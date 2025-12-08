Les HUAWEI AppGallery Editors' Choice Awards 2025 récompensent l'innovation et l'excellence dans les applications et les jeux mobiles

DUBLIN, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Huawei a annoncé aujourd'hui les lauréats des AppGallery Editors' Choice Awards 2025, marquant une nouvelle année de reconnaissance des applications et des jeux les plus révolutionnaires qui transforment le paysage mobile. Décernés par l'équipe éditoriale de Huawei Europe, ces prix récompensent l'ingéniosité, le design et l'intelligence centrée sur l'utilisateur qui définissent l'écosystème AppGallery .

HUAWEI AppGallery Editors’ Choice Awards 2025

Pour cette sixième édition, les prix récompensent les titres les plus remarquables dans un groupe dynamique de développeurs internationaux et locaux, sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux d'évaluation des téléchargements, de l'innovation, de la narration, de la conception, de l'accessibilité et de la fluidité de l'expérience utilisateur.

Grâce à ces prix, AppGallery renforce sa position de plateforme de confiance sur laquelle les utilisateurs peuvent facilement découvrir et télécharger un large éventail d'applications locales et internationales populaires, tout en mettant en avant les développeurs qui bénéficient d'un soutien complet pour se concentrer sur la créativité et la fourniture d'expériences exceptionnelles.

AppGallery, l'un des trois plus grands magasins d'applications au monde, propose un vaste choix dans 18 catégories telles que la navigation et les transports, les actualités et les réseaux sociaux. Le magasin offre des applications de haute qualité, des expériences innovantes et un soutien solide aux développeurs dans le monde entier. Huawei encourage les partenariats étroits, organise des campagnes passionnantes telles que la fête annuelle du jeu et réjouit les utilisateurs avec des offres exclusives. Cet engagement en faveur de l'excellence a valu à AppGallery le prix du « Meilleur magasin d'applications » à l'occasion des prix Pocket Gamer Mobile Games Awards 2024.

Jaime Gonzalo, vice-président de Huawei Mobile Services en Europe, a déclaré :

« Fidèles à notre tradition annuelle des Editors' Choice Awards, nous sommes ravis de récompenser les gagnants des AppGallery Editors' Choice Awards 2025 pour leur innovation exceptionnelle et leur conception axée sur l'utilisateur. Huawei continuera à fournir aux développeurs les moyens d'agir et à offrir à ses fidèles utilisateurs des choix d'applications et des expériences exceptionnelles. »

Célébrer le meilleur de l'innovation mobile

AppGallery Editors' Choice Awards 2025 - Liste complète des gagnants

Meilleures applications AppGallery

Meilleures applications :

Telegram



Opera Browser



Viber Messenger

Meilleures applications sociales et de style de vie :

Badoo



Truecaller



Radar météorologique Meteored

Meilleures applications de voyage et de mobilité :

Trip.com



Omio



Bolt

Meilleures applications financières :

Revolut



Curve



BonusFlaş

Meilleures applications de divertissement :

VLC for Android



Deezer



myTuner Radio

Les meilleurs jeux d'AppGallery

Meilleur jeu : Epic Seven - Smilegate

Meilleur jeu d'action : Standoff 2 - AXLEBOLT LTD

Meilleur jeu RPG : Summoners War: Sky Arena

Best SLG Game: Evony: The King's Return – Top Games

Meilleur jeu en vogue : Asphalt Legends - Gameloft



Pour plus d'informations sur les prix, veuillez consulter le site : https://bit.ly/AG-Awards-2025

À propos de HUAWEI AppGallery

AppGallery est la plateforme officielle de distribution d'applications pour les appareils HUAWEI, riche d'une collection de 18 catégories d'applications au contenu exceptionnel, sélectionnées à l'échelle mondiale. Les applications peuvent ainsi être utilisées avec fluidité sur les appareils intelligents dans tous les scénarios, partout et à tout moment, sans compromis sur la sécurité.

AppGallery, l'une des trois principales plateformes mondiales de distribution d'applications, propose une grande variété d'applications mondiales et locales, dans des catégories telles que la navigation et les transports, les actualités, les médias sociaux, la finance, le divertissement, etc.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2838895/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg