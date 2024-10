UBBF 2024 sta arrivando | Tutta l'intelligenza con UBB Advanced

ISTANBUL, 23 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- La decima edizione del Global Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024) si terrà a Istanbul, Turchia, dal 31 ottobre al 1° novembre. Organizzato congiuntamente dalla Broadband Commission delle Nazioni Unite, dalla World Broadband Association (WBBA) e da Huawei, il forum riunisce leader del settore ed élite di importanti operatori, autorità di regolamentazione, organizzazioni di analisti, enti di standardizzazione e partnership di settore in tutto il mondo. All'insegna del tema "All Intelligence with UBB Advanced", il forum approfondirà le molteplici implicazioni delle reti IP ottiche e intelligenti basate sull'IA, analizzando il modo per avvalersi al meglio delle opportunità di business offerte dall'innovazione continua e sfruttare l'intelligenza artificiale per potenziare l'UBB e favorire una nuova crescita aziendale.

Quest'anno ricorre il decimo anniversario dell'UBBF, dopo nove anni di eventi di successo a Londra, Madrid, Francoforte, Hangzhou, Ginevra, Pechino, Dubai e Bangkok. L'UBBF 2024 vanta quattro punti degni di nota.

1: Prospettive all'avanguardia del settore

L'UBBF 2024 si concentrerà sullo sviluppo collaborativo di UBB e IA. Con l'avanzare dei modelli di base dell'intelligenza artificiale e l'ampia adozione delle applicazioni di intelligenza artificiale, UBB affronterà in modo proattivo i requisiti e le sfide della rete nell'era dell'IA, favorendone il rapido sviluppo. Inoltre, il forum mostrerà in che modo le reti UBB sfruttano le tecnologie di intelligenza artificiale per raggiungere un elevato livello di autonomia nell'implementazione della rete, nella garanzia dell'esperienza, nella manutenzione della rete e altro ancora, migliorando notevolmente l'intelligenza della rete.

2: Demo di implementazione aziendale

UBBF 2024 illustrerà casi d'uso innovativi orientati ai servizi per la casa e ai servizi governativi e aziendali, nonché storie di successo di crescita aziendale, consentendo ai partecipanti di imparare a ottenere una crescita aziendale attraverso le reti UBB. I partecipanti potranno anche osservare come le reti UBB aiutano gli operatori a ottenere monetizzazione aziendale e a raggiungere nuovi traguardi nell'era dell'intelligenza artificiale attraverso l'aggiornamento della larghezza di banda, della connessione, dell'esperienza e altro ancora.

3: Prodotti e tecnologie leader

UBBF 2024 presenta l'esperienza dei quattro aspetti "più" nel padiglione espositivo del settore UBB. Il primo si riferisce all'esposizione più completa, che riunisce una gamma completa di soluzioni UBB e applicazioni per tutti gli scenari. Il secondo è l'esperienza di servizio più reale, che offre al pubblico un'esperienza immersiva attraverso oltre 20 demo basate su servizi reali. Il terzo comprende i casi aziendali più pratici, con la condivisione di oltre 30 storie di successo. Il quarto presenta i prodotti e le tecnologie più all'avanguardia, che guideranno la futura tendenza dell'UBB.

4: Condivisione da parte dei leader del settore

UBBF 2024 riunirà i leader del settore provenienti da operatori, organismi di standardizzazione e associazioni di settore di tutto il mondo per condividere le ultime informazioni e prospettive sul settore UBB. Inoltre, i massimi esperti di Huawei dialogheranno direttamente con i clienti, esplorando argomenti quali la pianificazione e la costruzione di reti, nonché il raggiungimento del successo aziendale nell'era dell'intelligenza artificiale.

Cosa riserva il futuro al settore UBB mentre ci avviciniamo a un mondo intelligente? Quale nuova crescita porterà UBB al settore? Non perdere l'occasione di partecipare a questo momento cruciale a Istanbul, Turchia, dal 31 ottobre al 1° novembre, durante un evento indimenticabile che plasmerà il futuro dell'UBB.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2537000/image_5009699_34794188.jpg