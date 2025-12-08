Ceny HUAWEI AppGallery Editors' Choice Awards 2025 oslavujú inovácie a excelentnosť v mobilných aplikáciách a hrách
News provided byHuawei Consumer Business Group
Dec 08, 2025, 04:00 ET
DUBLIN, 8. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei dnes oznámila víťazov cien AppGallery Editors' Choice Awards 2025, čím opäť venuje pozornosť najprelomovejším aplikáciám a hrám, ktoré menia prostredie mobilných technológií. Tieto ocenenia, ktoré zostavil redakčný tím spoločnosti Huawei Europe, oceňujú vynaliezavosť, dizajn a genialitu zameranú na používateľa, ktoré definujú ekosystém AppGallery.
Oceneniami sa v rámci šiesteho ročníka uznávajú vynikajúce tituly z dynamickej skupiny globálnych a lokálnych vývojárov, ktorí boli vybraní prostredníctvom prísneho procesu hodnotiaceho stiahnutia, inovácie, vyrozprávanie príbehu, dizajn, prístupnosť a bezproblémové používateľské skúsenosti.
Prostredníctvom týchto ocenení si AppGallery posilňuje svoju pozíciu dôveryhodnej platformy, kde môžu používatelia jednoducho objavovať a sťahovať širokú škálu populárnych globálnych a lokálnych aplikácií, a zároveň vyzdvihuje vývojárov s kompletnou podporou, ktorí sa zameriavajú na kreativitu a poskytovanie výnimočných skúseností.
AppGallery, jeden z troch najväčších svetových obchodov s aplikáciami, ponúka široký výber v 18 kategóriách, ako sú navigácia a doprava, správy a sociálne médiá. Poskytuje vysoko kvalitné aplikácie, inovatívne zážitky a silnú podporu pre vývojárov na celom svete. Spoločnosť Huawei podporuje úzke partnerstvá, organizuje vzrušujúce kampane, ako napríklad každoročný Game Fest, a teší používateľov exkluzívnymi ponukami. Vďaka tomuto záväzku k excelentnosti získala platforma AppGallery ocenenie „Najlepší obchod s aplikáciami" na udeľovaní cien Pocket Gamer Mobile Games Awards v roku 2024.
Jaime Gonzalo, viceprezident spoločnosti Huawei Mobile Services v Európe, poznamenal:
„V súlade s našou každoročnou tradíciou udeľovania cien Editors' Choice Awards s nadšením oslavujeme víťazov cien AppGallery Editors' Choice Awards 2025 za ich vynikajúce inovácie a dizajn zameraný na používateľa. Huawei bude naďalej podporovať vývojárov a poskytovať výnimočný výber aplikácií a zážitkov našim verným používateľom."
Oslavujeme to najlepšie v oblasti mobilných inovácií
Kompletný zoznam víťazov cien AppGallery Editors' Choice Awards 2025
Najlepšie aplikácie v AppGallery
- Najlepšie aplikácie:
- Telegram
- Prehliadač Opera
- Viber Messenger
- Najlepšie aplikácie pre sociálne siete a životný štýl:
- Badoo
- Truecaller
- Meteorologický radar Meteored
- Najlepšie aplikácie pre cestovanie a mobilitu:
- Trip.com
- Omio
- Bolt
- Najlepšie finančné aplikácie:
- Revolut
- Curve
- BonusFlaş
- Najlepšie zábavné aplikácie:
- VLC pre Android
- Deezer
- Rádio myTuner
Najlepšie hry v AppGallery
- Najlepšia hra:
- Epic Seven – Smilegate
- Najlepšia akčná hra:
- Standoff 2 – AXLEBOLT LTD
- Najlepšia hra RPG:
- Summoners War: Sky Arena
- Najlepšia hra SLG:
- Evony: The King's Return – Najlepšie hry
- Najlepšia trendová hra:
- Asphalt Legends – Gameloft
Ďalšie informácie o oceneniach nájdete na adrese: https://bit.ly/AG-Awards-2025
O platforme HUAWEI AppGallery
AppGallery je oficiálna platforma na distribúciu aplikácií pre zariadenia HUAWEI, ktorá sa môže pochváliť súborom 18 kategórií aplikácií s prémiovým obsahom zostaveným globálne. Zaisťuje bezproblémové používanie aplikácií na rôznych inteligentných zariadeniach v každej situácii, kdekoľvek a kedykoľvek, bez kompromisov v oblasti bezpečnosti.
Ako jedna z 3 najlepších platforiem na distribúciu aplikácií na globálnej úrovni ponúka AppGallery širokú škálu globálnych aj lokálnych aplikácií v rôznych kategóriách vrátane navigácie a dopravy, správ, sociálnych médií, financií, zábavy a ďalších.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2838895/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg
Share this article