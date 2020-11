Darling Ingredients Inc. Raportoi vuoden 2020 kolmannen kvartaalin tuloksen

IRVING, Texas, 5. marraskuuta 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") --

Kolmas kvartaali 2020

Nettotulot 101,1 miljoonaa dollaria tai 0,61 $ per GAAP liudennettu osake

Nettomyynti 850,6 miljoonaa dollaria

Yhdistetty ja mukautettu EBITDA 218,5 miljoonaa dollaria

Diamond Green Diesel ("DGD") sai voittoa 2,41 $ EBITDA gallonalta noin 80 miljoonaa myytyä gallonaa kohti

("DGD") sai voittoa 2,41 $ EBITDA gallonalta noin 80 miljoonaa myytyä gallonaa kohti Global Ingredients yritysten seurannan kahdentoista kuukauden 467,6 miljoonan dollarin EBITDA kertoo alustan jatkuvasta vahvuudesta ja monipuolisuudesta

Darling raportoi vuoden 2020 kolmannelle kvartaalille 850,6 miljoonan dollarin nettomyynnistä, jota verrataan vuoden takaiseen saman ajankohdan 842,0 miljoonan dollarin nettomyyntiin. Darlingin nettotulot syyskuun 26., 2020 päättyneet nettotulot olivat 101,1 miljoonaa dollaria tai 0,61 $ per liudennettu osake, verrattuna 25,7 miljoonan dollarin nettotuloihin tai 0,15 $ per liudennettu osake vuoden 2019 kolmannella kvartaalilla.

"Elintarvikesektorimme paremmat tulokset yhdistyivät vahvaan suoritukseen kansainvälisellä polttoainesektorillamme, ja edistivät vuoden 2020 parasta kvartaalitulosta," Randall C. Stuewe, Darling Ingredients Inc.:in puheenjohtaja ja toimitusjohtaja totesi. "Jatkossakin marginaalimme ovat parempia globaalissa mittakaavassa paremman kulujen hallinnan ansiosta ja COVIDin aiheuttama taloudellinen isku hydrolysoidulle kollageenimyynnillemme on tehnyt täyskäännöksen."

"DGD myi ennätysmäärän, 80 miljoonaa gallonaa kolmannella kvartaalilla, sillä vertikaalisesti integroitu toimitusketjumme, joka tukee edullisinta tuotantojärjestelmää ja Pohjois-Amerikan pienimmän hiilijalanjäljen raaka-aineita jatkoi saaden aikaan vahvoja tuloksia. Tehtaan tulos lokakuussa valmistui ajoissa, sillä haluamme päättää vuoden 2020 positiivisesti ja tuottaa 285 miljoonaa gallonaa uusiutuvaa dieseliä tänä vuonna," Stuewe lisäsi.

"Tuloksemme pysyy vahvana, sillä maksoimme erääntyneen kausilainamme B maksamalla 145 miljoonaa dollaria kolmannen kvartaalin aikana. Pankkimme sopimusehtojen mukaisesti mitattu tuen osuus oli 1,93 kolmannen neljänneksen lopussa, ja jatkamme työskentelemistä saavuttaaksemme investment grade -luokituksen tulevaisuudessa. Pääomamme kulutus oli noin 185 miljoonaa dollaria vuoden 2020 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana, ja jatkamme pääomakulujemme tehokasta hallintaa," Stuewe kommentoi.

Syyskuun 26., 2020 päättyneen yhdeksän kuukauden aikajakson ajalta Darling raportoi 2,6 miljardin dollarin nettomyynnin, jota verrataan vuoden 2019 saman aikajakson 2,5 miljardin dollarin nettomyyntiin. Darlingin vuoden 2020 ensimmäisten yhdeksän kuukauden nettotulot olivat 252,1 miljoonaa dollaria tai 1,51 $ per liudennettu osake verrattuna vuoden 2019 ensimmäisten yhdeksän kuukauden 70,0 miljoonan dollarin nettotuloon tai 0,42 dollariin per liudennettu osake.

Lokakuussa 2020 Darling osti yksityisen yrityksen, joka omisti renderöintitehtaita Belgiassa noin 29 miljoonalla. Tämä osto lisää Darlingin kapasiteettiin noin 50 miljoonaa paunaa proteiiniaterioita ja 50 miljoonaa paunaa eläinrasvaa antaen yritykselle vahvemman aseman puhdistetun siipikarjatuotteiden alalla Belgiassa.

Syyskuun 26. päivästä 2020 alkaen Darlingilla oli 66,0 miljoonaa dollaria käteisvaroja ja niihin verrattuja varoja sekä 934,3 miljoonaa dollaria sidotussa vaihtoluottosopimuksissa. Vuoden 2020 kolmannen kvartaalin lopussa jäljellä oleva luotto oli 1,5 miljoonaa dollaria.

Yhdistetty ja mukautettu EBITDA oli 218,5 miljoonaa dollaria vuoden 2020 kolmannella kvartaalilla, verrattuna 147,8 miljoonaan dollariin vuoden 2019 samalla jaksolla. Kuluneen vuoden aikana yhdistetty ja mukautettu EBITDA oli yhteensä 627,0 miljoonaa dollaria vuonna 2020, verrattuna 440,5 miljoonaan dollariin vuoden 2019 mitattuun kuluneen vuoden lukuun.

Tietoja Darlingista

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on yksi maailman orgaanisten ainesosien johtava tuottaja tuottaen useita kestäviä proteiini- ja rasvatuotteita samalla, kun se on yksi suurimmista uusiutuvan ja puhtaan energian tuottajista. Darling toimii viidessä eri maanosassa ja kerää maanviljelyksen ja elintarviketuotannon jätteitä kierrättäen ne erityisainesosiksi, kuten hydroysoiduksi kollageeniksi, syötäviksi ja rehukelpoisiksi rasvoiksi, eläinproteiiniksi ja aterioiksi, plasmaksi, lemmikkiruokien ainesosiksi, polttoaineen raaka-aineiksi ja vihreäksi bioenergiaksi. Yritys myy tuotteitaan ympäri maailman ja työskentelee vahvistaakseen lupaustamme paremmasta huomisesta, luoden tuotesovelluksia terveydenhoitoon, ravintoaineisiin ja bioenergiaan samalla kun optimoimme palveluitamme elintarvikeketjulle. Darling on Diamond Green Dieselin (DGD) 50 %:en yhteistyökumppani. Se on Pohjois-Amerikan suurin uusiutuvan dieselin tuottaja, joka tuottaa tällä hetkellä noin 275 miljoonaa gallonaa uusiutuvaa dieseliä vuosittain, joka taas vähentää kasvihuonekaasun (GHG) päästöjä jopa 85 % verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Saadaksesi lisätietoja, käy yrityksen verkkosivustolla osoitteessa http://www.darlingii.com . Saadaksesi lisätietoja Darlingin ESG-toimista, käy osoitteessa http://www.darlingii.com/csr .

Saadaksesi lisätietoja ota yhteyttä:

Jim Stark, varapääjohtaja, sijoittajahallinto Sähköposti: [email protected] 5601 MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038 Puh: 972-281-4823

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

Related Links

http://www.darlingii.com



SOURCE Darling Ingredients Inc.