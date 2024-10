SINBON organizuje bezplatný webinár o zrýchlení priemyselného internetu vecí s hybridným jednopárovým ethernetom

Webinár, ktorý sa bude konať 14. novembra, preskúma témy ako napríklad:

Široká škála aplikácií pre hybridný jednopárový ethernet (Single Pair Ethernet, SPE) a spôsob, akým posúvajú vpred možnosti priemyselného internetu vecí;

Štandardizácia SPE: predstavenie ethernetových protokolov IEEE 802.3 s najvyššími rýchlosťami prenosu údajov;

Ako hybridný SPE minimalizuje veľkosť konektorov a káblov, aby šetril priestor a bol jednoduchší;

Skúmanie noriem IEC 63171-6 a IEC 63171-7 v súvislosti s hybridným SPE;

Ako SINBON začleňuje hybridnú technológiu SPE do svojich prispôsobených riešení.

TCHAJ-PEJ, 18. októbra 2024 /PRNewswire/ -- SINBON, poskytovateľ služieb dizajnu elektronického prepojenia a integrácie so sídlom na Taiwane, oznamuje, že usporiada bezplatný webinár o novej technológii hybridného jednopárového ethernetu (SPE). Vďaka vyššej dodávke energie a rýchlosti prenosu údajov má táto technológia potenciál výrazne urýchliť priemyselný internet vecí.

Ak sa chcete dozvedieť viac o hybridnom SPE, zaregistrujte sa na: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_B2c6tSpSQw24W4-kBO6Hyg#/registration

Elevating Industrial Connectivity: Hybrid Single Pair Ethernet

Informácie o webinári:

Rastúca priemyselná konektivita: hybridný jednopárový ethernet

Čas: štvrtok, 14. novembra 2024, 10:30 hod. stredoeurópskeho letného času (UTC +2:00)

Návštevníci výstavy Electronica 2024 (Mníchov, Nemecko, v období od 12. – 15. novembra) môžu sledovať webinár naživo v stánku spoločnosti SINBON (č. 241, hala A2)

Hybridný SPE posúva vpred priemyselný internet vecí

SPE je kombináciou prenosu údajov a dodávania energie do jedného kábla a nová technológia hybridného SPE obsahuje v rámci kábla ďalší pár napájacích kolíkov na zabezpečenie vyššieho výkonu. Elimináciou potreby samostatných káblov pre elektrinu a dátové toky ponúka hybridný SPE niekoľko výhod:

Dodávanie väčšej energie: v porovnaní s nehybridným SPE;

v porovnaní s nehybridným SPE; Vyššia šírka pásma: až 1 Gbps pre vyššiu rýchlosť prenosu údajov;

až 1 Gbps pre vyššiu rýchlosť prenosu údajov; Úspora priestoru v preplnených priemyselných prostrediach : zníženie počtu káblov, aby zostalo viac miesta pre vybavenie nevyhnutné pre danú úlohu;

: zníženie počtu káblov, aby zostalo viac miesta pre vybavenie nevyhnutné pre danú úlohu; Zvýšenie prevádzkovej efektivity : odstránením potreby samostatnej energetickej infraštruktúry a káblov;

: odstránením potreby samostatnej energetickej infraštruktúry a káblov; Ľahšie, kompaktnejšie a dlhšie káble: nižšie náklady na materiál a čas inštalácie, jednoducho sa integruje so zariadeniami v obmedzenom priestore, ako sú priemyselné roboty, inteligentné snímače a vstavané systémy.

Webinár preskúma, ako tieto výhody hybridného SPE podporujú inteligentnú výrobu a priemyselný internet vecí.

Začlenenie hybridného SPE do prispôsobených riešení spoločnosti SINBON

Spoločnosť SINBON, povestná vysokým stupňom zamerania sa na zákazníka, prispôsobenia a inovácií, teraz začleňuje technológiu hybridného SPE do svojich riešení na mieru, a to v rámci dizajnu káblov, dizajnu modulárnych konektorov a ďalších funkcií. Spoločnosť skombinuje hybridné SPE so svojimi flexibilnými výrobnými spôsobilosťami, optimalizáciou dizajnu a rýchlou reakciou, aby zaistila dlhodobý úspech zákazníkov a zároveň podporila možnosti priemyselného internetu vecí po celom svete.

O SINBON Electronics

Spoločnosť SINBON Electronics, založená v roku 1989 na Taiwane, je popredným poskytovateľom integrovaného dizajnu a výrobných služieb pre riešenia prepojenia na mieru. Spoločnosť, motivovaná záväzkom orientovať sa na zákazníka a princípmi ESG, ponúka širokú škálu produktov a služieb pre OEM/ODM, ktoré zaisťujú spoľahlivosť a efektívnosť, kombinujúc rozsiahle inžinierske odborné znalosti, znalosť priemyslu a popredné inovácie na prispôsobenie riešení pre dlhodobý úspech zákazníkov. SINBON pôsobí celosvetovo s prevádzkami na Taiwane, v Číne, Japonsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Maďarsku a Spojených štátoch.

Ak sa chcete dozvedieť viac o službách spoločnosti SINBON, navštívte stránku www.sinbon.com alebo sledujte LinkedIn.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2532193/SPE_Webinar_Mailchimp_banner_small.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2533173/SINBON_Electronics_Logo.jpg