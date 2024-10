UBBF 2024 is binnenkort beschikbaar | Alle intelligentie met UBB Advanced

ISTANBUL, 23 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Het 10e Global Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024) vindt plaats in Istanbul, Turkije, van 31 oktober tot 1 november. Het forum, dat gezamenlijk wordt georganiseerd door de Broadband Commission van de VN, de World Broadband Association (WBBA) en Huawei, brengt leiders en elites uit de sector van toonaangevende carriers, regelgevende instanties, analistenorganisaties, normalisatieorganisaties en industriële allianties wereldwijd samen. Onder het thema "All Intelligence with UBB Advanced" zal het forum ingaan op de veelzijdige implicaties van AI-gestuurde optische en intelligente IP-netwerken. Hierbij wordt onderzocht hoe kan worden geprofiteerd van zakelijke kansen als gevolg van voortdurende innovatie en het gebruik van AI om UBB te versterken en nieuwe bedrijfsgroei te stimuleren.

Dit jaar viert UBBF zijn tiende verjaardag, na negen jaar van succesvolle evenementen in Londen, Madrid, Frankfurt, Hangzhou, Genève, Beijing, Dubai en Bangkok. UBBF 2024 heeft vier opmerkelijke hoogtepunten.

Hoogtepunt 1: Baanbrekende perspectieven in de industrie

UBBF 2024 zal zich richten op de gezamenlijke ontwikkeling van UBB en AI. Naarmate de AI-foundation modellen vooruitgang boeken en AI-toepassingen op grote schaal worden gebruikt, gaat UBB proactief de netwerkvereisten en -uitdagingen in het AI-tijdperk aanpakken om dit snel te ontwikkelen. Daarnaast zal het forum laten zien hoe UBB-netwerken AI-technologieën gebruiken om een hoge mate van autonomie te bereiken bij het uitrollen van netwerken, het garanderen van ervaringen, het onderhoud van netwerken en nog veel meer. Dit zal de intelligentie van netwerken belangrijk verbeteren.

Hoogtepunt 2: Demo's bedrijfsimplementatie

UBBF 2024 zal innovatieve use cases demonstreren gericht op diensten voor thuisgebruik en overheids- en bedrijfsdiensten, evenals succesverhalen over bedrijfsgroei, zodat deelnemers kunnen leren hoe ze bedrijfsgroei via UBB-netwerken realiseren. Deelnemers zien dan ook hoe UBB-netwerken carriers helpen rendabel te zijn en nieuwe hoogten te bereiken in het AI-tijdperk door middel van bandbreedte-upgrade, verbindingsupgrade, ervaringsupgrade en meer.

Hoogtepunt 3: Toonaangevende producten en technologieën

UBBF 2024 presenteert "four mosts" ervaring in de tentoonstellingshal voor de UBB-industrie. Eerste, meest uitgebreide tentoonstelling, met een volledig aanbod van UBB-oplossingen en toepassingen voor alle scenario's. Ten tweede, de meest echte service-ervaring, die het publiek meesleept door middel van meer dan 20 echte service-gebaseerde demo's. Ten derde, de meest praktische business cases, met meer dan 30 succesverhalen. Ten vierde, de meest geavanceerde producten en technologieën, die de toekomstige trend van UBB leiden.

Hoogtepunt 4: Delen door marktleiders

UBBF 2024 brengt industrieleiders van carriers, standaardenorganisaties en brancheverenigingen wereldwijd samen om de laatste inzichten en perspectieven op de UBB-industrie te delen. Daarnaast zullen Huawei's topexperts een persoonlijke dialoog aangaan met klanten over onderwerpen als netwerkplanning en -opbouw en het behalen van zakelijk succes in het AI-tijdperk.

Wat heeft de toekomst in petto voor de UBB-industrie nu we op weg zijn naar een intelligente wereld? Welke nieuwe groei zal UBB de industrie brengen? Mis de kans niet om deel uit te maken van dit cruciale moment in Istanbul, Turkije, van 31 oktober tot 1 november, als we samenkomen voor een onvergetelijk evenement dat de toekomst van UBB vorm zal geven.

