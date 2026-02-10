Bybit sa stal titulárnym partnerom turnaja Stockholm Open, ktorý si opäť získava historickú identitu
Feb 10, 2026, 16:36 ET
ŠTOKHOLM, 10. februára 2026 /PRNewswire/ -- Bybit EU, európska pobočka spoločnosti Bybit a poskytovateľ služieb v oblasti kryptoaktív s licenciou MiCAR so sídlom vo Viedni, uzatvára trojročné partnerstvo so Stockholm Open, v rámci ktorého sa bude turnaj od roku 2026 do roku 2028 konať pod názvom Bybit Stockholm Open.
Toto partnerstvo predstavuje dlhodobý záväzok spoločnosti Bybit EU a zabezpečuje historickému tenisovému turnaju stabilného partnera na podporu jeho ďalšieho rozvoja pre hráčov aj divákov. Súčasťou dohody je aj to, že turnaj si opäť získa svoj klasický názov, čím posilní svoju identitu a dlhoročné väzby so Štokholmom a švédskym tenisom.
Spoločnosť Bybit vníma severský región ako strategicky dôležitý trh a považuje Stockholm Open za silnú platformu pre vybudovanie trvalej prítomnosti. Gustav Buder, Regional Partner Nordics v spoločnosti Bybit EU, povedal, že silná história turnaja, vysoká dôveryhodnosť a publikum, ktoré si cení kvalitu a dlhodobý záväzok, z neho urobili prirodzenú voľbu. Poznamenal, že partnerstvo predstavuje dôležitý krok k budovaniu dôvery a trvalej prítomnosti na severskom trhu.
Od svojho vzniku slúži Stockholm Open ako miesto stretnutia športu, obchodu a verejnosti s dlhou tradíciou spolupráce s partnermi z finančného sektora. Turnaj priťahuje publikum so silným záujmom o financie a podnikanie, čo úzko súvisí s profilom Bybit EU.
Partnerstvo umožní spoločnosti Bybit osloviť svoju prémiovú klientsku základňu prostredníctvom VIP programu Bybit, ktorý vybraným klientom ponúkne kurátorský prístup k turnaju a zážitky na mieru, ktoré prepoja financie, šport a dlhodobú tvorbu hodnoty.
Rasmus Hult, CEO of Bybit Stockholm Open, uviedol, že turnaj má rozsiahle skúsenosti so spoluprácou s finančnými partnermi a považuje Bybit za silného, dlhodobého partnera, ktorý zdieľa jeho ambíciu naďalej rozvíjať toto podujatie. Dodal, že spoločné opätovné získanie klasického názvu turnaja jasne odráža jeho domovinu a dedičstvo.
Turnaj Stockholm Open, založený v roku 1969 bývalým hráčom svetovej triedy Svenom Davidsonom, sa koná každoročne v októbri v Royal Tennis Hall v Štokholme. Turnaja sa každoročne zúčastní približne 30 000 divákov. Podujatie je súčasťou ATP Tour a v posledných rokoch sa hrá pod názvom Nordic Open.
Bybit EU je súčasťou skupiny Bybit Group, jednej z najrýchlejšie rastúcich krypto platforiem na svete s viac ako 80 miliónmi používateľov na celom svete. Spoločnosť pôsobí v rámci regulačného rámca MiCAR Európskej únie a ponúka služby obchodovania so zameraním na transparentnosť, bezpečnosť a vysoký technický výkon. V roku 2026 plánuje Bybit EU spustiť svoje služby v severskom regióne.
O spoločnosti Bybit EU
Spoločnosť Bybit EU GmbH je rakúsky poskytovateľ služieb v oblasti kryptoaktív (CASP) autorizovaný podľa nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (MiCAR) v Rakúsku. Spoločnosť Bybit EU poskytuje služby zákazníkom v celom Európskom hospodárskom priestore (EHP) – s výnimkou Malty – prostredníctvom platformy bybit.eu.
Spoločnosť Bybit EU GmbH je oprávnená ponúkať nasledujúce služby:
- úschova a správa kryptoaktív v mene klientov;
- výmena kryptoaktív za finančné prostriedky;
- výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva;
- ukladanie kryptoaktív a
- prevodové služby pre kryptoaktíva v mene klientov.
Spoločnosť Bybit EU GmbH nie je prevádzkovateľom obchodnej platformy pre kryptoaktíva ani neposkytuje investičné poradenstvo.
Kontakt pre médiá: [email protected]
www.bybit.eu
Zrieknutie sa zodpovednosti: Táto tlačová správa slúži len na informačné účely a nepredstavuje investičné poradenstvo ani ponuku na kúpu alebo predaj digitálnych aktív. Produkty a služby uvedené v tomto dokumente podliehajú platným zákonom a predpisom v príslušných jurisdikciách a nemusia byť dostupné v určitých regiónoch.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2890915/11b7b98d_8bdf_49a2_8f83_2fdbe740f69b.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2723256/Bybit_Europe_Logo.jpg
