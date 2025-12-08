Ceny výběru redaktorů AppGallery 2025 od HUAWEI oslavují inovace a vynikající kvalitu mobilních aplikací a her

DUBLIN, 8. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei dnes oznámila vítěze Cen výběru redaktorů 2025 AppGallery, které již druhým rokem vyzdvihují nejprůkopnější aplikace a hry, které mění mobilní prostředí. Tyto ceny, které vybírá redakční tým Huawei Europe, oceňují vynalézavost, design a brilantnost zaměřenou na uživatele, které definují ekosystém AppGallery.

V šestém ročníku ocenění vyzdvihuje vynikající tituly z pestré škály globálních a lokálních vývojářů, které byly vybrány na základě přísného procesu hodnocení počtu stažení, inovativnosti, příběhu, designu, přístupnosti a plynulého uživatelského zážitku.

Prostřednictvím těchto ocenění posiluje AppGallery svou pozici jako důvěryhodná platforma, kde mohou uživatelé snadno objevovat a stahovat širokou škálu populárních globálních a lokálních aplikací, a zároveň vyzdvihuje vývojáře s komplexní podporou, aby se mohli soustředit na kreativitu a poskytování výjimečných zážitků.

AppGallery, jeden ze tří nejlepších globálních obchodů s aplikacemi, nabízí široký výběr v 18 kategoriích, jako je navigace a doprava, zprávy a sociální média. Poskytuje vysoce kvalitní aplikace, inovativní zážitky a silnou podporu vývojářů po celém světě. Huawei podporuje úzká partnerství, pořádá zajímavé kampaně, jako je každoroční Game Fest, a potěší uživatele exkluzivními nabídkami. Díky tomuto závazku k dokonalosti získala AppGallery ocenění „Nejlepší obchod s aplikacemi" na cenách Pocket Gamer za mobilní hry 2024.

Jaime Gonzalo, viceprezident Huawei Mobile Services v Evropě, uvedl:

„V souladu s naší každoroční tradicí udílení Cen výběru redaktorů jsme nadšeni, že můžeme oslavit vítěze Cen výběru redaktorů AppGallery 2025 za jejich vynikající inovace a design zaměřený na uživatele. Huawei bude i nadále podporovat vývojáře a poskytovat našim věrným uživatelům výjimečný výběr aplikací a zážitků."

Oslava toho nejlepšího v oblasti mobilních inovací

Ceny výběru redaktorů AppGallery 2025 – úplný seznam vítězů

Nejlepší aplikace AppGallery

  • Nejlepší aplikace:
    • Telegram
    • Prohlížeč Opera
    • Viber Messenger
  • Nejlepší aplikace pro sociální sítě a životní styl:
    • Badoo
    • Truecaller
    • Meteored Weather Radar
  • Nejlepší aplikace pro cestování a mobilitu:
    • Trip.com
    • Omio
    • Bolt
  • Nejlepší finanční aplikace:
    • Revolut
    • Curve
    • BonusFlaş
  • Nejlepší aplikace pro zábavu:
    • VLC pro Android
    • Deezer
    • myTuner Radio

Nejlepší hry v AppGallery

  • Nejlepší hra:
    • Epic Seven – Smilegate
  • Nejlepší akční hra:
    • Standoff 2 – AXLEBOLT LTD
  • Nejlepší RPG hra:
    • Summoners War: Sky Arena
  • Best SLG Game:
    • Evony: The King's Return – Top Games
  • Nejlepší trendová hra:
    • Asphalt Legends – Gameloft

Další informace o oceněních najdete na: https://bit.ly/AG-Awards-2025

O HUAWEI AppGallery

AppGallery je oficiální platforma pro distribuci aplikací pro zařízení HUAWEI, která se může pochlubit sbírkou 18 kategorií aplikací s prémiovým obsahem z celého světa. Zajišťuje, že aplikace lze bez problémů používat na všech chytrých zařízeních v jakékoli situaci, kdekoli a kdykoli, aniž je ohrožena bezpečnost.

Jako jedna ze tří nejlepších globálních platforem pro distribuci aplikací nabízí AppGallery širokou škálu globálních a lokálních aplikací v různých kategoriích, včetně navigace a dopravy, zpráv, sociálních médií, financí, zábavy a dalších.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2838895/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg

