Ceny výběru redaktorů AppGallery 2025 od HUAWEI oslavují inovace a vynikající kvalitu mobilních aplikací a her

Dec 08, 2025, 04:00 ET
DUBLIN, 8. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei dnes oznámila vítěze Cen výběru redaktorů 2025 AppGallery, které již druhým rokem vyzdvihují nejprůkopnější aplikace a hry, které mění mobilní prostředí. Tyto ceny, které vybírá redakční tým Huawei Europe, oceňují vynalézavost, design a brilantnost zaměřenou na uživatele, které definují ekosystém AppGallery.
V šestém ročníku ocenění vyzdvihuje vynikající tituly z pestré škály globálních a lokálních vývojářů, které byly vybrány na základě přísného procesu hodnocení počtu stažení, inovativnosti, příběhu, designu, přístupnosti a plynulého uživatelského zážitku.
Prostřednictvím těchto ocenění posiluje AppGallery svou pozici jako důvěryhodná platforma, kde mohou uživatelé snadno objevovat a stahovat širokou škálu populárních globálních a lokálních aplikací, a zároveň vyzdvihuje vývojáře s komplexní podporou, aby se mohli soustředit na kreativitu a poskytování výjimečných zážitků.
AppGallery, jeden ze tří nejlepších globálních obchodů s aplikacemi, nabízí široký výběr v 18 kategoriích, jako je navigace a doprava, zprávy a sociální média. Poskytuje vysoce kvalitní aplikace, inovativní zážitky a silnou podporu vývojářů po celém světě. Huawei podporuje úzká partnerství, pořádá zajímavé kampaně, jako je každoroční Game Fest, a potěší uživatele exkluzivními nabídkami. Díky tomuto závazku k dokonalosti získala AppGallery ocenění „Nejlepší obchod s aplikacemi" na cenách Pocket Gamer za mobilní hry 2024.
Jaime Gonzalo, viceprezident Huawei Mobile Services v Evropě, uvedl:
„V souladu s naší každoroční tradicí udílení Cen výběru redaktorů jsme nadšeni, že můžeme oslavit vítěze Cen výběru redaktorů AppGallery 2025 za jejich vynikající inovace a design zaměřený na uživatele. Huawei bude i nadále podporovat vývojáře a poskytovat našim věrným uživatelům výjimečný výběr aplikací a zážitků."
Oslava toho nejlepšího v oblasti mobilních inovací
Ceny výběru redaktorů AppGallery 2025 – úplný seznam vítězů
Nejlepší aplikace AppGallery
- Nejlepší aplikace:
- Telegram
- Prohlížeč Opera
- Viber Messenger
- Nejlepší aplikace pro sociální sítě a životní styl:
- Badoo
- Truecaller
- Meteored Weather Radar
- Nejlepší aplikace pro cestování a mobilitu:
- Trip.com
- Omio
- Bolt
- Nejlepší finanční aplikace:
- Revolut
- Curve
- BonusFlaş
- Nejlepší aplikace pro zábavu:
- VLC pro Android
- Deezer
- myTuner Radio
Nejlepší hry v AppGallery
- Nejlepší hra:
- Epic Seven – Smilegate
- Nejlepší akční hra:
- Standoff 2 – AXLEBOLT LTD
- Nejlepší RPG hra:
- Summoners War: Sky Arena
- Best SLG Game:
- Evony: The King's Return – Top Games
- Nejlepší trendová hra:
- Asphalt Legends – Gameloft
Další informace o oceněních najdete na: https://bit.ly/AG-Awards-2025
O HUAWEI AppGallery
AppGallery je oficiální platforma pro distribuci aplikací pro zařízení HUAWEI, která se může pochlubit sbírkou 18 kategorií aplikací s prémiovým obsahem z celého světa. Zajišťuje, že aplikace lze bez problémů používat na všech chytrých zařízeních v jakékoli situaci, kdekoli a kdykoli, aniž je ohrožena bezpečnost.
Jako jedna ze tří nejlepších globálních platforem pro distribuci aplikací nabízí AppGallery širokou škálu globálních a lokálních aplikací v různých kategoriích, včetně navigace a dopravy, zpráv, sociálních médií, financí, zábavy a dalších.
