Bybit zostaje partnerem tytularnym turnieju Stockholm Open, który odzyskuje historyczną nazwę

SZTOKHOLM, 10 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Bybit EU, europejski oddział Bybit i działający na podstawie rozporządzenia MiCAR dostawca usług w zakresie kryptoaktywów z siedzibą w Wiedniu, nawiązuje trzyletnie partnerstwo tytularne z turniejem Stockholm Open, który w latach 2026-2028 będzie nosił nazwę Bybit Stockholm Open.

Partnerstwo oznacza długoterminowe zobowiązanie ze strony Bybit EU i zapewnia historycznemu turniejowi tenisowymi stabilnego partnera, który będzie wspierał jego ciągły rozwój z korzyścią dla zawodników i widzów. W ramach porozumienia turniej powróci do klasycznej nazwy, która podkreśla jego tożsamość i długotrwały związek ze Sztokholmem i szwedzkim tenisem.

Bybit uważa region państw nordyckich za ważny strategicznie rynek, a Stockholm Open za ważną platformę budowania trwałej pozycji rynkowej. Gustav Buder, Regional Partner Nordics Bybit EU, powiedział, że ugruntowana pozycja turnieju, jego wysoka renoma i publiczność, która ceni sobie jakość i długoterminowe relacje, sprawiły, że wybór właśnie tego partnera był oczywisty. Zaznaczył, że partnerstwo stanowi ważny krok w budowaniu zaufania i trwałej pozycji na rynku nordyckim.

Od początku istnienia Stockholm Open stanowił miejsce spotkania sportu, biznesu i społeczności o wieloletniej tradycji współpracy z partnerami z sektora finansowego. Turniej przyciąga publiczność wykazującą silne zainteresowanie finansami i biznesem, co doskonale współgra z profilem Bybit EU.

Partnerstwo umożliwi Bybit przyciągnięcie segmentu klientów premium poprzez program Bybit VIP, oferujący wybranym klientom ekskluzywny dostęp do wydarzeń w ramach turnieju oraz spersonalizowane doświadczenia łączące finanse, sport i długoterminowe tworzenie wartości.

Rasmus Hult, dyrektor generalny Bybit Stockholm Open, powiedział, że turniej posiada bogate doświadczenie we współpracy z partnerami z sektora finansowego i postrzega Bybit jako silnego, długoterminowego partnera, który podziela ambicję dalszego rozwoju tego wydarzenia. Dodał również, że wspólna inicjatywa przywrócenia klasycznej nazwy turnieju jasno odzwierciedla jego lokalne korzenie i dziedzictwo.

Założony w 1969 r. przez byłego tenisistę światowej klasy Svena Davidsona turniej Stockholm Open odbywa się corocznie w październiku w Royal Tennis Hall w Sztokholmie. Turniej co roku przyciąga około 30 tys. widzów. Wydarzenie jest częścią cyklu ATP Tour i w ostatnich latach rozgrywane było pod nazwą Nordic Open.

Bybit EU jest częścią grupy Bybit, jednej z najszybciej rozwijających się platform kryptowalutowych na świecie, posiadającej ponad 80 milionów użytkowników na świecie Spółka działa w ramach regulacyjnych unijnego rozporządzenia MiCAR i oferuje usługi handlowe z naciskiem na przejrzystość, bezpieczeństwo i wysoką wydajność techniczną. W 2026 r. Bybit EU planuje wprowadzić swoje usługi w krajach nordyckich.

Bybit EU

Bybit EU GmbH to austriacki licencjonowany dostawca usług w zakresie kryptoaktywów (CASP) działający w ramach rozporządzenia w sprawie rynku kryptoaktywów (MiCAR) w Austrii. Spółka służy klientom w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) - z wyjątkiem Malty - za pośrednictwem platformy bybit.eu

Bybit EU GmbH to podmiot autoryzowany do oferowania następujących usług:

  • opieka nad i zarządzanie kryptoaktywami w imieniu klientów;
  • wymiana kryptoaktywów na fundusze;
  • wymiana kryptoaktywów na inne kryptoaktywa;
  • wprowadzanie kryptoaktywów do obrotu; oraz
  • usługi transferu kryptoaktywów w imieniu klientów.

Bybit EU GmbH nie jest operatorem platformy transakcyjnej dla kryptoaktywów ani nie oferuje doradztwa inwestycyjnego.

Kontakt dla przedstawicieli mediów: e-mail: [email protected]
www.bybit.eu

Zastrzeżenie: Niniejsza informacja prasowa służy do celów informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Wspomniane w niej produkty i usługi podlegają właściwemu prawu i przepisom w odpowiednich jurysdykcjach i mogą nie być dostępne w niektórych regionach.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2890915/11b7b98d_8bdf_49a2_8f83_2fdbe740f69b.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2723256/Bybit_Europe_Logo.jpg

