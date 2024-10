SINBON veranstaltet kostenloses Webinar zur Beschleunigung des industriellen IoT mit hybridem Single-Pair-Ethernet

Webinar am 14. November zu Themen wie:

Die breite Palette von Anwendungen für hybrides Single-Pair-Ethernet (SPE) und wie diese die Möglichkeiten des industriellen IoT verbessern

Die Standardisierung der SPE: Einführung von IEEE 802.3 Ethernet-Protokollen mit höchsten Datenübertragungsgeschwindigkeiten

Wie hybrides SPE die Größe von Steckern und Kabeln minimiert, um Platz zu sparen und zu vereinfachen

Untersuchung der hybriden SPE-Normen IEC63171-6 und IEC 63171-7

Wie SINBON die hybride SPE-Technologie in seine kundenspezifischen Lösungen integriert

TAIPEI, 18. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- SINBON, ein in Taiwan ansässiger Dienstleister für die Entwicklung und Integration elektronischer Verbindungen, gibt bekannt, dass er ein kostenloses Webinar über die neue hybride Single-Pair-Ethernet (SPE)-Technologie abhalten wird. Mit einer höheren Energieversorgung und Datenübertragungsgeschwindigkeit hat die Technologie das Potenzial, das industrielle IoT erheblich zu beschleunigen.

Wenn Sie mehr über hybrides SPE erfahren möchten, melden Sie sich bitte unter an: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_B2c6tSpSQw24W4-kBO6Hyg#/registration

Webinar-Informationen:

Verbesserung der industriellen Konnektivität: Hybrides Single-Pair-Ethernet

Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 14. November 2024, 10:30 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit (UTC +02:00)

Besucher der Electronica 2024 (München, Deutschland, 12.-15. November) können das Webinar live am Stand von SINBON (#241, Halle A2) verfolgen

Industrielles IoT mit hybridem SPE vorantreiben

SPE kombiniert Datenübertragung und Stromversorgung in einem einzigen Kabel, und die neue hybride SPE-Technologie enthält im Kabel ein zusätzliches Paar Stromanschlüsse, um mehr Strom zu liefern. Da keine separaten Kabel für den Strom- und Datenfluss erforderlich sind, bietet das hybride SPE mehrere Vorteile:

Höhere Leistungsabgabe: Verglichen mit nicht-hybrider SPE

Verglichen mit nicht-hybrider SPE Höhere Bandbreite: Bis zu 1 Gbit/s für höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten

Bis zu 1 Gbit/s für höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten Spart Platz in überfüllten Industrieumgebungen : Reduziert die Anzahl der Kabel, um mehr Platz für unternehmenskritische Geräte zu schaffen

: Reduziert die Anzahl der Kabel, um mehr Platz für unternehmenskritische Geräte zu schaffen Steigert die betriebliche Effizienz : Durch den Wegfall einer separaten Strominfrastruktur und von Kabeln

: Durch den Wegfall einer separaten Strominfrastruktur und von Kabeln Leichtere, kompaktere und längere Kabel: Geringere Materialkosten und Installationszeit; lässt sich leicht in Geräte mit begrenztem Platzangebot integrieren, z. B. Industrieroboter, intelligente Sensoren und eingebettete Systeme

Im Webinar wird untersucht, wie diese Vorteile des hybridem SPE die intelligente Fertigung und das industrielle IoT voranbringen.

Einbindung des hybriden SPE in die maßgeschneiderten Lösungen von SINBON

SINBON ist bekannt für ein hohes Maß an Kundenorientierung, Anpassungsfähigkeit und Innovation und integriert nun die hybride SPE-Technologie in seine maßgeschneiderten Lösungen, die das Kabeldesign, das modularisierte Steckverbinderdesign und andere Merkmale umfassen. Das Unternehmen wird hybrides SPE mit seinen flexiblen Fertigungskapazitäten, der Designoptimierung und der schnellen Reaktionsfähigkeit kombinieren, um den langfristigen Erfolg seiner Kunden zu sichern und gleichzeitig die industriellen IoT-Fähigkeiten weltweit zu fördern.

Informationen zu SINBON Elektronik

SINBON Electronics wurde 1989 in Taiwan gegründet und ist ein führender Anbieter von integrierten Design- und Produktionsdienstleistungen für maßgeschneiderte Verbindungslösungen. Angetrieben von der Verpflichtung zur Kundenorientierung und den Grundsätzen der ESG bietet das Unternehmen eine breite Palette von Produkten und OEM/ODM-Dienstleistungen an, die Zuverlässigkeit und Effizienz gewährleisten. Dabei kombiniert es umfassendes technisches Know-how, Branchenwissen und führende Innovationen, um maßgeschneiderte Lösungen für den langfristigen Erfolg seiner Kunden zu entwickeln. SINBON ist weltweit vertreten und verfügt über Niederlassungen in Taiwan, China, Japan, Großbritannien, Deutschland, Ungarn und den Vereinigten Staaten.

