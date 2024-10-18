Бесплатный вебинар SINBON по ускорению IIoT с помощью гибридного однопарного Ethernet
News provided bySINBON Electronics
Oct 18, 2024, 11:11 ET
На вебинаре 14 ноября будут рассмотрены следующие темы:
- широкий спектр применения гибридного однопарного Ethernet (SPE), и как это расширяет возможности промышленного Интернета вещей;
- стандартизация SPE: знакомство с протоколами Ethernet IEEE 802.3, обеспечивающими высочайшие скорости передачи данных;
- как гибридный SPE минимизирует размер разъемов и кабелей для экономии места и упрощения размещения;
- знакомство со стандартами гибридного SPE IEC63171-6 и IEC 63171-7;
- как SINBON использует технологию гибридного SPE в своих индивидуальных решениях.
ТАЙБЭЙ, 18 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- SINBON, тайваньский поставщик услуг по проектированию и интеграции электронных межсоединений, объявляет о проведении бесплатного вебинара по новой технологии гибридного однопарного Ethernet (SPE). Благодаря большей передаваемой мощности электропитания и более высокой скорости передачи данных эта технология может значительно ускорить промышленный Интернет вещей (IoT).
Чтобы узнать больше о гибридном SPE, зарегистрируйтесь по адресу: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_B2c6tSpSQw24W4-kBO6Hyg#/registration
Информация о вебинаре:
улучшение связи в промышленных средах: гибридный однопарный Ethernet
Время: четверг, 14 ноября 2024 года, 10:30 по центральноевропейскому летнему времени (UTC +02:00).
Посетители Electronica 2024 (Мюнхен, Германия, 12-15 ноября) могут посмотреть съемку вебинара на стенде SINBON (№ 241, зал A2)
Развитие промышленного Интернета вещей за счет гибридного SPE
Технология SPE объединяет передачу данных и электроэнергии в один кабель, а новая технология гибридного SPE предусматривает включение в кабель дополнительной пары проводов питания для обеспечения большей мощности. Устраняя потребность в раздельных кабелях для подачи электропитания и передачи потоков данных, гибридный SPE имеет несколько преимуществ:
- увеличение передаваемой модности: по сравнению с негибридным SPE;
- повышение пропускной способности: до 1 Гбит/с для более быстрой передачи данных;
- экономия пространства в перегруженных промышленных средах: количество кабелей сокращается с целью высвобождения пространства для размещения критически важного оборудования;
- повышение эксплуатационной эффективности: устраняется потребность в отдельной инфраструктуре и кабелях для обеспечения электропитания;
- снижение веса, повышение компактности и увеличение длины кабелей: снижаются стоимость материалов и время монтажа; упрощается интеграция с устройствами с ограниченным пространством, например промышленными роботами, интеллектуальными датчиками и встроенными системами.
На вебинаре будет рассмотрено, как эти преимущества гибридного SPE способствуют развитию интеллектуального производства и промышленного Интернета вещей.
Использование гибридного SPE в индивидуальных решениях SINBON
Известная высокой степенью ориентированности на клиентов, индивидуальностью подходов и инновациями компания SINBON в настоящее время включает технологию гибридного SPE в индивидуальные решения, в том числе конструкцию кабелей, модульную конструкцию разъемов и другие составляющие. Компания объединит гибридный SPE со своими гибкими производственными возможностями, оптимизацией дизайна и быстрым реагированием, чтобы обеспечить клиентам долгосрочный успех и способствовать расширению возможностей промышленного Интернета вещей во всем мире.
О компании SINBON Electronics
Компания SINBON Electronics, основанная в 1989 году на Тайване, является ведущим поставщиком комплексных услуг по проектированию и производству индивидуальных решений, используемых в качестве межсоединений. Руководствуясь приверженностью ориентированности на клиентов и принципам ESG, компания предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг для OEM/ODM, которые обеспечивают надежность и эффективность, сочетая обширный инженерный опыт, знание отрасли и передовые инновации для индивидуализации решений с целью достижения долгосрочного успеха клиентами. SINBON имеет глобальное присутствие за счет подразделений на Тайване, в Китае, Японии, Великобритании, Германии, Венгрии и США.
Подробнее об услугах SINBON можно узнать на веб-сайте www.sinbon.com или на LinkedIn.
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