Бесплатный вебинар SINBON по ускорению IIoT с помощью гибридного однопарного Ethernet

На вебинаре 14 ноября будут рассмотрены следующие темы:

широкий спектр применения гибридного однопарного Ethernet (SPE), и как это расширяет возможности промышленного Интернета вещей;

стандартизация SPE: знакомство с протоколами Ethernet IEEE 802.3, обеспечивающими высочайшие скорости передачи данных;

как гибридный SPE минимизирует размер разъемов и кабелей для экономии места и упрощения размещения;

знакомство со стандартами гибридного SPE IEC63171-6 и IEC 63171-7;

как SINBON использует технологию гибридного SPE в своих индивидуальных решениях.

ТАЙБЭЙ, 18 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- SINBON, тайваньский поставщик услуг по проектированию и интеграции электронных межсоединений, объявляет о проведении бесплатного вебинара по новой технологии гибридного однопарного Ethernet (SPE). Благодаря большей передаваемой мощности электропитания и более высокой скорости передачи данных эта технология может значительно ускорить промышленный Интернет вещей (IoT).

Чтобы узнать больше о гибридном SPE, зарегистрируйтесь по адресу: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_B2c6tSpSQw24W4-kBO6Hyg#/registration

Elevating Industrial Connectivity: Hybrid Single Pair Ethernet

Информация о вебинаре:

улучшение связи в промышленных средах: гибридный однопарный Ethernet

Время: четверг, 14 ноября 2024 года, 10:30 по центральноевропейскому летнему времени (UTC +02:00).

Посетители Electronica 2024 (Мюнхен, Германия, 12-15 ноября) могут посмотреть съемку вебинара на стенде SINBON (№ 241, зал A2)

Развитие промышленного Интернета вещей за счет гибридного SPE

Технология SPE объединяет передачу данных и электроэнергии в один кабель, а новая технология гибридного SPE предусматривает включение в кабель дополнительной пары проводов питания для обеспечения большей мощности. Устраняя потребность в раздельных кабелях для подачи электропитания и передачи потоков данных, гибридный SPE имеет несколько преимуществ:

увеличение передаваемой модности: по сравнению с негибридным SPE;

по сравнению с негибридным SPE; повышение пропускной способности: до 1 Гбит/с для более быстрой передачи данных;

до 1 Гбит/с для более быстрой передачи данных; экономия пространства в перегруженных промышленных средах : количество кабелей сокращается с целью высвобождения пространства для размещения критически важного оборудования;

: количество кабелей сокращается с целью высвобождения пространства для размещения критически важного оборудования; повышение эксплуатационной эффективности : устраняется потребность в отдельной инфраструктуре и кабелях для обеспечения электропитания;

: устраняется потребность в отдельной инфраструктуре и кабелях для обеспечения электропитания; снижение веса, повышение компактности и увеличение длины кабелей: снижаются стоимость материалов и время монтажа; упрощается интеграция с устройствами с ограниченным пространством, например промышленными роботами, интеллектуальными датчиками и встроенными системами.

На вебинаре будет рассмотрено, как эти преимущества гибридного SPE способствуют развитию интеллектуального производства и промышленного Интернета вещей.

Использование гибридного SPE в индивидуальных решениях SINBON

Известная высокой степенью ориентированности на клиентов, индивидуальностью подходов и инновациями компания SINBON в настоящее время включает технологию гибридного SPE в индивидуальные решения, в том числе конструкцию кабелей, модульную конструкцию разъемов и другие составляющие. Компания объединит гибридный SPE со своими гибкими производственными возможностями, оптимизацией дизайна и быстрым реагированием, чтобы обеспечить клиентам долгосрочный успех и способствовать расширению возможностей промышленного Интернета вещей во всем мире.

О компании SINBON Electronics

Компания SINBON Electronics, основанная в 1989 году на Тайване, является ведущим поставщиком комплексных услуг по проектированию и производству индивидуальных решений, используемых в качестве межсоединений. Руководствуясь приверженностью ориентированности на клиентов и принципам ESG, компания предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг для OEM/ODM, которые обеспечивают надежность и эффективность, сочетая обширный инженерный опыт, знание отрасли и передовые инновации для индивидуализации решений с целью достижения долгосрочного успеха клиентами. SINBON имеет глобальное присутствие за счет подразделений на Тайване, в Китае, Японии, Великобритании, Германии, Венгрии и США.

Подробнее об услугах SINBON можно узнать на веб-сайте www.sinbon.com или на LinkedIn.

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