Компания Bybit названа титульным партнером Stockholm Open -- турнира, возвращающего историческую идентичность

СТОКГОЛЬМ, 11 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Bybit EU, европейское подразделение Bybit и лицензированный в соответствии с регламентом MiCAR поставщик связанных с криптоактивами услуг со штаб-квартирой в Вене, заключает трехлетнее соглашение о титульном партнерстве с турниром Stockholm Open, в рамках которого турнир будет проходить под названием Bybit Stockholm Open с 2026 по 2028 год.

Это соглашение о партнерстве знаменует долгосрочное обязательство со стороны компании Bybit EU и дает историческому теннисному турниру стабильного партнера, который поддержит его дальнейшее развитие для игроков и зрителей. В рамках соглашения турнир вернет свое классическое название, укрепив собственную идентичность и давние связи со Стокгольмом и теннисом Швеции.

Компания Bybit рассматривает Северную Европу как стратегически важный рынок и считает турнир Stockholm Open сильной платформой для формирования прочного присутствия. Gustav Buder, Regional Partner Nordics в Bybit EU, сказал, что богатая история турнира, высокий авторитет и аудитория, которая ценит качество и долгосрочные обязательства, сделали его естественным партнером. Он отметил, что партнерство представляет собой важный шаг в налаживании доверия и прочного присутствия на рынке Северной Европы.

С начала своего существования турнир Stockholm Open служил местом встречи для спорта, бизнеса и общения, с давней традицией сотрудничества с партнерами из финансового сектора. Турнир привлекает аудиторию, проявляющую устойчивый интерес к финансам и бизнесу, которая точно соответствует профилю компании Bybit EU.

Это партнерство позволит компании Bybit привлечь высококлассную клиентскую базу через VIP-программу Bybit, предлагающую избранным клиентам кураторский доступ к турниру и индивидуальное обслуживание, сочетающее финансы, спорт и долгосрочное создание ценности.

Rasmus Hult, CEO of Bybit Stockholm Open, сказал, что турнир обладает обширным опытом работы с финансовыми партнерами и рассматривает компанию Bybit как сильного, долгосрочного партнера, который разделяет амбиции турнира в плане дальнейшего развития мероприятия. Он добавил, что совместное восстановление классического имени турнира четко отражает его место и наследие.

Основанный в 1969 году бывшим игроком мирового уровня Sven Davidson, турнир Stockholm Open проводится ежегодно в октябре в Королевском теннисном зале в Стокгольме. Ежегодно турнир посещает примерно 30 000 зрителей. Мероприятие входит в серию ATP Tour, и в последние годы турнир проводился под названием Nordic Open.

Компания Bybit EU входит в Bybit Group, одну из самых быстрорастущих криптоплатформ в мире, насчитывающую более 80 миллионов пользователей по всему миру. Компания работает в соответствии с нормативной базой регламента MiCAR Европейского Союза и предлагает услуги трейдинга, уделяя особое внимание прозрачности, безопасности и высоким техническим характеристикам. В 2026 году компания Bybit EU планирует начать предоставление своих услуг в регионе Северной Европы.

О компании Bybit EU

Bybit EU GmbH является австрийским поставщиком связанных с криптоактивами услуг (Crypto-Asset Service Provider, CASP), уполномоченным в соответствии с Регламентом рынков криптоактивов (MiCAR) в Австрии. Компания Bybit EU обслуживает клиентов по всей Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) — за исключением Мальты — через платформу bybit.eu.

Компания Bybit EU GmbH уполномочена предлагать следующие услуги:

  • хранение и администрирование криптоактивов от имени клиентов;
  • обмен криптоактивов на денежные средства;
  • обмен криптоактивов на другие криптоактивы;
  • размещение криптоактивов; а также
  • услуги по переводу криптоактивов от имени клиентов.

Bybit EU GmbH не является оператором торговой платформы для криптоактивов и не предоставляет инвестиционных консультаций.

Отказ от ответственности: Настоящий пресс-релиз предназначен исключительно для информирования и не является инвестиционным советом или предложением о покупке или продаже цифровых активов. Упомянутые в настоящем документе продукты и услуги регулируются соответствующими законами и иными нормативно-правовыми актами в пределах их административно-территориальной применимости и могут быть недоступны в определенных регионах.

