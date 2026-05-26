« L'ère du sans brassard est arrivée »… Le tensiomètre annulaire « CART BP pro » devient le premier au monde à être intégré aux recommandations officielles sur l'hypertension

SÉOUL, Corée du Sud, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs a annoncé le 26 que son tensiomètre annulaire sans brassard « CART BP pro » a été officiellement intégré aux « Recommandations 2026 de la Société coréenne d'hypertension pour la prise en charge de l'hypertension (6e édition) ».

The official guideline slide previewed at the Korean Society of Cardiology spring conference in April, which has now been formally finalized by the Korean Society of Hypertension (KSH) in May to officially recommend ring-type cuffless monitor as a clinical tool for out-of-office blood pressure measurement under the Korean hypertension guidelines. (Source: Sky Labs)

Il s'agit de la première fois au monde qu'un tensiomètre annulaire, capable de mesurer la pression artérielle simplement lorsqu'il est porté au doigt sans brassard comprimant le bras, est inclus dans des recommandations officielles de traitement de l'hypertension. Avec cette avancée, la Corée devient le premier pays au monde à intégrer la technologie de mesure de la pression artérielle sans brassard dans la pratique clinique courante.

À travers cette révision des recommandations, la Société coréenne d'hypertension a explicitement mentionné la « première inclusion de dispositifs de mesure de la pression artérielle sans brassard dans la pratique clinique » et les a présentés comme des dispositifs pouvant être envisagés pour la surveillance de la pression artérielle en dehors du cabinet médical. Dans ces recommandations, la classe de recommandation attribuée aux tensiomètres sans brassard a été définie comme « Classe IIb ».

Cette intégration constitue également une évolution innovante qui attire l'attention de la communauté scientifique mondiale spécialisée dans l'hypertension. Jusqu'à présent, les principales sociétés savantes aux États-Unis et en Europe avaient adopté une position prudente concernant l'introduction des dispositifs sans brassard, notamment en raison de l'absence de protocoles de validation standardisés et des différences de précision entre les appareils. Malgré ces réserves, le tensiomètre annulaire de Sky Labs a non seulement montré une corrélation favorable avec la pression artérielle mesurée en cabinet selon la méthode auscultatoire traditionnelle, mais a également démontré un niveau élevé de précision comparable à celui des mesures ambulatoires standardisées sur 24 heures (ABPM). Sur la base de ces solides preuves cliniques, la Société coréenne d'hypertension a décidé d'émettre la toute première recommandation officielle au monde.

La Société coréenne d'hypertension (KSH) a également formalisé des protocoles cliniques pour la « mesure de la pression artérielle en dehors du cabinet médical » chez les patients présentant une préhypertension et les groupes à haut risque nécessitant un contrôle intensif de la pression artérielle. Elle a notamment fixé un objectif tensionnel plus strict de « moins de 130/80 mmHg » pour les patients atteints de diabète, de maladie rénale chronique, d'infarctus cérébral (y compris les AVC) et d'hypertension à haut risque, tout en proposant des recommandations thérapeutiques fondées sur le niveau de risque. En outre, pour les patients souffrant de « préhypertension », fortement susceptibles d'évoluer vers une hypertension avérée, les recommandations préconisent d'envisager activement une mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures (ABPM) ou une mesure à domicile afin de détecter une éventuelle hypertension masquée.

Alors que le besoin d'une surveillance continue sur 24 heures s'étend désormais même aux patients préhypertendus, le « tensiomètre annulaire sans brassard » portable, pouvant être porté sans gêner la vie quotidienne, apparaît comme une alternative pratique en milieu clinique. En effet, il permet de suivre avec précision des risques tels que « l'hypertension nocturne » et « l'hypertension matinale », difficiles à détecter par une simple mesure ponctuelle en cabinet, ainsi que l'« hypertension résistante », plus difficile à traiter.

