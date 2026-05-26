Huawei organizuje 3. Globalny Szczyt Wizjonerów C&I, kształtując bardziej ekologiczną przyszłość dla różnych branż

DONGGUAN, Chiny, 26 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power zorganizował 3. Globalny Szczyt Wizjonerów C&I – czterodniowe wydarzenie obejmujące sesje Dawn i Horizon. Ponad 800 uczestników z 50 krajów analizowało wartość kulturową, strategię i premierę nowych produktów, najnowocześniejsze rozwiązania komercyjne i przemysłowe (C&I), a także historie sukcesu, kształtując przyszłe trendy w cyfryzacji i rozwoju niskoemisyjnym.

Zhou Jianjun, wiceprezes Huawei oraz prezes ds. globalnego marketingu, sprzedaży i usług w Huawei Digital Power, stwierdził, że sektory mieszkaniowy oraz komercyjno-przemysłowy przewodzą transformacji czystej energii. Huawei wzmacnia swoje możliwości i wspiera partnerów, dostarczając opłacalne rozwiązania fotowoltaiczne (PV) i systemy magazynowania energii (ESS).

Xia Hesheng, dyrektor marketingu (CMO) Huawei Digital Power, podkreślił podstawowe wartości Huawei, takie jak koncentracja na kliencie, zaangażowanie i wytrwałość. Huawei Digital Power priorytetowo traktuje jakość produktów i usług w całym cyklu życia, współpracując z globalnymi partnerami na rzecz osiągania doskonałości.

Jack Tong, prezes działu marketingu i usług sprzedażowych dla sektora mieszkaniowego oraz C&I w Huawei Digital Power, zaprezentował strategię i nowe produkty Huawei FusionSolar dla sektora C&I. Rozwiązanie One-Fits-All 2.0 obniża uśredniony koszt energii elektrycznej (LCOE), a także zapewnia bezpieczne i niezawodne zasilanie od wytwarzania do zużycia energii, osiągając wyższy poziom korzyści energetycznych (LBOE).

Allen Zeng, prezes działu usług technicznych i operacyjnych Huawei Digital Power, zauważył, że zespoły serwisowe Huawei Digital Power tworzą synergię między usługami i urządzeniami oraz łączą najwyższą jakość, niezawodną eksploatację i konserwację (O&M) i gwarancję wydajności, aby zapewnić długoterminowy sukces.

Zespół ekspertów ds. rozwiązania Huawei FusionSolar przedstawił metody dostosowane do projektów dużej, średniej i małej skali oraz omówił innowacyjne zastosowanie zintegrowanego rozwiązania PV+ESS+ładowarka. W oparciu o technologie sztucznej inteligencji eksperci przedstawili analizy, strategie, studia przypadków i metodologie marketingowe wspierające globalnych wizjonerów.

14 globalnych wizjonerów podzieliło się doświadczeniami i praktykami dotyczącymi kluczowych scenariuszy zastosowań C&I, obejmujących supermarkety, hotele, łańcuch chłodniczy, logistykę, produkcję przemysłową i parki biznesowe. Omówiono projektowanie rozwiązań, realizację projektów i operacje o wartości dodanej w celu zwiększenia efektywności, budowania zrównoważonego rozwoju i podnoszenia wartości dla klientów.

W Holandii straż pożarna zapewniła sobie bezpieczniejszą i bardziej zrównoważoną energię.

W Mjanmie fabryka napojów zwiększyła efektywność i obniżyła koszty.

W Niemczech park biznesowy pokonał wyzwania transformacyjne, zapewniając doskonałość operacyjną, a lokalna branża logistyczna uzyskała wymierne korzyści.

W Malezji fabryka baterii osiągnęła niezawodne zasilanie zieloną energią w trudnych warunkach środowiskowych.

W górach Pakistanu szpital uzyskał stabilne zasilanie przez całą dobę, chroniąc życie pacjentów.

W Chile fabryka zapewniła nieprzerwaną produkcję przy niższych kosztach energii elektrycznej.

W Brazylii supermarket zagwarantował niezawodne zasilanie, wyznaczając nowe kierunki zastosowań energetycznych w handlu detalicznym.

W Meksyku fabryka żywności obniżyła koszty energii elektrycznej, osiągając wyższą efektywność energetyczną.

W Kenii szkoły wdrożyły zieloną energię, wytyczając drogę ku niskoemisyjnej edukacji.

Wizjonerzy C&I wspierają powszechny dostęp do energii, zieloną transformację oraz wysokiej jakości wzrost gospodarczy. Szczyt zgromadził światowych liderów, aby połączyć rzeczywiste potrzeby z innowacjami, przyspieszając wdrażanie rozwiązań PV+ESS+ładowarka. Huawei Digital Power, kierując się zasadami otwartości i wspólnego sukcesu, będzie pogłębiać partnerstwa i wspierać zrównoważony rozwój branży, aby kształtować bardziej ekologiczną przyszłość.

Więcej informacji o szczycie można znaleźć na oficjalnej stronie Huawei Digital Power:

https://solar.huawei.com/en/news/2026/huawei-successfully-hosts-the-3rd-global-c-i-visionaries-summit

