Darling Ingredients Inc. rapporterer sine økonomiske resultater for tredje kvartal 2020

IRVING, Texas, 4. november 2020 - Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") --

Tredje kvartal 2020

Nettoinntekter på $ 101,1 millioner, eller $ 0,61 per GAAP utvannet aksje

millioner, eller per GAAP utvannet aksje Nettoomsetning på $ 850,6 millioner

millioner Kombinert justert EBITDA på $ 218,5 millioner

millioner Diamond Green Diesel ("DGD") tjente 2,41 dollar EBITDA per gallon på et salg på omtrent 80 millioner gallons

("DGD") tjente EBITDA per gallon på et salg på omtrent 80 millioner gallons Global Ingredients tjente etter tolv måneders EBITDA på $ 467,6 millioner, noe som viser plattformens fortsatte styrke og allsidighet

Darling rapporterte en nettoomsetning på $ 850,6 millioner i tredje kvartal 2020, sammenlignet med en nettoomsetning på $ 842,0 millioner for samme periode i fjor. Nettoinntekter knyttet til Darling for kvartalet som ble avsluttet 26. september 2020, var $ 101,1 millioner, eller $ 0,61 per utvannet aksje, sammenlignet med en nettoinntekt på $ 25,7 millioner, eller $ 0,15 per utvannet aksje, for tredje kvartal 2019.

"Bedre resultater i matvaresegmentet kombinert med sterke resultater i vårt internasjonale drivstoffsegment, førte til vårt beste kvartalsresultat i 2020," sa Randall C. Stuewe, styreleder og konsernsjef i Darling Ingredients Inc. "Vi ser forbedrede marginer i vår globale tilstedeværelse gjennom bedre kostnadsstyring og salg av hydrolyserte kollagener, som i betydelig grad er påvirket av COVID."

"DGD hadde rekordomsetning i volum på 80 millioner gallons i tredje kvartal, da vår vertikalt integrerte leveringskjede, som har de laveste produksjonskostnadene og det laveste karbonavtrykket i Nord-Amerika, fortsatte å gi sterke resultater. Omstillingen av anlegget ble fullført etter planen i oktober, og vi ser ut til å fullføre 2020 med et positivt resultat på 285 millioner liter fornybar diesel for året", la Stuewe til.

"Balansen vår er fortsatt sterk, da vi betalte utestående B-lån med 145 millioner dollar i løpet av tredje kvartal. Vårt gearingforhold målt av vår bankforbindelse var 1,93 ved utgangen av tredje kvartal, ettersom vi fortsetter å jobbe for å oppnå "investment grade"-rating i fremtiden. Våre investeringer utgjorde omtrent $ 185 millioner de første ni månedene av 2020, og vi fortsetter å håndtere våre kapitalutgifter på en effektiv måte", kommenterte Stuewe.

I løpet av de ni månedene som endte 26. september 2020, rapporterte Darling en nettoomsetning på 2,6 milliarder dollar, sammenlignet med en nettoomsetning på 2,5 milliarder dollar for samme periode i 2019. Nettoinntektene knyttet til Darling for de ni første månedene av 2020 var $ 252,1 millioner, eller $1,51 per utvannet aksje, sammenlignet med en nettoinntekt på $70,0 millioner, eller $0,42 per utvannet aksje, for tredje kvartal 2019.

I oktober 2020 kjøpte Darling et privateid selskap som eide foredlingsanlegg i Belgia for omtrent 29 millioner dollar. Oppkjøpet tilfører Darling omtrent 50 millioner pund med proteinmåltider og 50 millioner pund animalsk fett, noe som gir selskapet en sterkere posisjon innen foredlede fjærkreprodukter i Belgia.

Per 26. september 2020 hadde Darling $ 66,0 millioner i kontanter og kontantekvivalenter, og $ 934,3 millioner tilgjengelig gjennom forpliktende roterende kredittavtaler. Samlet utestående gjeld ved utgangen av tredje kvartal 2020 var $ 1,5 milliarder.

Kombinert justert EBITDA var $ 218,5 millioner for tredje kvartal 2020, mot $ 147,8 millioner for samme periode i 2019. Fra år til dato utgjorde justert EBITDA $ 627,0 millioner for 2020, sammenlignet med $ 440,5 millioner på årsbasis for 2019.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er en av verdens ledende produsenter av organiske ingredienser, og produserer et bredt utvalg av bærekraftige protein- og fettprodukter, samtidig som de er en av de største produsentene av fornybar ren energi. Med virksomhet på fem kontinenter, samler Darling inn avfallsstrømmer fra landbruksindustrien, foredler disse til spesialingredienser, slik som hydrolysert kollagen, spiselige og fôrholdige fettstoffer, animalske proteiner og måltider, plasma, ingredienser til kjæledyrfôr, drivstoffråvarer og grønt bioenergi. Selskapet selger sine produkter over hele verden og arbeider for å styrke vårt løfte om en bedre fremtid, og skaper produktapplikasjoner for helse, næringsstoffer og bioenergi og optimaliserer våre tjenester til næringskjeden. Darling er en 50 % felles partner i Diamond Green Diesel (DGD), Nord-Amerikas største fornybare dieselprodusent, og produserer for tiden cirka 275 millioner liter fornybar diesel årlig, hvilke produkter reduserer utslipp av drivhusgasser (GHG) med opptil 85% sammenlignet med fossile drivstoff. For ytterligere informasjon, besøk selskapets nettsted på http://www.darlingii.com. For mer informasjon om Darlings ESG-innsats, besøk http://www.darlingii.com/csr.

