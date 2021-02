¿Piensa que le han perjudicado los productos que contienen talco? Sus derechos pueden verse afectados y sus demandas por lesiones pueden ser eliminadas. Su voto ayudará a determinar cómo se tratan las demandas por lesiones

NEW YORK, 25 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- La siguiente declaración es emitida por Prime Clerk LLC con relación al Chapter 11 de Imerys.

SI TIENE UNA DEMANDA POR LESIONES PERSONALES POR TALCO, sus derechos se ven afectados por una próxima votación sobre un plan de reorganización (el "Plan") como parte del procedimiento conforme al Chapter 11 de Imerys Talc America, Inc., Imerys Talc Vermont, Inc. e Imerys Talc Canada Inc. (colectivamente, los "Deudores Norteamericanos"). Imerys Talc Italy S.p.A ("ITI") también puede presentar (pero aún no lo ha hecho) una causa conforme al Capítulo 11 en los Estados Unidos. "Deudores" hace referencia a los Deudores Norteamericanos y, si presenta una causa conforme al Chapter 11 antes de que se confirme el Plan, ITI. Los términos en mayúsculas utilizados pero no definidos de otro modo en el presente documento tienen el significado que se les atribuye en el Plan, que está disponible en ITArestructuring.com (el "Sitio Web de la Causa").

LOS DEUDORES PRESENTARON UNA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN (disponible en el Sitio Web del Causa) que contiene información que le ayudará a decidir su voto sobre el Plan, que propone la creación de un fideicomiso para resolver todas las Demandas por Lesiones Personales por Talco. Sus derechos legales se verán afectados si se aprueba el Plan.

Solo los titulares de "Demandas por Lesiones Personales por Talco", o sus abogados representantes, tienen derecho a recibir un boleta para votar el Plan.

Se presume que los Demandantes y los Titulares de Participaciones en el Capital de todas las demás Demandas Colectivas del Plan aceptan el Plan, porque no se ven perjudicados por este o son Proponentes del Plan.

Si tiene una Demanda por Lesiones Personales por Talco, usted o su abogado representante, según lo permitido por los Procedimientos de Votación, tienen derecho a votar respecto al Plan. El plazo para que los votos sean recibidos por el agente de solicitud de los Deudores, Prime Clerk LLC ("Prime Clerk") es el 25 de marzo de 2021 a las 4:00 p.m., horario del Este. Si no está seguro de si su abogado está autorizado a votar en su nombre, póngase en contacto con él. Tanto el Comité de Demandantes por Agravios como el representante de los futuros demandantes por talco apoyan el Plan.

SI EL PLAN ES APROBADO POR EL TRIBUNAL DE BANCARROTA Y EL TRIBUNAL DE DISTRITO, todas las Demandas por Lesiones Personales por Talco se canalizarán hacia el Fideicomiso por Lesiones Personales por Talco y se resolverán de acuerdo con los Procedimientos de Distribución del Fideicomiso. Si usted es el titular de (a) una Demanda por Lesiones Personales por Talco y vota para aceptar el Plan, (b) una Demanda que se presume que acepta el Plan, (c) una Demanda por Lesiones Personales por Talco y vota en contra del Plan y no renuncia a las exenciones de responsabilidad, o (d) una Demanda por Lesiones Personales por Talco que tenga derecho a votar a favor o en contra del Plan y usted no vota a favor o en contra del Plan y no renuncia a las exenciones de responsabilidad previstas en el Plan (con sujeción a ciertas limitaciones descritas en el Plan), se presumirá que concede las "Exenciones de Responsabilidad por parte de los Demandantes" establecidas en la Cláusula XII del Plan. Lea detenidamente el Plan y los demás Documentos del Plan para conocer los detalles sobre cómo el Plan, si se aprueba, afectará a sus derechos.

TIENE DERECHO A OPONERSE AL PLAN. El plazo para presentar una objeción es el 28 de mayo de 2021 a las 4:00 p.m., horario del Este. Hay requisitos que deben seguirse para presentar una objeción, que se establecen en la Orden de Procedimientos de Votación. Las objeciones que se reciban después del plazo no podrán ser consideradas por el Tribunal de Bancarrota y podrán considerarse desestimadas sin previo aviso. Puede obtener información o instrucciones adicionales, revisar los Documentos del Plan u obtener un paquete de solicitud con una boleta para votar poniéndose en contacto con Prime Clerk.

Imerys Ballot Processing Center

c/o Prime Clerk LLC One Grand Central Place

60 East 42nd Street, Suite 1440 New York, NY 10165.

Visite: ITArestructuring.com

Solicite más información: [email protected]

Solicite una boleta con el paquete de solicitud para votar

sobre el Plan: [email protected]

Llame: (844) 339-4096 (Llamada gratuita) / +1 347 919 5767 (Internacional)

FUENTE Prime Clerk LLC

Related Links

http://www.primeclerk.com



SOURCE Prime Clerk LLC