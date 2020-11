Darling Ingredients Inc. rapporterar finansiella resultat för tredje kvartalet 2020

IRVING, Texas, Nov. 5, 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") --

Tredje kvartalet 2020

Nettoresultat på 101,1 miljoner USD eller 0,61 USD per aktie efter utspädning enligt GAAP

per aktie efter utspädning enligt GAAP Nettoförsäljningen uppgick till 850,6 miljoner USD

Totalt justerat EBITDA på $218,5 miljoner

miljoner Diamond Green Diesel ("DGD") tjänade 2,41 USD EBITDA per gallon på cirka 80 miljoner sålda gallons

("DGD") tjänade EBITDA per gallon på cirka 80 miljoner sålda gallons Global Ingredients-affären som följer tolv månaders EBITDA på 467,6 miljoner USD visar plattformens fortsatta styrka och mångfald

Darling redovisade en nettoomsättning på 850,6 miljoner USD för tredje kvartalet 2020, jämfört med en nettoomsättning på 842,0 miljoner USD för samma period föregående år. Nettoresultatet hänförligt till Darling för de tre månader som slutade den 26 september 2020 var 101,1 miljoner USD eller 0,61 USD per aktie efter utspädning, jämfört med en nettoinkomst på 25,7 miljoner USD, eller 0,15 USD per aktie efter utspädning, för tredje kvartalet 2019.

"Bättre resultat i vårt livsmedelssegment i kombination med en stark utveckling i vårt internationella bränslesegment, ledde till resultatet för vårt bästa kvartalsresultat 2020", säger Randall C. Stuewe, styrelseordförande och VD för Darling Ingredients Inc. "Vi fortsätter att se förbättrade marginaler i vår globala avkastning genom bättre kostnadshantering och försäljning av hydrolyserat kollagen som påverkats mest av COVID:s ekonomiska inverkan, har haft en solid vändning."

"DGD hade en rekordförsäljningsvolym på 80 miljoner gallons under tredje kvartalet, eftersom vår vertikalt integrerade försörjningskedja som stöder det lägsta kostnadsproduktionssystemet och de lägsta råvarorna för kolsortering i Nordamerika fortsatte att ge starka resultat. Fabriksproduktionen i oktober slutfördes enligt schemat nu när det ser ut som att vi avslutar 2020 på plus med en produktion på 285 miljoner gallons förnybar diesel för året," tillade Stuewe.

"Vår balansräkning är fortsatt stark då vi betalade av på vårt utestående lån B med 145 miljoner USD under tredje kvartalet. Vår skuldsättningsgrad, mätt med vårt bankavtal, var 1,93 i slutet av tredje kvartalet då vi fortsätter att arbeta med att uppnå en investeringsklassificering i framtiden. Våra investeringar uppgick till cirka 185 miljoner USD under de första nio månaderna av 2020, då vi fortsätter att hantera våra investeringar på ett effektivt sätt, säger Stuewe.

Under de nio månaderna som slutade den 26 september 2020 redovisade Darling en nettoomsättning på 2,6 miljarder USD, jämfört med en nettoomsättning på 2,5 miljarder USD under samma period 2019. Nettoresultatet för Darling för de första nio månaderna 2020 var 252,1 miljoner USD, eller 1,51 USD per aktie efter utspädning, jämfört med en nettoinkomst på 70,0 miljoner USD, eller 0,42 USD per aktie efter utspädning, för de första nio månaderna av 2019.

I oktober 2020 förvärvade Darling ett privat företag som ägde reningsverk i Belgien för cirka 29 miljoner USD. Detta förvärv tillför cirka 50 miljoner pund proteinmjöl och 50 miljoner kilo animaliskt fett till Darlings kapacitet, vilket ger företaget en starkare ställning för fjäderfäåtergivning i Belgien.

Per den 26 september 2020 hade Darling 66,0 miljoner USD i likvida medel och 934,3 miljoner USD tillgängliga enligt åtaganden om roterande kreditavtal. Den totala utestående skulden i slutet av tredje kvartalet 2020 var till 1,5 miljarder USD.

Den sammanlagda justerade EBITDA uppgick till 218,5 miljoner USD för tredje kvartalet 2020, jämfört med 147,8 miljoner USD för samma period 2019. På årsbasis uppgick det sammanlagda justerade EBITDA-resultatet till 627,0 MUSD för 2020 jämfört med 440,5 MUSD för 2019.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) är en av världens ledande producenter av ekologiska ingredienser och producerar ett brett utbud av hållbara protein- och fettprodukter samtidigt som de är en av de största producenterna av förnybar ren energi. Med verksamhet på fem kontinenter samlar Darling in avfallsströmmar från livsmedelsindustrin och återanvänder dem till specialingredienser som hydrolyserat kollagen, ätbara fetter och fetter av foderkvalitet, animaliska proteiner och måltider, plasma, ingredienser i djurfoder, bränsleråvaror och grön bioenergi. Företaget säljer sina produkter över hela världen och arbetar för att stärka vårt löfte om en bättre morgondag, genom att skapa produkttillämpningar för hälsa, näringsämnen och bioenergi och samtidigt optimera våra tjänster för livsmedelskedjan. Darling är en 50 % gemensam partner i Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas största tillverkare av förnybar diesel, som för närvarande producerar cirka 275 miljoner gallons förnybar diesel årligen, vilket minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 85 % jämfört med fossila bränslen. Mer information finns på bolagets webbplats på http://www.darlingii.com. Mer information om Darlings ESG-insatser finns på http://www.darlingii.com/csr.

För mer information, kontakta:

Jim Stark, Vice VD, Investerarrelationer E-post: [email protected] 5601 MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038 Telefon: 972-281-4823

Logotyp – https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

