Huawei tổ chức Hội nghị các nhà tiên phong C&I toàn cầu lần thứ 3, cùng kiến tạo tương lai xanh cho nhiều ngành

ĐÔNG QUẢN, Trung Quốc, ngày 26 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power đã tổ chức Hội nghị các nhà tiên phong C&I toàn cầu lần thứ 3, sự kiện kéo dài bốn ngày với các phiên họp Dawn và Horizon. Hơn 800 đại biểu tham dự đến từ 50 quốc gia đã cùng khám phá giá trị văn hóa, chiến lược & các sản phẩm mới được ra mắt, các giải pháp thương mại và công nghiệp (C&I) tiên tiến cùng những câu chuyện thành công thực tế, qua đó định hình các xu hướng tương lai trong chuyển đổi số và phát triển carbon thấp.

Zhou Jianjun, Phó Chủ tịch Huawei kiêm Chủ tịch Tiếp thị, Kinh doanh và Dịch vụ Toàn cầu của Huawei Digital Power, cho biết lĩnh vực dân dụng và C&I đang dẫn dắt quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch. Huawei không ngừng nâng cao năng lực và hỗ trợ các đối tác, cung cấp các giải pháp điện mặt trời (PV) và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) tối ưu về chi phí.

Xia Hesheng, Giám đốc Tiếp thị (CMO) của Huawei Digital Power, nhấn mạnh các giá trị cốt lõi của Huawei gồm lấy khách hàng làm trung tâm, tận tâm cống hiến và sự kiên trì. Huawei Digital Power đặt chất lượng lên hàng đầu trong toàn bộ vòng đời sản phẩm và dịch vụ, đồng thời hợp tác với các đối tác toàn cầu để hướng tới sự xuất sắc.

Jack Tong, Chủ tịch bộ phận Tiếp thị và Dịch vụ Bán hàng mảng Dân dụng và C&I của Huawei Digital Power, đã công bố chiến lược C&I cùng các sản phẩm mới của Huawei FusionSolar. Giải pháp One-Fits-All 2.0 giúp giảm chi phí điện năng quy dẫn (LCOE) và bảo đảm nguồn điện an toàn và đáng tin cậy từ khâu phát điện đến tiêu thụ điện, đồng thời đạt được lợi ích điện năng quy dẫn (LBOE) cao hơn.

Allen Zeng, Chủ tịch Bộ phận Dịch vụ Kỹ thuật và Vận hành của Huawei Digital Power, cho biết các đội ngũ dịch vụ của Huawei Digital Power phối hợp chặt chẽ giữa dịch vụ và thiết bị, đồng thời kết hợp chất lượng vượt trội, dịch vụ vận hành và bảo trì (O&M) đáng tin cậy, và cam kết về hiệu năng nhằm đảm bảo thành công lâu dài.

Đội ngũ chuyên gia giải pháp Huawei FusionSolar đã giới thiệu các giải pháp được thiết kế riêng cho các dự án quy mô lớn, trung bình và nhỏ, đồng thời thảo luận về những ứng dụng đổi mới của giải pháp tích hợp PV + ESS + bộ sạc. Dựa trên các công nghệ AI, đội ngũ đã chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu, chiến lược, nghiên cứu điển hình và phương pháp tiếp thị nhằm hỗ trợ các nhà tiên phong trên toàn cầu.

14 nhà tiên phong toàn cầu đã chia sẻ những thông tin chi tiết và thực tiễn cho các lĩnh vực ứng dụng C&I trọng yếu bao gồm siêu thị, khách sạn, chuỗi cung ứng lạnh, logistics, sản xuất và khu doanh nghiệp, bao quát từ khâu thiết kế giải pháp, triển khai dự án đến vận hành gia tăng giá trị, qua đó thúc đẩy hiệu quả, xây dựng tính bền vững và nâng cao giá trị cho khách hàng.

Tại Hà Lan, lực lượng cứu hỏa đã có được nguồn năng lượng an toàn và bền vững hơn.

Tại Myanmar, một nhà máy đồ uống đã nâng cao hiệu suất và cắt giảm chi phí.

Tại Đức, một khu doanh nghiệp đã vượt qua các thách thức trong quá trình chuyển đổi, bảo đảm vận hành xuất sắc, đồng thời ngành logistics địa phương cũng thu được những lợi ích thiết thực.

Tại Malaysia, một nhà máy sản xuất pin đã đạt được trạng thái nguồn điện xanh đáng tin cậy trong môi trường khắc nghiệt.

Tại các vùng núi của Pakistan, một bệnh viện đã có được nguồn điện ổn định 24/7, giúp bảo vệ tính mạng con người.

Tại Chile, một nhà máy đã bảo đảm hoạt động sản xuất không bị gián đoạn với chi phí điện năng thấp hơn.

Tại Brazil, một siêu thị đã bảo đảm được nguồn điện đáng tin cậy, đi tiên phong về ứng dụng năng lượng trong lĩnh vực bán lẻ.

Tại Mexico, một nhà máy thực phẩm đã giảm được chi phí điện năng, đạt hiệu quả năng lượng cao hơn.

Tại Kenya, các trường học đã áp dụng năng lượng xanh, thắp sáng con đường hướng tới giáo dục phát thải ít carbon.

Các nhà tiên phong trong lĩnh vực C&I đang thúc đẩy tiếp cận năng lượng bình đẳng, chuyển đổi xanh và tăng trưởng chất lượng cao. Hội nghị đã quy tụ các nhà lãnh đạo toàn cầu nhằm kết nối nhu cầu thực tiễn với các đổi mới sáng tạo, từ đó đẩy nhanh quá trình ứng dụng các giải pháp PV + ESS + bộ sạc. Với định hướng cởi mở và cùng nhau thành công, Huawei Digital Power sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành, góp phần kiến tạo một tương lai xanh hơn.

