Darling Ingredients Inc. annonce ses résultats financiers du troisième trimestre de 2020

Troisième trimestre 2020

Bénéfice net de 101,1 millions de dollars ou 0,61 $ par action diluée selon les PCGR

Ventes nettes de 850,6 millions de dollars

Indicateur EBITDA ajusté combiné de 218,5 millions de dollars

Diamond Green Diesel (« DGD ») a généré un EBITDA de 2,41 $ le gallon sur environ 80 millions de gallons vendus.

(« DGD ») a généré un EBITDA de 2,41 $ le gallon sur environ 80 millions de gallons vendus. L'EBITDA glissant sur douze mois de 467,6 millions de dollars de Global Ingredients démontre la force et la diversité continues de la plateforme

Darling a déclaré des ventes nettes de 850,6 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2020, comparativement à des ventes nettes de 842,0 millions de dollars pour la même période de l'année précédente. Le bénéfice net attribuable à Darling pour le trimestre clos le 26 septembre 2020 était de 101,1 millions de dollars, ou 0,61 $ par action diluée, comparativement à un bénéfice net de 25,7 millions de dollars, ou 0,15 $ par action diluée, pour le troisième trimestre de 2019.

« De meilleurs résultats dans notre secteur alimentaire, combinés à une solide performance dans notre secteur international des carburants, ont contribué à notre meilleure performance trimestrielle de 2020 », a déclaré Randall C. Stuewe, président-directeur général de Darling Ingredients Inc. « Nous continuons de constater une amélioration des marges de notre production mondiale grâce à une meilleure gestion des coûts et nos ventes de collagène hydrolysé les plus touchées par l'impact économique de la COVID-19 ont connu un fort redressement. »

« DGD a enregistré un volume de ventes record de 80 millions de gallons pour le troisième trimestre car notre chaîne d'approvisionnement intégrée verticalement, qui soutient le système de production le moins coûteux et les matières premières ayant le plus faible bilan carbone en Amérique du Nord, a continué de produire de bons résultats. Le redressement de l'usine en octobre a été achevé dans les délais prévus et nous envisageons de terminer 2020 sur une note positive, avec une production de 285 millions de gallons de diesel renouvelable pour l'année », a ajouté M. Stuewe.

« Notre bilan demeure solide car nous avons remboursé notre prêt à terme B de 145 millions de dollars au cours du troisième trimestre. Notre ratio de levier, tel que mesuré par notre covenant bancaire, était de 1,93 à la fin du troisième trimestre, alors que nous poursuivons nos efforts en vue d'obtenir ultérieurement une cote d'évaluation relative aux investissements. Nos dépenses d'investissement se sont élevées à environ 185 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2020 et nous continuons de les gérer efficacement », a déclaré M. Stuewe.

Pour la période de neuf mois, qui s'est terminée le 26 septembre 2020, Darling a déclaré des ventes nettes de 2,6 milliards de dollars, comparativement à des ventes nettes de 2,5 milliards pour la même période en 2019. Le bénéfice net attribuable à Darling pour les neuf premiers mois de 2020 était de 252,1 millions de dollars, ou de 1,51 dollar par action diluée, comparativement à un bénéfice net de 70,0 millions de dollars, ou 0,42 dollar par action diluée, pour les neuf premiers mois de 2019.

En octobre 2020, Darling a fait l'acquisition d'une entreprise privée qui possédait des usines d'équarrissage, situées en Belgique, pour environ 29 millions de dollars. Cette acquisition ajoute environ 50 millions de livres de repas protéiques et 50 millions de livres de graisses animales aux capacités de Darling, ce qui donne à l'entreprise une position plus forte en Belgique dans le secteur des produits de volaille équarris.

Au 26 septembre 2020, Darling disposait de 66,0 millions de dollars en liquidités et équivalents de trésorerie, et de 934,3 millions de dollars en vertu d'ententes de crédit renouvelable. L'encours total de la dette à la fin du troisième trimestre de 2020 était de 1,5 milliard de dollars.

L'EBITDA ajusté combiné s'est établi à 218,5 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2020, comparativement à 147,8 millions de dollars pour la même période en 2019. En cumul annuel, l'EBITDA ajusté combiné a totalisé 627,0 millions de dollars en 2020, comparativement à 440,5 millions de dollars en cumul annuel en 2019.

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) est l'un des principaux producteurs mondiaux d'ingrédients biologiques, produisant un large éventail de protéines et de matières grasses durables. L'entreprise est également l'un des plus grands producteurs d'énergie propre renouvelable. Avec des opérations sur les cinq continents, Darling collecte les flux de déchets de l'industrie agroalimentaire, les transformant en ingrédients spécialisés, comme le collagène hydrolysé, les graisses comestibles et de qualité alimentaire, les protéines et farines animales, le plasma, les ingrédients des aliments pour animaux, les matières premières de carburant et la bioénergie verte. La société vend ses produits dans le monde entier et travaille à renforcer notre promesse d'un avenir meilleur, en créant des applications de produits pour la santé, les nutriments et la bioénergie tout en optimisant nos services à la chaîne alimentaire. Darling est un partenaire à 50 % de Diamond Green Diesel (DGD), le plus important fabricant de diesel renouvelable en Amérique du Nord, qui produit actuellement environ 275 millions de gallons de diesel renouvelable par an, ce qui réduit jusqu'à 85 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport aux combustibles fossiles. Pour plus d'informations, consultez le site Web de l'entreprise : http://www.darlingii.com . Pour en savoir plus sur les efforts de Darling sur les questions environnementale, sociale et de gouvernance, consultez le site suivant : http://www.darlingii.com/csr .

