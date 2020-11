Darling Ingredients Inc. maakt financiële resultaten derde kwartaal 2020 bekend

IRVING, Texas, 5 november 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") --

Derde kwartaal 2020

Nettowinst van $ 101,1 miljoen, of $ 0,61 per verwaterd aandeel volgens GAAP

miljoen, of per verwaterd aandeel volgens GAAP Netto-omzet van $ 850,6 miljoen

miljoen Gecombineerde aangepaste EBITDA van $ 218,5 miljoen

miljoen Diamond Green Diesel ("DGD") verdiende $ 2,41 EBITDA per gallon op ongeveer 80 miljoen verkochte gallons

("DGD") verdiende EBITDA per gallon op ongeveer 80 miljoen verkochte gallons De activiteiten van Global Ingredients met een EBITDA over twaalf maanden van $ 467,6 miljoen, tonen de aanhoudende kracht en diversiteit van het platform aan

Darling rapporteerde een netto-omzet van $ 850,6 miljoen voor het derde kwartaal van 2020, vergeleken met een netto-omzet van $ 842,0 miljoen voor dezelfde periode een jaar geleden. Het nettoresultaat dat toe te rekenen is aan Darling voor de drie maanden eindigend op 26 september 2020 was $ 101,1 miljoen, of $ 0,61 per verwaterd aandeel, vergeleken met een nettowinst van $ 25,7 miljoen, of $ 0,15 per verwaterd aandeel, voor het derde kwartaal van 2019.

"Betere resultaten in ons voedselsegment, gecombineerd met sterke prestaties in ons internationale brandstofsegment, zorgden voor de resultaten voor onze beste kwartaalprestaties van 2020", aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en CEO van Darling Ingredients Inc. "We blijven verbeterde marges in onze wereldwijde prestaties zien door beter kostenbeheer en onze verkoop van gehydrolyseerd collageen, die het meest werd beïnvloed door de economische impact van COVID, heeft een sterke positieve ommekeer gekend."

"DGD had een recordverkoopvolume van 80 miljoen gallon voor het derde kwartaal, aangezien onze verticaal geïntegreerde toeleveringsketen die het productiesysteem met de laagste kosten ondersteunt en de laagst scorende grondstoffen in Noord-Amerika sterke resultaten bleven produceren. De ommekeer van de fabriek in oktober werd volgens planning voltooid, omdat we 2020 op een positieve manier willen afronden met de productie van 285 miljoen gallons hernieuwbare diesel voor het jaar", voegde Stuewe eraan toe.

"Onze balans blijft sterk aangezien we onze uitstaande termijnlening B in het derde kwartaal met $ 145 miljoen hebben afbetaald. Onze hefboomverhouding, zoals gemeten door ons bankconvenant, was 1,93 aan het einde van het derde kwartaal, en we blijven werken aan het behalen van een investeringswaardig niveau in de toekomst. Onze investeringsuitgaven bedroegen ongeveer $ 185 miljoen voor de eerste negen maanden van 2020, en we blijven doorgaan met het effectief beheren van onze investeringsuitgaven", aldus Stuewe.

Voor de negen maanden eindigend op 26 september 2020 rapporteerde Darling een netto-omzet van $ 2,6 miljard, vergeleken met een netto-omzet van $ 2,5 miljard voor dezelfde periode van 2019. Het nettoresultaat dat toe te rekenen is aan Darling voor de eerste negen maanden van 2020 was $ 252,1 miljoen, of $ 1,51 per verwaterd aandeel, vergeleken met een nettowinst van $ 70,0 miljoen, of $ 0,42 per verwaterd aandeel, voor de eerste negen maanden van 2019.

In oktober 2020 nam Darling voor ongeveer $ 29 miljoen een privébedrijf over dat destructiebedrijven in België bezat. Deze overname voegt ongeveer 50 miljoen pond eiwitrijke maaltijden en 50 miljoen pond dierlijke vetten toe aan de mogelijkheden van Darling, waardoor het bedrijf een sterkere positie krijgt in verwerkte pluimveeproducten in België.

Op 26 september 2020 had Darling $ 66,0 miljoen aan contanten en kasequivalenten en $ 934,3 miljoen beschikbaar onder gecommitteerde, doorlopende kredietovereenkomsten. De totale uitstaande schuld aan het einde van het derde kwartaal van 2020 bedroeg $ 1,5 miljard.

De gecombineerde gecorrigeerde EBITDA bedroeg $ 218,5 miljoen voor het derde kwartaal van 2020, vergeleken met $ 147,8 miljoen voor dezelfde periode in 2019. Op basis van dit jaar tot op heden bedroeg de gecombineerde, gecorrigeerde EBITDA in totaal $ 627,0 miljoen voor 2020, vergeleken met $ 440,5 miljoen op dezelfde basis voor 2019.

Over Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is een van 's werelds toonaangevende producenten van biologische ingrediënten, produceert een breed scala aan duurzame eiwit- en vetproducten en is tegelijkertijd een van de grootste producenten van hernieuwbare, schone energie. Met activiteiten op vijf continenten, verzamelt Darling afvalstromen van de agrovoedingsindustrie en verwerkt het tot speciale ingrediënten, zoals gehydrolyseerd collageen, eetbare en voedzame vetten, dierlijke eiwitten en maaltijden, plasma, ingrediënten voor huisdierenvoeding, brandstofgrondstoffen en groene energie uit biomassa. Het bedrijf verkoopt zijn producten wereldwijd en werkt eraan om onze belofte voor een betere toekomst te versterken door producttoepassingen te creëren voor gezondheid, voedingsstoffen en bio-energie, waarbij het onze diensten aan de voedselketen optimaliseert. Darling is een gezamenlijke partner van 50% in Diamond Green Diesel (DGD), de grootste fabrikant van hernieuwbare diesel van Noord-Amerika, die momenteel jaarlijks ongeveer 275 miljoen gallons hernieuwbare diesel produceert, welke producten de uitstoot van broeikasgassen (BKG) tot 85% verminderen in vergelijking met fossiele brandstoffen. Ga voor meer informatie naar de website van het bedrijf op http://www.darlingii.com . Ga naar http://www.darlingii.com/csr voor meer informatie over de ESG-inspanningen van Darling.

Neem voor meer informatie contact op met:

Jim Stark, Vice President, Investor Relations E-mail: [email protected] 5601 MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038 Tel: 972-281-4823

