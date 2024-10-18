Бесплатный вебинар SINBON по ускорению IIoT с помощью гибридного однопарного Ethernet

News provided by

SINBON Electronics

Oct 18, 2024, 11:11 ET

На вебинаре 14 ноября будут рассмотрены следующие темы:

  • широкий спектр применения гибридного однопарного Ethernet (SPE), и как это расширяет возможности промышленного Интернета вещей;
  • стандартизация SPE: знакомство с протоколами Ethernet IEEE 802.3, обеспечивающими высочайшие скорости передачи данных;
  • как гибридный SPE минимизирует размер разъемов и кабелей для экономии места и упрощения размещения;
  • знакомство со стандартами гибридного SPE IEC63171-6 и IEC 63171-7;
  • как SINBON использует технологию гибридного SPE в своих индивидуальных решениях.

ТАЙБЭЙ, 18 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- SINBON, тайваньский поставщик услуг по проектированию и интеграции электронных межсоединений, объявляет о проведении бесплатного вебинара по новой технологии гибридного однопарного Ethernet (SPE). Благодаря большей передаваемой мощности электропитания и более высокой скорости передачи данных эта технология может значительно ускорить промышленный Интернет вещей (IoT).

Чтобы узнать больше о гибридном SPE, зарегистрируйтесь по адресу: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_B2c6tSpSQw24W4-kBO6Hyg#/registration

Continue Reading
Elevating Industrial Connectivity: Hybrid Single Pair Ethernet
Elevating Industrial Connectivity: Hybrid Single Pair Ethernet

Информация о вебинаре: 

улучшение связи в промышленных средах: гибридный однопарный Ethernet
Время: четверг, 14 ноября 2024 года, 10:30 по центральноевропейскому летнему времени (UTC +02:00).
Посетители Electronica 2024 (Мюнхен, Германия, 12-15 ноября) могут посмотреть съемку вебинара на стенде SINBON (№ 241, зал A2)

Развитие промышленного Интернета вещей за счет гибридного SPE

Технология SPE объединяет передачу данных и электроэнергии в один кабель, а новая технология гибридного SPE предусматривает включение в кабель дополнительной пары проводов питания для обеспечения большей мощности. Устраняя потребность в раздельных кабелях для подачи электропитания и передачи потоков данных, гибридный SPE имеет несколько преимуществ:

  • увеличение передаваемой модности: по сравнению с негибридным SPE;
  • повышение пропускной способности: до 1 Гбит/с для более быстрой передачи данных;
  • экономия пространства в перегруженных промышленных средах: количество кабелей сокращается с целью высвобождения пространства для размещения критически важного оборудования;
  • повышение эксплуатационной эффективности: устраняется потребность в отдельной инфраструктуре и кабелях для обеспечения электропитания;
  • снижение веса, повышение компактности и увеличение длины кабелей: снижаются стоимость материалов и время монтажа; упрощается интеграция с устройствами с ограниченным пространством, например промышленными роботами, интеллектуальными датчиками и встроенными системами.

На вебинаре будет рассмотрено, как эти преимущества гибридного SPE способствуют развитию интеллектуального производства и промышленного Интернета вещей.

Использование гибридного SPE в индивидуальных решениях SINBON

Известная высокой степенью ориентированности на клиентов, индивидуальностью подходов и инновациями компания SINBON в настоящее время включает технологию гибридного SPE в индивидуальные решения, в том числе конструкцию кабелей, модульную конструкцию разъемов и другие составляющие. Компания объединит гибридный SPE со своими гибкими производственными возможностями, оптимизацией дизайна и быстрым реагированием, чтобы обеспечить клиентам долгосрочный успех и способствовать расширению возможностей промышленного Интернета вещей во всем мире.

О компании SINBON Electronics

Компания SINBON Electronics, основанная в 1989 году на Тайване, является ведущим поставщиком комплексных услуг по проектированию и производству индивидуальных решений, используемых в качестве межсоединений. Руководствуясь приверженностью ориентированности на клиентов и принципам ESG, компания предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг для OEM/ODM, которые обеспечивают надежность и эффективность, сочетая обширный инженерный опыт, знание отрасли и передовые инновации для индивидуализации решений с целью достижения долгосрочного успеха клиентами. SINBON имеет глобальное присутствие за счет подразделений на Тайване, в Китае, Японии, Великобритании, Германии, Венгрии и США.

Подробнее об услугах SINBON можно узнать на веб-сайте www.sinbon.com или на LinkedIn.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2532193/SPE_Webinar_Mailchimp_banner_small.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2533173/SINBON_Electronics_Logo.jpg 

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

SINBON organizuje bezplatný webinár o zrýchlení priemyselného internetu vecí s hybridným jednopárovým ethernetom

SINBON organizuje bezplatný webinár o zrýchlení priemyselného internetu vecí s hybridným jednopárovým ethernetom

SINBON, poskytovateľ služieb dizajnu elektronického prepojenia a integrácie so sídlom na Taiwane, oznamuje, že usporiada bezplatný webinár o novej...
SINBON organise un webinaire gratuit sur l'accélération de l'IoT industriel avec l'Ethernet monopaire hybride

SINBON organise un webinaire gratuit sur l'accélération de l'IoT industriel avec l'Ethernet monopaire hybride

SINBON, un fournisseur de services de conception et d'intégration d'interconnexions électroniques basé à Taïwan, annonce qu'il organisera un...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

News Releases in Similar Topics