Selon une étude nationale citée dans les recommandations, la fréquence de l'hypertension nocturne — définie comme une pression artérielle d'au moins 120/70 mmHg pendant le sommeil — atteint environ 18 à 23 % de la population générale. En particulier, 92,6 % des patients souffrant d'hypertension nocturne ont été classés comme présentant une hypertension masquée, affichant une pression artérielle apparemment normale dans la vie quotidienne mais un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment une rigidité artérielle accrue et une hypertrophie ventriculaire gauche, par rapport aux personnes normotendues. Par ailleurs, l'hypertension matinale — définie comme une pression artérielle matinale d'au moins 135/85 mmHg — a également été observée chez 15,9 % des patients hypertendus dans une étude nationale et identifiée comme un facteur de risque majeur d'événements cardiovasculaires.

Afin d'évaluer plus précisément les situations à haut risque telles que l'hypertension nocturne et matinale, la Société recommande la mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures et présente les tensiomètres annulaires sans brassard comme un outil clinique pour la surveillance tensionnelle hors cabinet médical. La Société souligne notamment que ce dispositif représente une alternative innovante permettant de surmonter les limites cliniques historiques des systèmes ABPM traditionnels à brassard, notamment l'inconfort lié au port pendant 24 heures, les douleurs causées par les compressions répétées ainsi que les troubles du sommeil qui perturbent fréquemment les mesures nocturnes efficaces.

Selon les recherches citées dans les recommandations, le tensiomètre annulaire sans brassard a satisfait aux exigences de précision de la norme internationale ISO 81060-2:2018 lors d'essais cliniques comparatifs avec les systèmes standard de mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures (ABPM), en maintenant une erreur moyenne inférieure à 5 mmHg et un écart-type inférieur à 8 mmHg aussi bien de jour que de nuit, démontrant ainsi son utilité clinique.

Le « CART BP pro » de Sky Labs analyse les données de pression artérielle recueillies par photopléthysmographie (PPG) à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle fondée sur le deep learning, permettant des mesures sur 24 heures pendant les activités quotidiennes ou le sommeil avec un minimum d'inconfort. À ce titre, il est considéré comme une alternative capable d'évaluer avec précision la variabilité de la pression artérielle et d'améliorer de manière innovante la précision du diagnostic et du traitement de l'hypertension.

Grâce à ces performances cliniques, « CART BP pro » est devenu en juin 2024 le premier tensiomètre annulaire au monde à bénéficier d'un remboursement par le système national d'assurance maladie sud-coréen (NHI). Depuis son intégration au système de remboursement, il a été prescrit plus de 250 000 fois dans les établissements médicaux de première ligne et est actuellement utilisé activement dans 1 920 hôpitaux et cliniques à travers le pays, y compris dans des hôpitaux universitaires de référence.

Jack ByungHwan Lee, PDG de Sky Labs, a déclaré : « L'intégration de "CART BP pro" dans les recommandations de la KSH démontre que la Corée est à l'avant-garde de la norme clinique mondiale en matière de technologie de mesure de la pression artérielle sans brassard. Forts de ces preuves cliniques sans précédent et du succès de son adoption sur le marché domestique, nous allons désormais accélérer les procédures réglementaires à l'international afin d'établir une nouvelle norme mondiale dans la prise en charge de l'hypertension. »

À propos de Sky Labs

Sky Labs, fondée en septembre 2015, est une entreprise spécialisée dans la santé qui développe et exploite « CART », un dispositif médical annulaire et une plateforme destinés à la surveillance des patients atteints de maladies chroniques. Depuis le développement du premier CART en 2020 pour la surveillance de la fibrillation auriculaire à l'aide de signaux cardiaques issus de capteurs optiques, l'entreprise a continuellement élargi ses capacités technologiques. En 2023, Sky Labs a obtenu l'autorisation de dispositif médical pour « CART BP pro », un moniteur annulaire conçu pour la mesure de la pression artérielle sur 24 heures. En 2024, CART BP pro a été reconnu par le Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) dans le cadre de l'acte médical existant de « mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures » (code de remboursement « E6547 ») et est désormais prescrit dans les hôpitaux et cliniques à travers la Corée. En septembre 2025, l'entreprise a également lancé « CART BP », un tensiomètre annulaire destiné au grand public, disponible sur sa boutique officielle en ligne ainsi que sur divers autres canaux de vente en ligne.

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