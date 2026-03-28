Институт Critical Path Institute запускает программу One to Millions, чтобы изменить будущее персонализированной медицины в глобальном масштабе

Глобальная инициатива по масштабированию передовых терапевтических процедур для ускорения доступа к ним пациентов по всему миру.

ТУСОН, штат Аризона, и АМСТЕРДАМ, 28 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Институт Critical Path Institute® (C-Path) сегодня объявил о запуске программы One to Millions, глобальной, частно-государственной инициативы с участием множества заинтересованных сторон, позволяющей осуществлять масштабируемую разработку передовых методов лечения для очень редких заболеваний. Быстрые достижения в таких технологиях, как антисмысловые олигонуклеотиды, редактирование генома, генная терапия и лечение на основе РНК, позволяют разрабатывать точные целевые вмешательства для очень небольших групп пациентов, даже для отдельных пациентов. Однако существующие нормативные рамки и механизмы возмещения расходов, созданные для популяционных лекарств и линейных моделей разработки, не приспособлены для того, чтобы идти в ногу со временем, что создает растущий разрыв, который тормозит доступ пациентов к таким препаратам.

Чтобы помочь устранить этот разрыв, One to Millions продвигает Обоснованный механизм и Принципы доказательности для редких заболеваний Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), используя централизованную платформу данных C-Path нормативного уровня для поддержки генерации доказательств, принятия нормативных решений и масштабируемых путей развития.

«Невозможно выразить словами всю важность данного момента для трансформации жизней и долгожданной материализации инновационного видения», — сказал Клаус Ромеро (Klaus Romero), M.D., MS, FCP, главный исполнительный директор Института Critical Path Institute. «Созданная для того, чтобы сделать персонализированные методы лечения масштабируемыми для еще большего количества людей, One to Millions — это партнерство, которое может организовать только C-Path. Она имеет централизованную, готовую к регулированию платформу данных; уникальную доконкурентную среду во всей экосистеме; интегрированные доклинические, трансляционные, клинические результаты и результаты на уровне пациентов; действенные доказательные рамки для оптимизации оценки эффективности и безопасности; и способность генерировать инструменты нормативного уровня, необходимые для создания непрерывного процесса обучения и подтверждения. Другой такой программы просто нет».

Модернизированный платформенный подход обеспечивает необходимую согласованность и надежность передовых терапевтических технологий. Стандартизация протоколов производства и испытаний при выпуске напрямую решает проблемы неэффективности и высоких затрат, которые обычно обременяют разработку лекарств в небольших объемах. Создавая новые методы лечения на основе устоявшейся архитектуры, разработчики могут использовать предварительные знания, позволяя регуляторным органам сосредоточиться строго на новых компонентах, а не оценивать всю основу с нуля.

Джулия Витарелло (Julia Vitarello), учредитель фонда Mila's Miracle Foundation и соучредитель N=1 Collaborative, подчеркнула настоятельную необходимость скоординированного подхода к устранению недостатков нынешнего ландшафта. «Это очень захватывающее время в генетике. Сегодня у нас есть наука, чтобы помочь огромному количеству детей с тяжелыми, изменяющими жизнь редкими заболеваниями, но наша система доступа была разработана не для тысяч генетических заболеваний, каждое из которых затрагивает небольшие популяции», — сказал Витарелло. «Мы рады сотрудничть с регуляторными органами, чтобы перейти от одобрения одного лекарства для одного заболевания за раз к построению процессов, которые могут работать по многих заболеваниям. Этот сдвиг может изменить правила игры для миллионов пациентов, но он будет успешным только в том случае, если мы обеспечим непрерывное итеративное обучение этим методам лечения путем систематического сбора и обмена данными для информирования о разработке более безопасных и эффективных лекарств».

Интеграция генерации пострегистрационных данных в парадигму разработки является определяющей особенностью данной программы. Встраивание долгосрочных реестров непосредственно в структуру гарантирует, что доказательства, полученные для принятия решений регулирующими органами, могут одновременно информировать плательщиков об оценке долговечности, безопасности и эффективности. Интеграция информации из всей экосистемы предотвратит дублирование усилий и ускорит обучение, что подчеркнула Джанет Вудкок (Janet Woodcock), M.D., давний директор CDER, ранее и. о. комиссара FDA. «Новые технологии дают возможность потенциальной коррекции первопричин разрушительных моногенных заболеваний. Но прогресс может застопориться, и нормативные требования остаются чрезмерно консервативными, когда информация недоступна для коллективного анализа и обучения», – сказала Вудкок. «Мы не должны повторять ошибок прошлого; мы должны стремиться к быстрому распространению знаний и гибкому развитию в этой новой области, делясь тем, что мы узнали. Наши пациенты меньшего не заслуживают».

