobom, które ryzykują życie, zdrowie lub wolność, aby ratować życie, zdrowie lub wolność innych. Więcej informacji www.AuroraPrize.com.

Kontakt dla mediów: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2343966/4667446/Aurora_Logo.jpg