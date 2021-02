Podejrzewacie, że zaszkodziły wam produkty zawierające talk? Może dojść do naruszenia waszych praw i likwidacji roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Wasze zdanie pomoże określić, jak rozpatrywane są roszczenia o odszkodowanie

Prosimy o przekazanie swojego głosu do 25 marca 2021 r.

NOWY JORK, 26 lutego 2021 /PRNewswire/ -- Prime Clerk LLC wydaje następujące oświadczenie w sprawie reorganizacji Imerys zgodnie z Chapter 11 ustawy upadłościowej USA

Jeśli zgłaszają państwo roszczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego talkiem, państwa prawa mogą zostać naruszone w wyniku zbliżającego się głosowania nad planem reorganizacji („Plan") w ramach postępowania prowadzonego na podstawie Chapter 11 przez Imerys Talc America, Inc, Imerys Talc Vermont, Inc i Imerys Talc Canada Inc. (zwanych łącznie „Dłużnikami północnoamerykańskimi"). Spółka Imerys Talc Italy S.p.A („ITI") może również złożyć (aczkolwiek jeszcze tego nie zrobiła) wniosek o wszczęcie postępowania na podstawie Chapter 11 w Stanach Zjednoczonych. „Dłużnicy" oznaczają dłużników północnoamerykańskich oraz ITI, jeśli złożony zostanie wniosek o wszczęcie postępowania na podstawie Chapter 11 przed zatwierdzeniem Planu. Pojęcia pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przypisane im w Planie, udostępnionym na stronie internetowej ITArestructuring.com („Strona internetowa sprawy").

Dłużnicy złożyli Oświadczenie o Ujawnieniu Informacji (dostępne na stronie internetowej sprawy) zawierające informacje, które pomogą państwu w podjęciu decyzji o sposobie głosowania nad Planem, w którym proponuje się ustanowienie funduszu powierniczego w celu zaspokojenia wszystkich roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku stosowania talku. Jeśli Plan zostanie zatwierdzony, wpłynie to na państwa prawa.

Wyłącznie posiadacze „Roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku stosowania talku", lub ich pełnomocnicy działający w ich imieniu, są upoważnieni do otrzymania karty do głosowania nad Planem.

Przyjmuje się, że posiadacze Roszczeń i Udziałów Kapitałowych we wszystkich innych Klasach objętych Planem akceptują Plan, ponieważ albo nie doznają uszczerbku w wyniku realizacji Planu, albo są jego zwolennikami.

Zgodnie z procedurami głosowania, osoba, której dotyczy roszczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku stosowania talku, lub reprezentujący ją pełnomocnik mają prawo do głosowania w sprawie Planu. Termin, w którym karty do głosowania muszą zostać dostarczone do przedstawiciela prawnego dłużników, Prime Clerk LLC („Prime Clerk"), upływa z dniem 25 marca 2021 r. o godz. 16:00 czasu wschodniego. Jeśli nie jesteście państwo pewni, czy wasz pełnomocnik jest upoważniony do głosowania w waszym imieniu, prosimy o kontakt z nim. Zarówno Komitet ds. roszczeń deliktowych, jak i przedstawiciel przyszłych roszczeniodawców z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku stosowania talku popierają Plan.

Jeżeli Plan zostanie zatwierdzony przez Sąd Upadłościowy i Sąd Okręgowy, wszystkie Roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku stosowania talku zostaną przekazane do Funduszu powierniczego ds. roszczeń w wyniku stosowania talku i będą rozstrzygane zgodnie z Procedurami dystrybucji funduszu. Jeżeli jesteście państwo dysponentami (a) Roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku stosowania talku i głosujecie państwo za przyjęciem Planu, (b) Roszczenia, co do którego istnieje domniemanie, że Plan zostanie zaakceptowany(c) Roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku stosowania talku, głosujecie państwo przeciwko Planowi i nie rezygnujecie z możliwości zwolnienia roszczeń, lub (d) Roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku stosowania talku, co uprawnia państwa do głosowania za lub przeciw Planowi, oraz nie głosujecie za lub przeciw Planowi i nie rezygnujecie ze zwolnienia roszczeń przewidzianego w Planie (z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń opisanych w Planie), przyjmuje się, że udzielacie państwo „Zwolnienia przez posiadaczy roszczeń" określone w art. XII Planu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Planem i pozostałymi jego Dokumentami w celu uzyskania szczegółowych informacji o tym, jak Plan, wpłynie na państwa prawa, jeśli zostanie zatwierdzony.

Są państwo upoważnieni do wniesienia sprzeciwu wobec Planu. Termin składania sprzeciwu upływa dnia 28 maja 2021 r. o godz. 16:00 czasu wschodniego. Istnieją wymogi, których należy przestrzegać, aby wnieść sprzeciw, a które zostały określone w Zarządzeniu w sprawie Procedur głosowania. Sprzeciwy otrzymane po terminie mogą nie zostać rozpatrzone przez Sąd Upadłościowy i mogą zostać uznane za odrzucone bez dalszego zawiadomienia. Dodatkowe informacje lub instrukcje, weryfikację Dokumentów Planu lub pakiet do głosowania można uzyskać, kontaktując się z Prime Clerk.

Imerys Ballot Processing Center c/o Prime Clerk LLC, One Grand Central Place

60 East 42nd Street, Suite 1440, New York, NY 10165.

Zobacz: ITArestructuring.com

Więcej informacji: [email protected]

Wniosek o wydanie karty do głosowania w sprawie Planu wraz z pakietem informacyjnym: [email protected]

Telefon: (844) 339-4096 (Bezpłatny) / +1 347 919 5767 (międzynarodowy)

