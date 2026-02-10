Společnost Bybit se stala hlavním partnerem Stockholm Open, turnaj obnovuje svou historickou identitu

News provided by

Bybit

Feb 10, 2026, 12:18 ET

STOCKHOLM, 10. února 2026 /PRNewswire/ -- Bybit EU, evropská divize společnosti Bybit a poskytovatel služeb s kryptoaktivy s licencí MiCAR se sídlem ve Vídni, vstupuje do tříleté hlavní partnerské spolupráce se Stockholm Open, v rámci níž ponese turnaj od roku 2026 do roku 2028 jméno Bybit Stockholm Open.

Toto partnerství představuje dlouhodobý závazek společnosti Bybit EU a poskytuje historickému tenisovému turnaji stabilního partnera, který podpoří jeho další rozvoj pro hráče i diváky. V rámci dohody turnaj opět přijme své klasické jméno, čímž posílí svou identitu a dlouhodobé vazby na Stockholm a švédský tenis.

Bybit považuje severský region za strategicky důležitý trh a vidí v Stockholm Open silnou platformu pro vybudování trvalé přítomnosti. Gustav Buder, regionální partner ve společnosti Bybit EU pro severské země, uvedl, že díky své významné historii, vysoké důvěryhodnosti a publiku oceňujícímu kvalitu a dlouhodobý závazek je turnaj jasnou volbou pro spolupráci. Dodal, že partnerství představuje důležitý krok k budování důvěry a stabilní přítomnosti na severoevropském trhu.

Od svého vzniku slouží Stockholm Open jako místo setkávání sportu, byznysu a veřejnosti, které má dlouhou tradici spolupráce s partnery z finančního sektoru. Turnaj přitahuje publikum se silným zájmem o finance a obchod, což úzce odpovídá profilu společnosti Bybit EU.

Partnerství umožní společnosti Bybit zapojit svou prémiovou klientelu prostřednictvím programu Bybit VIP, který vybraným klientům nabídne pečlivě připravený přístup k turnaji a jedinečné zážitky propojující finance, sport a dlouhodobé vytváření hodnoty.

Rasmus Hult, generální ředitel Bybit Stockholm Open, uvedl, že turnaj má rozsáhlé zkušenosti se spoluprací s finančními partnery a považuje společnost Bybit za silného dlouhodobého partnera, který sdílí jeho ambici dále rozvíjet tuto událost. Dodal, že společné obnovení klasického názvu turnaje jasně odráží jeho domov a dědictví.

Turnaj Stockholm Open založila v roce 1969 bývalá hvězda světového tenisu Sven Davidson. Turnaj se každoročně koná v říjnu v Royal Tennis Hall ve Stockholmu. Každoročně se ho účastní přibližně 30 000 diváků. Akce je součástí ATP Tour a v posledních letech se hrála pod názvem Nordic Open.

Bybit EU je součástí skupiny Bybit Group, jedné z nejrychleji rostoucích kryptoplatforem na světě s více než 80 miliony uživatelů po celém světě. Společnost působí v rámci regulačního rámce Evropské unie MiCAR a nabízí obchodní služby se zaměřením na transparentnost, bezpečnost a vysoký technický výkon. V roce 2026 plánuje Bybit EU zahájit své služby v severském regionu.

#BybitEU / #TheCryptoHub

O společnosti Bybit EU

Bybit EU GmbH je rakouský poskytovatel služeb s kryptoaktivy oprávněný podle nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCAR). Bybit EU poskytuje prostřednictvím platformy bybit.eu služby zákazníkům v celém Evropském hospodářském prostoru (EHP) s výjimkou Malty.

Společnost Bybit EU GmbH je oprávněná nabízet následující služby:

  • poskytování úschovy a správy kryptoaktiv jménem klientů;
  • výměnu kryptoaktiv za finanční prostředky;
  • výměnu kryptoaktiv za jiná kryptoaktiva;
  • umísťování kryptoaktiv;
  • poskytování služeb převodu kryptoaktiv jménem klientů.

Společnost Bybit EU GmbH není provozovatelem obchodní platformy pro kryptoaktiva ani neposkytuje investiční poradenství.

Kontakt pro média: [email protected] www.bybit.eu 

Upozornění: Tato tisková zpráva slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje investiční doporučení ani nabídku ke koupi či prodeji digitálních aktiv. Uvedené produkty a služby podléhají příslušným zákonům a předpisům v daných jurisdikcích a nemusí být dostupné ve všech regionech.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890915/11b7b98d_8bdf_49a2_8f83_2fdbe740f69b.jpg
Logo -  https://mma.prnewswire.com/media/2723256/Bybit_Europe_Logo.jpg

