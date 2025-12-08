Nagrody Huawei AppGallery Editors' Choice Awards 2025 to święto innowacji i doskonałości w dziedzinie aplikacji i gier mobilnych

DUBLIN, 8 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Huawei ogłosił dzisiaj zwycięzców nagród AppGallery Editors' Choice Awards 2025. To już kolejna edycja tego wydarzenia wyróżniającego najbardziej przełomowe aplikacje i gry, które odmieniają krajobraz urządzeń mobilnych. Nagrody organizowane przez redakcję Huawei Europe przyznawane są za pomysłowość, projekt i doskonałość rozwiązań nastawionych na klienta, które definiują ekosystem AppGallery.

HUAWEI AppGallery Editors’ Choice Awards 2025

W szóstej edycji wyróżniono wybitne tytuły z bogatej puli globalnych i lokalnych twórców wyłonione w ramach rygorystycznego procesu oceny liczby pobrań, innowacyjności, opowiadania historii, projektu, dostępności i płynnych doświadczeń użytkownika.

Dzięki nagrodom AppGallery cementuje swoją pozycję jako zaufana platforma, która pozwala użytkownikom z łatwością odkrywać i pobierać popularne aplikacje globalne i lokalne z szerokiej oferty, uwidaczniając twórców oferujących pełny zakres wsparcia i skupionych na kreatywności i zapewnianiu wyjątkowych wrażeń.

AppGallery, jeden z trzech największych globalnych sklepów z aplikacjami, oferuje szeroki wybór w obrębie 18 kategorii, takich jak nawigacja i transport, wiadomości i media społecznościowe. Sklep zapewnia dostęp do wysokiej jakości aplikacji, innowacyjnych doświadczeń i solidnego wsparcia twórców na całym świecie. Huawei wspiera ścisłą współpracę, prowadzi ekscytujące kampanie, takie jak doroczny Game Fest i zachwyca użytkowników wyjątkowymi ofertami. Zaangażowanie w oferowanie doskonałej jakości pozwoliło AppGallery zdobyć nagrodę „Best App Store" (dla najlepszego sklepu z aplikacjami) podczas 2024 Pocket Gamer Mobile Games Awards.

Jaime Gonzalo, wiceprezes Huawei Mobile Services w Europie, powiedział:

„Kontynuując naszą coroczną tradycję nagród Editors' Choice Awards, z wielką przyjemnością ogłaszamy zwycięzców AppGallery Editors' Choice Awards 2025 za wyjątkowe innowacje i projektowanie skoncentrowane na użytkownikach. Huawei nadal będzie wspomagał twórców i dostarczał nadzwyczajny wybór aplikacji i doświadczeń dla naszych lojalnych użytkowników".

Świętujemy to, co najlepsze w mobilnych innowacjach

AppGallery Editors' Choice Awards 2025 - Pełna lista zwycięzców

Najlepsze aplikacje AppGallery

Najlepsze aplikacje:

Telegram

Przeglądarka Opera

Viber Messenger

Najlepsze aplikacje społecznościowe i lifestyle'owe:

Badoo

Truecaller

Meteored Weather Radar

Najlepsze aplikacje do podróżowania i mobilności:

Trip.com

Omio

Bolt

Najlepsze aplikacje finansowe:

Revolut

Curve

BonusFlaş

Najlepsze aplikacje rozrywkowe:

VLC for Android

Deezer

myTuner Radio

Najlepsze gry w AppGallery

Najlepsza gra:

Epic Seven - Smilegate

Najlepsza gra akcji:

Standoff 2 - AXLEBOLT LTD

Najlepsza gra RPG:

Summoners War: Sky Arena

Najlepsza gra symulacyjna:

Evony: The King's Return - Najlepsze gry

Najlepsza gra wyznaczająca trendy:

Asphalt Legends - Gameloft

Szczegółowe informacje na temat nagród na stronie: https://bit.ly/AG-Awards-2025

HUAWEI AppGallery

AppGallery to oficjalna platforma dystrybucji aplikacji dla urządzeń Huawei, posiadająca kolekcję 18 kategorii aplikacji, zawierającą treści klasy premium specjalnie selekcjonowane na całym świecie. Dołożono starań, aby aplikacje działały płynnie na różnych urządzeniach mobilnych w różnych sytuacjach, o każdej porze i w dowolnym miejscu, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.

Jako jedna z 3 najlepszych globalnych platform do dystrybucji aplikacji AppGallery oferuje szeroki wybór globalnych i lokalnych aplikacji z kategorii obejmujących m.in. nawigację i transport, wiadomości, media społecznościowe, finanse, rozrywka.

