Ceny HUAWEI AppGallery Editors' Choice Awards 2025 oslavujú inovácie a excelentnosť v mobilných aplikáciách a hrách

DUBLIN, 8. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei dnes oznámila víťazov cien AppGallery Editors' Choice Awards 2025, čím opäť venuje pozornosť najprelomovejším aplikáciám a hrám, ktoré menia prostredie mobilných technológií. Tieto ocenenia, ktoré zostavil redakčný tím spoločnosti Huawei Europe, oceňujú vynaliezavosť, dizajn a genialitu zameranú na používateľa, ktoré definujú ekosystém AppGallery.

Oceneniami sa v rámci šiesteho ročníka uznávajú vynikajúce tituly z dynamickej skupiny globálnych a lokálnych vývojárov, ktorí boli vybraní prostredníctvom prísneho procesu hodnotiaceho stiahnutia, inovácie, vyrozprávanie príbehu, dizajn, prístupnosť a bezproblémové používateľské skúsenosti.

Prostredníctvom týchto ocenení si AppGallery posilňuje svoju pozíciu dôveryhodnej platformy, kde môžu používatelia jednoducho objavovať a sťahovať širokú škálu populárnych globálnych a lokálnych aplikácií, a zároveň vyzdvihuje vývojárov s kompletnou podporou, ktorí sa zameriavajú na kreativitu a poskytovanie výnimočných skúseností.

AppGallery, jeden z troch najväčších svetových obchodov s aplikáciami, ponúka široký výber v 18 kategóriách, ako sú navigácia a doprava, správy a sociálne médiá. Poskytuje vysoko kvalitné aplikácie, inovatívne zážitky a silnú podporu pre vývojárov na celom svete. Spoločnosť Huawei podporuje úzke partnerstvá, organizuje vzrušujúce kampane, ako napríklad každoročný Game Fest, a teší používateľov exkluzívnymi ponukami. Vďaka tomuto záväzku k excelentnosti získala platforma AppGallery ocenenie „Najlepší obchod s aplikáciami" na udeľovaní cien Pocket Gamer Mobile Games Awards v roku 2024.

Jaime Gonzalo, viceprezident spoločnosti Huawei Mobile Services v Európe, poznamenal:
„V súlade s našou každoročnou tradíciou udeľovania cien Editors' Choice Awards s nadšením oslavujeme víťazov cien AppGallery Editors' Choice Awards 2025 za ich vynikajúce inovácie a dizajn zameraný na používateľa. Huawei bude naďalej podporovať vývojárov a poskytovať výnimočný výber aplikácií a zážitkov našim verným používateľom."

Oslavujeme to najlepšie v oblasti mobilných inovácií
Kompletný zoznam víťazov cien AppGallery Editors' Choice Awards 2025

Najlepšie aplikácie v AppGallery

  • Najlepšie aplikácie:
    • Telegram
    • Prehliadač Opera
    • Viber Messenger
  • Najlepšie aplikácie pre sociálne siete a životný štýl:
    • Badoo
    • Truecaller
    • Meteorologický radar Meteored
  • Najlepšie aplikácie pre cestovanie a mobilitu:
    • Trip.com
    • Omio
    • Bolt
  • Najlepšie finančné aplikácie:
    • Revolut
    • Curve
    • BonusFlaş
  • Najlepšie zábavné aplikácie:
    • VLC pre Android
    • Deezer
    • Rádio myTuner

Najlepšie hry v AppGallery

  • Najlepšia hra:
    • Epic Seven – Smilegate
  • Najlepšia akčná hra:
    • Standoff 2 – AXLEBOLT LTD
  • Najlepšia hra RPG:
    • Summoners War: Sky Arena
  • Najlepšia hra SLG:
    • Evony: The King's Return – Najlepšie hry
  • Najlepšia trendová hra:
    • Asphalt Legends – Gameloft

Ďalšie informácie o oceneniach nájdete na adrese: https://bit.ly/AG-Awards-2025

O platforme HUAWEI AppGallery

AppGallery je oficiálna platforma na distribúciu aplikácií pre zariadenia HUAWEI, ktorá sa môže pochváliť súborom 18 kategórií aplikácií s prémiovým obsahom zostaveným globálne. Zaisťuje bezproblémové používanie aplikácií na rôznych inteligentných zariadeniach v každej situácii, kdekoľvek a kedykoľvek, bez kompromisov v oblasti bezpečnosti.

Ako jedna z 3 najlepších platforiem na distribúciu aplikácií na globálnej úrovni ponúka AppGallery širokú škálu globálnych aj lokálnych aplikácií v rôznych kategóriách vrátane navigácie a dopravy, správ, sociálnych médií, financií, zábavy a ďalších.

