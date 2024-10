L'UBBF 2024 s'apprête à démarrer | Toute l'intelligence avec l'UBB Advanced

ISTANBUL, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le 10e Forum mondial sur l'ultra haut débit (UBBF 2024) se tiendra à Istanbul, en Turquie, du 31 octobre au 1er novembre. Organisé conjointement par la Commission des Nations Unies pour le haut débit, la World Broadband Association (WBBA) et Huawei, le forum rassemble des dirigeants et des élites du secteur issus des principaux opérateurs, des organismes de réglementation, des organisations d'analystes, des organisations de normalisation et des alliances industrielles du monde entier. Sous le thème « Toute l'intelligence avec UBB Advanced », le forum sera consacré aux implications multiples des réseaux IP intelligents et optiques pilotés par l'IA, en explorant les moyens de capitaliser sur les opportunités commerciales apportées par l'innovation continue et d'exploiter l'IA pour renforcer l'UBB et stimuler une nouvelle croissance commerciale.

Cette année marque le dixième anniversaire de l'UBBF, après neuf années d'événements couronnés de succès à Londres, Madrid, Francfort, Hangzhou, Genève, Pékin, Dubaï et Bangkok. L'UBBF 2024 se caractérise par quatre faits saillants.

Fait saillant 1 : des perspectives industrielles novatrices

L'UBBF 2024 se concentrera sur le développement collaboratif de l'UBB et de l'IA. Au fur et à mesure de la progression des modèles de base de l'IA et de l'adoption massive des applications de l'IA, l'UBB répondra de manière proactive aux exigences et aux défis du réseau à l'ère de l'IA, ce qui favorisera son développement rapide. En outre, le forum montrera comment les réseaux de l'UBB exploitent les technologies de l'IA pour atteindre un niveau élevé d'autonomie dans le déploiement du réseau, l'assurance de l'expérience, la maintenance du réseau, etc., améliorant ainsi de manière significative l'intelligence du réseau.

Fait saillant 2 : démonstrations de mise en œuvre commerciale

L'UBBF 2024 présentera des cas d'utilisation innovants orientés vers les services à domicile et les services proposés aux gouvernements et aux entreprises, ainsi que des exemples de réussites en matière de croissance des entreprises, permettant aux participants de découvrir comment développer leur activité à l'aide des réseaux UBB. Les participants verront également comment les réseaux UBB aident les opérateurs à monétiser leurs activités et à atteindre de nouveaux sommets à l'ère de l'IA grâce notamment à l'amélioration de la bande passante, de la connexion et de l'expérience.

Fait saillant 3 : produits et technologies de pointe

L'UBBF 2024 présente « quatre expériences majeures » dans le hall d'exposition de l'industrie de l'UBB. La première exposition, la plus complète, regroupe une gamme complète de solutions UBB et d'applications pour tous les scénarios. La deuxième, l'expérience la plus réelle en matière de services, permet au public de vivre une expérience immersive grâce à plus de 20 démonstrations basées sur des services réels. La troisième, les cas d'entreprise les plus pratiques, présente plus de 30 exemples de réussite. La quatrième, les produits et technologies les plus avancés, est à l'avant-garde des tendances futures de l'UBB.

Fait saillant 4 : partage par les leaders de l'industrie

L'UBBF 2024 réunira des dirigeants d'entreprises d'opérateurs, d'organismes de normalisation et d'associations professionnelles du monde entier pour partager les dernières informations et perspectives sur l'industrie de l'UBB. En outre, les meilleurs experts de Huawei participeront à un dialogue en face à face avec les clients, explorant des sujets tels que la planification et la construction de réseaux, ainsi que la réussite commerciale à l'ère de l'IA.

Quel est l'avenir de l'industrie de l'UBB alors que nous nous dirigeons vers un monde intelligent ? Quelle nouvelle croissance l'UBB apportera-t-elle à l'industrie ? Ne manquez pas l'occasion de prendre part à ce moment crucial qui aura lieu à Istanbul, en Turquie, du 31 octobre au 1er novembre, où nous nous réunirons pour un événement inoubliable qui façonnera l'avenir de l'UBB.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2537000/image_5009699_34794188.jpg