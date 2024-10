SINBON organise un webinaire gratuit sur l'accélération de l'IoT industriel avec l'Ethernet monopaire hybride

Le webinaire du 14 novembre explorera des sujets tels que :

Le large éventail d'applications pour l'Ethernet monopaire hybride et la façon dont elles font progresser les capacités de l'IoT industriel.

Normalisation de l'Ethernet monopaire hybride : présentation des protocoles Ethernet IEEE 802.3 avec des vitesses optimales de transmission de données.

Comment l'Ethernet monopaire hybride réduit la taille des connecteurs et des câbles pour économiser de l'espace et simplifier les procédures.

Examen des normes CEI 63171-6 et CEI 63171-7 pour l'Ethernet monopaire hybride.

Comment SINBON intègre la technologie de l'Ethernet monopaire hybride dans ses solutions personnalisées

TAIPEI, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- SINBON, un fournisseur de services de conception et d'intégration d'interconnexions électroniques basé à Taïwan, annonce qu'il organisera un webinaire gratuit à propos de la nouvelle technologie d'Ethernet monopaire hybride. Avec une alimentation électrique et des vitesses de transmission de données plus élevées, la technologie a le potentiel d'accélérer considérablement l'IoT industriel.

Elevating Industrial Connectivity: Hybrid Single Pair Ethernet

Pour en savoir plus sur l'Ethernet monopaire hybride, veuillez vous inscrire à l'adresse suivante : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_B2c6tSpSQw24W4-kBO6Hyg#/registration

Informations sur le webinaire :

Améliorer la connectivité industrielle : Ethernet monopaire hybride

Date et heure : jeudi 14 novembre 2024, 10h30, heure d'été de l'Europe centrale (UTC +02:00)

Les visiteurs d'Electronica 2024 (Munich, Allemagne, 12-15 novembre) peuvent visionner le webinaire en direct sur le stand de SINBON (N° 241, Hall A2).

Faire progresser l'IoT industriel grâce à l'Ethernet monopaire hybride

L'Ethernet monopaire combine la transmission de données et l'alimentation électrique dans un seul câble et la nouvelle technologie d'Ethernet monopaire hybride inclut dans le câble une paire supplémentaire de broches d'alimentation pour fournir une plus grande puissance. En éliminant la nécessité de câbles séparés pour les flux d'électricité et de données, l'Ethernet monopaire hybride offre plusieurs avantages :

Plus grande puissance délivrée : par rapport à l'Ethernet monopaire non hybride

par rapport à l'Ethernet monopaire non hybride Largeur de bande plus élevée : jusqu'à 1 Gbps pour des vitesses de transfert de données plus rapides

jusqu'à 1 Gbps pour des vitesses de transfert de données plus rapides Gain de place dans les environnements industriels encombrés : réduction des câbles pour laisser plus de place aux équipements critiques

: réduction des câbles pour laisser plus de place aux équipements critiques Amélioration de l'efficacité opérationnelle : en éliminant le besoin d'une infrastructure et de câbles électriques séparés

: en éliminant le besoin d'une infrastructure et de câbles électriques séparés Des câbles plus légers, plus compacts et plus longs : réduction des coûts de matériel et du temps d'installation ; intégration facile dans les dispositifs à espace limité, tels que les robots industriels, les capteurs intelligents et les systèmes intégrés.

Le webinaire explorera comment ces avantages de l'Ethernet monopaire hybride font progresser la fabrication intelligente et l'IoT industriel.

Intégration de l'Ethernet monopaire hybride dans les solutions personnalisées de SINBON

Réputée pour la priorité qu'elle accorde au client, sa personnalisation et son innovation, SINBON incorpore désormais la technologie de l'Ethernet monopaire hybride dans ses solutions sur mesure, notamment dans la conception des câbles et des connecteurs modulaires. L'entreprise combinera l'Ethernet monopaire hybride avec ses capacités de fabrication flexibles, l'optimisation de la conception et une réponse rapide pour assurer le succès à long terme des clients tout en faisant progresser les capacités de l'IoT industriel dans le monde entier.

À propos de SINBON Electronics

Fondée en 1989 à Taïwan, SINBON Electronics est un fournisseur de premier plan de services intégrés de conception et de production de solutions d'interconnexion sur mesure. Animée par son engagement vis vis des ses clients et les principes ESG, l'entreprise offre une large gamme de produits et de services OEM/ODM qui garantissent la fiabilité et l'efficacité, en combinant une vaste expertise en ingénierie, une connaissance de l'industrie et des innovations de pointe pour personnaliser les solutions afin d'assurer le succès à long terme des clients. SINBON est présent dans le monde entier, avec des opérations à Taiwan, en Chine, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Hongrie et aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur les services de SINBON, veuillez consulter www.sinbon.com ou suivez l'entreprise sur LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2532193/SPE_Webinar_Mailchimp_banner_small.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2533173/SINBON_Electronics_Logo.jpg