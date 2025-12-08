Премия HUAWEI AppGallery Editors' Choice Awards 2025 чествует инновации и выдающиеся достижения в области мобильных приложений и игр

ДУБЛИН, 8 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei сегодня объявила победителей премии AppGallery Editors' Choice Awards 2025, которая знаменует собой еще один год признания самых новаторских приложений и игр, трансформирующих мобильный ландшафт. Эти тщательно подобранные редакцией Huawei Europe награды чествуют изобретательность, дизайн и выдающиеся достижения в ориентированности на пользователя, которые определяют экосистему AppGallery.

Уже в шестой раз награды присуждаются выдающимся брендам из динамичного пула глобальных и локальных разработчиков, отобранных с помощью строгого процесса оценки скачиваний, инноваций, сторителлинга, дизайна, доступности и бесшовного пользовательского опыта.

Благодаря этим наградам AppGallery укрепляет свои позиции в качестве надежной платформы, где пользователи могут легко находить и скачивать популярные глобальные и локальные приложения широчайшего спектра, одновременно выделяя разработчиков с полноценной поддержкой, чтобы пользователи могли сосредоточиться на творчестве и получении исключительных возможностей.

AppGallery, топ-3 мировых магазинов приложений, предлагает широкий выбор в 18 категориях, таких как навигация и транспорт, новости и социальные сети. Он предоставляет высококачественные приложения, инновационный опыт и сильную техподдержку разработчиков по всему миру. Huawei пестует тесные партнерские отношения, проводит захватывающие кампании, такие как ежегодный Game Fest, и радует пользователей эксклюзивными предложениями. Это стремление к совершенству принесло AppGallery награду «Лучший App Store» на Pocket Gamer Mobile Games Awards 2024.

Хайме Гонсало (Jaime Gonzalo), вице-президент Huawei Mobile Services в Европе, прокомментировал:
«Следуя традиции вручения ежегодной премии Editors' Choice Awards, мы рады поздравить победителей AppGallery Editors' Choice Awards 2025 и отметить их выдающиеся инновации и ориентированный на пользователя дизайн. Huawei по-прежнему будет расширять возможности для разработчиков и предоставлять нашим лояльным пользователям исключительный опыт и выбор приложений».

Награждение лучших компаний в области мобильных инноваций
AppGallery Editors' Choice Awards 2025 — полный список победителей

Лучшие приложения AppGallery

  • Лучшие приложения:
    • Telegram
    • Opera Browser
    • Viber Messenger
  • Лучшие приложения в сегменте социальных сетей и стиля жизни:
    • Badoo
    • Truecaller
    • Meteored Weather Radar
  • Лучшие приложения для путешествий и мобильности:
    • Trip.com
    • Omio
    • Bolt
  • Лучшие финансовые приложения:
    • Revolut
    • Curve
    • BonusFlaş
  • Лучшие развлекательные приложения:
    • VLC для Android
    • Deezer
    • myTuner Radio

Лучшие игры AppGallery

  • Лучшая игра:
    • Epic Seven – Smilegate
  • Лучшая экшн-игра:
    • Standoff 2 – AXLEBOLT LTD
  • Лучшая RPG-игра:
    • Summoners War: Sky Arena
  • Лучшая SLG-игра:
    • Evony: The King's Return – Top Games
  • Лучшая трендовая игра:
    • Asphalt Legends – Gameloft

Для получения дополнительной информации о наградах, пожалуйста, посетите: https://bit.ly/AG-Awards-2025

О HUAWEI AppGallery

AppGallery — это официальная дистрибьюторская платформа приложений для устройств HUAWEI, которая может похвастаться коллекцией из 18 категорий приложений с премиальным контентом, специально подобранным по всему миру. Это гарантирует, что приложения могут беспрепятственно использоваться на смарт-устройствах во всех сценариях в любом месте и в любое время без ущерба для безопасности.

Являясь одной из трех ведущих глобальных дистрибьюторских платформ для приложений, AppGallery предлагает широкий спектр глобальных и локальных приложений в разных категориях, включая навигацию и транспорт, новости, социальные сети, финансы, развлечения и другие.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2838895/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg

