Скоро откроется UBBF 2024 | All Intelligence with UBB Advanced

News provided by

Huawei

Oct 23, 2024, 07:38 ET

СТАМБУЛ, 23 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Десятый Глобальный форум по сверхширокополосной связи (UBBF 2024) пройдет в Стамбуле, Турция, с 31 октября по 1 ноября. Форум, организованный совместно Комиссией ООН по широкополосной связи, Всемирной ассоциацией широкополосной связи (WBBA) и компанией Huawei, объединяет лидеров отрасли и элиту из числа ведущих операторов, регулирующих органов, аналитических организаций, организаций по стандартизации и отраслевых альянсов по всему миру. В рамках темы All Intelligence with UBB Advanced (Интеллектуальный мир с UBB Advanced) форум углубится в многогранные последствия применения оптических и интеллектуальных IP-сетей, управляемых ИИ, исследуя, как извлечь выгоду из бизнес-возможностей, созданных непрерывными инновациями, и использовать ИИ для расширения возможностей UBB и стимулирования роста нового бизнеса.

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В этом году UBBF отмечает своё десятилетие после девяти лет проведения успешных мероприятий в Лондоне, Мадриде, Франкфурте, Ханчжоу, Женеве, Пекине, Дубае и Бангкоке. UBBF 2024 может похвастаться четырьмя основными моментами.

Основной момент 1: Новаторские отраслевые перспективы

В центре UBBF 2024 – совместное развитие UBB и ИИ. По мере развития базовых моделей ИИ и широкого внедрения ИИ UBB будет на опережение заниматься решением вопросов, связанных с требованиями к сетям и вызовами в эпоху ИИ, стимулируя его быстрое развитие. Кроме того, на форуме будет продемонстрировано, как сети UBB используют технологии ИИ для достижения высокого уровня автономности в развертывании сети, обеспечения ожидаемых впечатлений, обслуживания сети и многого другого, что значительно улучшает сетевой интеллект.

Основной момент 2: Демонстрации внедрения в бизнес

UBBF 2024 продемонстрирует инновационные сценарии использования, ориентированные на домашние сети, государственные и корпоративные сети, а также истории успеха развития бизнеса, что позволит участникам узнать, как добиться роста бизнеса за счет использования сетей UBB. Участники также увидят, как сети UBB помогают операторам достичь монетизации бизнеса и выйти на новые высоты в эпоху ИИ за счет обновления пропускной способности, возможностей подключения, впечатлений и многого другого.

Основной момент 3: Ведущие продукты и технологии

UBBF 2024 представляет принцип «четырех мостов» в выставочном зале отрасли UBB. Во-первых, самая всеобъемлющая выставка, представляющая полный спектр решений UBB и её применения для всех сценариев. Во-вторых, самый реальный опыт обслуживания, обеспечивающий иммерсивные впечатления для аудитории благодаря более чем 20 реальным демонстрациям на основе услуг. В-третьих, самые практичные бизнес-кейсы с более чем 30 историями успеха. В-четвертых, самые передовые продукты и технологии, возглавляющие будущий тренд UBB.

Основной момент 4: Обмен мнениями лидеров отрасли

UBBF 2024 соберет лидеров отрасли из числа операторов связи, организаций по стандартизации и отраслевых ассоциаций со всего мира, чтобы они поделились наиболее актуальными идеями и взглядами на отрасль UBB. Кроме того, ведущие эксперты Huawei будут участвовать в диалоге тет-а-тет с клиентами, затрагивая такие темы, как планирование и строительство сетей, а также достижение успеха в бизнесе в эпоху ИИ.

Что ждет индустрию UBB в будущем по мере нашего приближения к интеллектуальному миру? Какие новые возможности для роста привнесет UBB в отрасль? Не упустите шанс стать частью этого поворотного момента в Стамбуле, Турция, с 31 октября по 1 ноября, где мы соберёмся на незабываемое мероприятие, которое определит будущее UBB.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2537000/image_5009699_34794188.jpg

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