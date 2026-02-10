Bybit devient le partenaire principal du Tournoi de tennis de Stockholm, alors que le tournoi retrouve une identité historique

STOCKHOLM, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- Bybit EU , la branche européenne de Bybit et un fournisseur de services de crypto-actifs sous licence MiCAR dont le siège est à Vienne, conclut un partenariat de titre de trois ans avec le Tournoi de tennis de Stockholm qui verra le tournoi se disputer sous le nom Bybit Stockholm Open de 2026 à 2028.

Ce partenariat marque un engagement à long terme de la part de Bybit EU et offre au tournoi de tennis historique un partenaire stable pour soutenir son développement continu pour les joueurs et les spectateurs. Dans le cadre de cet accord, le tournoi reprendra son nom classique, renforçant ainsi son identité et ses liens de longue date avec Stockholm et le tennis suédois.

Bybit considère la région nordique comme un marché stratégiquement important et estime que le Tournoi de tennis de Stockholm est une plate-forme solide pour établir une présence durable. Gustav Buder, Regional Partner Nordics chez Bybit EU, a déclaré que la longue histoire du tournoi, sa grande crédibilité et son public qui apprécie la qualité et l'engagement à long terme en ont fait un choix naturel. Il a noté que ce partenariat représente une étape importante dans l'établissement de la confiance et d'une présence durable sur le marché nordique.

Depuis sa création, le Tournoi de tennis de Stockholm a servi de point de rencontre entre le sport, les entreprises et le public, avec une longue tradition de collaboration avec des partenaires du secteur financier. Le tournoi attire un public très intéressé par la finance et les affaires, ce qui correspond parfaitement au profil de Bybit EU.

Ce partenariat permettra à Bybit d'impliquer sa clientèle haut de gamme par le biais du programme VIP Bybit, offrant à des clients sélectionnés, un accès privilégié au tournoi et des expériences sur mesure qui font le lien entre la finance, le sport et la création de valeur à long terme.

Rasmus Hult, CEO du Bybit Stockholm Open, a déclaré que le tournoi avait une grande expérience de la collaboration avec des partenaires financiers et qu'il considérait Bybit comme un partenaire solide et à long terme qui partageait son ambition de poursuivre le développement de l'événement. Il a ajouté que la récupération conjointe du nom classique du tournoi reflétait clairement son lieu d'origine et son héritage.

Fondé en 1969 par Sven Davidson, ancien joueur de classe mondiale, le Tournoi de tennis de Stockholm se tient chaque année en octobre au Royal Tennis Hall de Stockholm. Environ 30 000 spectateurs assistent chaque année au tournoi. L'événement fait partie de l'ATP Tour et a été joué ces dernières années sous le nom de Nordic Open.

Bybit EU fait partie du groupe Bybit, l'une des plateformes cryptographiques à la croissance la plus rapide au monde, qui compte plus de 80 millions d'utilisateurs dans le monde. La société opère dans le cadre réglementaire MiCAR de l'Union européenne et propose des services de négociation axés sur la transparence, la sécurité et des performances techniques élevées. En 2026, Bybit EU prévoit de lancer ses services dans la région nordique.

À propos de Bybit EU

Bybit EU GmbH est un fournisseur autrichien de services de crypto-actifs (CASP) autorisé par le règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCAR) en Autriche. Bybit EU sert des clients dans l'ensemble de l'Espace économique européen (EEE) – à l'exception de Malte – par l'intermédiaire de la plateforme bybit.eu.

Bybit EU GmbH est autorisé à offrir les services suivants :

la garde et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients ;

échange de crypto-actifs contre des fonds ;

échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs ;

placement de crypto-actifs ; et

des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients.

Bybit EU GmbH n'est ni un opérateur de plateforme de négociation de crypto-actifs ni un conseiller en investissement.

Avis de non-responsabilité : Le présent communiqué de presse est publié à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement ni une offre d'achat ou de vente d'actifs numériques. Les produits et services mentionnés dans ce document sont soumis aux lois et réglementations en vigueur sur les territoires concernés et peuvent ne pas être disponibles dans certaines régions.