Сведение воедино существующих источников доклинических, трансляционных и клинических данных поможет оптимизировать токсикологию и выбор дозы. Сбор надежных данных максимизирует полезность альтернативных методологий, что помогает уменьшить ненужную зависимость от тестирования на животных при одновременном построении непрерывной парадигмы обучения и подтверждения.

«Это является критически важной новой опорной конструкцией для интервенционной генетики, обеспечивающей долго отсутствующий элемент для одобрения и возмещения затрат, а также завершающий этап, который начался с руководства FDA 2021 года по персонализированной антисмысловой терапии», — сказал Тимоти Ю (Timothy Yu), M.D., Ph.D., Подразделение генетики и геномики, Boston Children's Hospital и соучредитель N=1 Collaborative. «Эффективно удваивая модульность, эта структура позволяет разработчикам использовать данные разных терапевтических методов, нацеленных на различные генетические варианты, без перезапуска регуляторного процесса для каждой мутации. Это указывает на будущее генетики формата «подключи и работай», но такая система не может быть построена изолированно. Продвижение способов лечения, которые действительно больше, чем сумма частей, из которых они состоят, потребует совместного обучения посредством надежного обмена данными, где каждый прорыв используется для следующего».

«В n-Lorem мы создали надежный и масштабируемый процесс для предоставления персонализированных ASO-препаратов пациентам с нано-редкими заболеваниями. На сегодняшний день мы открыли и разработали более 25 ASO-препаратов, которые позволили лечить более 45 пациентов с нано-редкими заболеваниями. Многие из этих новых ASO-препаратов можно использовать для лечения большего числа пациентов, и мы стремимся охватить этих пациентов», — сказала Сара Гласс (Sarah Glass), Ph.D., главный операционный директор Фонда n-Lorem. «Благодаря обнадеживающей клинической пользе, которую мы наблюдаем у наших пациентов, мы считаем, что существует значительный импульс для решения некоторых проблем, стоящих перед сообществом пациентов с очень редкими заболеваниями, для расширения доступности этих лекарств и поиска коммерческих решений, которые сделают эти лекарства более доступными. Мы рады присоединиться к инициативе One to Millions и с нетерпением ждем возможности поделиться своими мыслями о работе, которую мы проводим в сообществе».

В совместных усилиях участвуют Фонд n-Lorem, Фонд Mila's Miracle и N=1 Collaborative. Учредители собираются вместе. Узнайте больше на c-path.org/programs/one-to-millions или свяжитесь с [email protected].

Посмотрите вебинар C-Path на тему «Трансформация разработки лекарств для прецизионной медицины: практический путь от генерации доказательств», чтобы узнать больше и зарегистрироваться на следующий вебинар, который состоится в среду, 8 апреля, в полдень по восточному времени, «Масштабируемые подходы к ориентированному на пациента соотношению пользы и риска: определение разработки лекарств, ориентированных на пациента, в прецизионной медицине».

Об Институте Critical Path Institute

Critical Path Institute (C-Path) является независимой некоммерческой организацией, учрежденной в 2005 году в качестве частно-государственного партнерства в ответ на инициативу Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA Critical Path Initiative. Миссия C-Path заключается в руководстве совместными усилиями по продвижению наиболее передовых методов лечения людей во всем миру. Признанный первопроходец в области ускоренной разработки лекарственных препаратов, C-Path стал учредителем целого ряда международных консорциумов, программ и инициатив, которые на сегодняшний день объединяют свыше 1 600 ученых, представителей государственных и регулирующих органов, академических кругов, пациентских организаций, фондов по борьбе с различными заболеваниями, а также фармацевтических и биотехнологических компаний. Члены команды работают в различных странах и регионах мира, а штаб-квартира C-Path расположена в Тусоне (Tucson), штат Аризона. Европейский филиал C-Path находится в Амстердаме, Нидерланды. Для получения дополнительной информации посетите c-path.org.

Институт Critical Path Institute имеет поддержку со стороны Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) и на 56 % финансируется FDA/HHS, что составляет $23 740 424, а 44 % финансирования поступает из негосударственных источников(-а) на общую сумму $18 881 611. Содержание данного материала является мнением автора(-ов) и не обязательно отражает официальное мнение или одобрено FDA/HHS или правительством США.

Контакты для СМИ:

Роксан Триоло Оливас (Roxan Triolo Olivas)

C-Path

520.954.1634

[email protected]

Кисси Блэк (Kissy Black)

C-Path

615.310.1894

[email protected]

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2943035/CRITICAL_PATH_INSTITUTE__Logo.jpg