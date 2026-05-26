Huawei проводит 3-й глобальный саммит визионеров коммерческого и промышленного использования, посвященный формированию более экологичного будущего в различных отраслях

ДУНГУАНЬ, Китай, 26 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei Digital Power провела 3-й глобальный саммит визионеров коммерческого и промышленного использования, четырехдневное мероприятие, состоящее из сессий Dawn и Horizon. Более 800 участников из 50 стран изучили культурную ценность, стратегию и запуск новых продуктов, передовые коммерческие и промышленные решения, а также истории успеха, формирующие будущие тенденции в области цифровизации и низкоуглеродного развития.

Чжоу Цзяньцзюнь (Zhou Jianjun), вице-президент Huawei и президент по глобальному маркетингу, продажам и услугам Huawei Digital Power, заявил, что жилищный сектор и сектор коммерческого и промышленного использования лидируют в переходе на экологически чистую энергию. Huawei укрепляет возможности и помогает партнерам, предоставляя экономически эффективные решения для фотоэлектрических систем и систем хранения энергии (ESS).

Ся Хэшэн (Xia Hesheng), директор по маркетингу (CMO) Huawei Digital Power, подчеркнул основные ценности Huawei, такие как клиентоориентированность, целеустремленность и настойчивость. Huawei Digital Power уделяет первостепенное внимание качеству продуктов и услуг на протяжении всего жизненного цикла, сотрудничая с глобальными партнерами для достижения совершенства.

Джек Тонг (Jack Tong), президент Службы маркетинга и продаж жилых помещений и коммерческого и промышленного использования в Huawei Digital Power, представил стратегию Huawei FusionSolar C&I и новые продукты. Решение One-Fits-All 2.0 снижает нормированную стоимость электроэнергии (LCOE) и обеспечивает безопасную и надежную электроэнергию от генерации до потребления, достигая более высокой нормированной выгоды от электроэнергии (LBOE).

Аллен Цзэн (Allen Zeng), президент отдела технического обслуживания и эксплуатации Huawei Digital Power, отметил, что сервисные команды Huawei Digital Power объединяют услуги и оборудование, а также сочетают премиальное качество, надежную эксплуатацию и техническое обслуживание и гарантию производительности для обеспечения долгосрочного успеха.

Команда экспертов по решениям Huawei FusionSolar представила индивидуальные решения для крупных, средних и мелких проектов, а также изучила инновационное применение интегрированного решения PV+ESS+зарядные устройства. Основываясь на технологиях ИИ, они предложили идеи, стратегии, тематические исследования и маркетинговые методологии для расширения возможностей глобальных визионеров.

14 глобальных визионеров поделились идеями и практиками для ключевых сценариев применения коммерческого и промышленного использования, включая супермаркеты, отели, холодильную цепь, логистику, производство и бизнес-парки, разработку комплексных решений, реализацию проектов и операции с добавленной стоимостью, чтобы поднять эффективность, обеспечить устойчивость и повысить ценность для клиентов.

В Нидерландах пожарная служба обеспечила более безопасную и устойчивую энергию.

В Мьянме завод по производству напитков повысил эффективность и сократил расходы.

В Германии бизнес-парк преодолел проблемы трансформации, обеспечив операционное превосходство, а местная логистическая отрасль получила ощутимые выгоды.

В Малайзии завод по производству аккумуляторов добился надежной экологически чистой энергии в суровых условиях.

В горах Пакистана больница получила круглосуточное стабильное электроснабжение, обеспечивающее безопасность жизни.

В Чили завод обеспечил бесперебойное производство при более низких затратах на электроэнергию.

В Бразилии супермаркет гарантировал надежное энергоснабжение, став пионером в области розничной торговли энергией.

В Мексике завод по производству продуктов питания сократил расходы на электроэнергию, добившись более высокой энергоэффективности.

В Кении школы перешли на экологически чистую энергию, открыв путь к низкоуглеродному образованию.

Визионеры коммерческого и промышленного использования способствуют инклюзивному доступу к энергии, зеленой трансформации и высококачественному росту. Саммит объединил мировых лидеров, чтобы согласовать реальные потребности с инновациями, ускорив внедрение PV+ESS+зарядных устройств. Huawei Digital Power, руководствуясь принципами открытости и совместного успеха, будет углублять партнерские отношения и способствовать устойчивому развитию отрасли для формирования более экологичного будущего.

