Мегараспродажа AKKO в честь «черной пятницы»: скидки до 50 % -- поднимите уровень ваших рождественских подарков

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 25 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- С приближением праздничного сезона компания AKKO преподносит европейским пользователям крупный сюрприз. В период акции в честь «черной пятницы» первоклассные механические клавиатуры, кейкапы и аксессуары предлагаются со скидкой до 50 %. Независимо от того, являетесь вы профессиональным игроком, стремящимся к максимальному ощущению, или обычным пользователем, который ценит эстетику на рабочем столе, вы найдете идеальную возможность обновить свой комплект. Предложение действует до 1 декабря.

Akko 2025 Black Friday Sale

В этом году в центре внимания клавиатура MOD007 V5. В модернизированном последователе прошлогоднего бестселлера MOD007 V3 в Европе, модели MOD007 V5, дополнительно доведена конструкция, улучшены акустические характеристики и детали сборки. Она сохраняет характерное для этой серии стабильное ощущение и мастерство изготовления металлической конструкции, обеспечивая при этом сразу более гладкое ощущение в плане использования и совместимости. По сравнению с V3, версия V5 обеспечивает более стабильный набор текста и более утонченное общее ощущение, подходящее для длительных сеансов использования в играх, творческой и офисной работе. Если вам нужна высококлассная механическая клавиатура, в которой обеспечен баланс производительности, дизайна и потенциальных модификаций, то модель MOD007 V5 заслуживает вашего внимания в эту «черную пятницу».

Помимо MOD007 V5, адаптируемые механические клавиатуры AKKO, кейкапы из ПБТ и разнообразные варианты клавиш продолжают заслуживать похвалы по всей Европе. Стабильная конструкция и надежная долговечность помогают пользователям поддерживать эффективный ввод текста; тематические и цветные наборы кейкапов предлагают тонкую текстуру, добавляя отличительный стиль; подставки для запястий, кабели, мыши и другие аксессуары дополняют комплект, обеспечивая баланс производительности и эстетики.

Для удовлетворения пикового сезонного спроса европейский склад AKKO укомплектован заранее, и популярные модели отправляются непосредственно из Германии, чтобы ускорить доставку из-за границы. Даже в период пиковой нагрузки на логистику в «черную пятницу» и в Рождество заказы будут доставляться быстро. Праздничные бестселлеры, в том числе компактные клавиатуры, 75 % и 65 %, цветные наборы кейкапов и высокопроизводительные мыши, снова в наличии, для удовлетворения спроса геймеров и повседневных пользователей.

Продуманный праздничный подарок должен быть утонченным, практичным и долговечным. Хорошо спроектированная, высокопроизводительная механическая клавиатура не только повышает ежедневную эффективность, но и поднимает праздничное настроение. Независимо от того, выбираете вы душевный подарок для близких или вознаграждаете сами себя, в изделиях AKKO обеспечен баланс производительности, дизайна и долговечности, благодаря чему они становятся надолго компаньонами на рабочем столе.

Обновите свой рабочий стол в этот праздничный сезон с помощью AKKO. Ознакомьтесь с полным ассортиментом, включая клавиатуру MOD007 V5, и найдите идеальные подарки для семьи и друзей на сайтах akkogear.de и akkogear.eu. Не пропустите сезонное техническое обновление в эту «черную пятницу».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2830781/Akko_2025_Black_Friday_Sale.jpg