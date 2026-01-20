Компания Reju объявила о выборе площадки для первого в США промышленного центра регенерации в Рочестере, штат Нью-Йорк

ПАРИЖ, 20 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Reju — компания, которая специализируется на регенерации отходов текстиля в текстиль, сегодня объявила, что выбрала площадку для своего первого промышленного объекта в США, что стало важной вехой ее усилий по глобальному масштабированию. Этот будущий центр регенерации будет находиться в Рочестере, штат Нью-Йорк, укрепляя приверженность компании Reju внедрению системы переработки текстиля с замкнутым циклом в основных регионах по всему миру.

The Reju site spans 18.9 acres on Eastman Business Park and ambitions to regenerate the equivalent of 300 million articles annually that would otherwise end up as textile waste and will produce rBHET that will then be repolymerized into Reju PET.

Этот объект Reju займет 18,9 акра в бизнес-парке Eastman и будет ежегодно перерабатывать эквивалент 300 миллионов изделий, которые в противном случае превратились бы в текстильные отходы, производя БГЭТ (rBHET), который затем будет проходить повторную полимеризацию для получения ПЭТ (PET) Reju. Этот выбор площадки также создаст возможности для диверсификации и обеспечит близость к производству.

Окончательное решение об инвестициях в этот проект будет принимать совет директоров компании Technip Energies, являющейся для Reju материнской.

«Поскольку это наш первый центр регенерации в Соединенных Штатах, выбор данной площадки является важным шагом вперед в создании действительно глобальной системы с замкнутым циклом, — сказал Патрик Фриск (Patrik Frisk), генеральный директор Reju. — Мы гордимся тем, что создаем устойчивое производство и рабочие места Reju в местном сообществе Рочестера».

Этот объект станет ключевым элементом растущей сети центров регенерации Reju, дополняя демонстрационный завод — Regeneration Hub Zero, — который открылся и работает во Франкфурте, и выбор площадки для центра Regeneration Hub One в промышленном парке Chemelot в Ситтарде, Нидерланды, о котором было объявлено в прошлом году.

Компания Reju использует патентованную технологию переработки, разработанную компаниями Technip Energies и IBM Research, для регенерации различных текстильных отходов, начиная с переработки отходов полиэстера в высококачественный полиэстер Reju. У этого регенерированного материала на 50 % меньше углеродный след, по сравнению с первичным полиэстером, и он предназначен для многократной переработки, снижая зависимость отрасли от ископаемых материалов.

«Штат Нью-Йорк стремится создавать хорошо оплачиваемые рабочие места и поддерживать инновационные проекты и компании, работа которых направлена на то, чтобы материалы не попадали на свалки, и способствует защите нашей планеты, — сказал губернатор Хокул (Hochul). — Амбициозный проект Reju, в рамках которого будет создано около 70 новых рабочих мест в бизнес-парке Eastman, показывает, как умные инвестиции могут превратить отходы в возможности, дополнительно поддерживая общие усилия нашего штата в области зеленой экономики и создавая более светлое будущее для всех».

«Компания Kodak рада приветствовать Reju в бизнес-парке Eastman, — сказал Джим Моран (Jim Moran), президент EBP Kodak. — Мы рады будем поддержать цель Reju по созданию системы, в которой текстильных отходов не существует, используя уникальную инфраструктуру и возможности нашего парка».

Благодаря партнерству с мировыми брендами, текстильными комбинатами и агрегаторами отходов компания Reju обеспечивает полную отслеживаемость логистики текстиля, превращая одежду, которая иначе была бы захоронена на свалках или сожжена, в сырье для новой экономики замкнутого цикла.

Центр регенерации в США дополнительно усиливает присутствие Reju в США. «Reju инвестирует в будущее, в котором отходы текстиля после использования его потребителями становятся ресурсом, а не обузой, — добавил г-н Фриск. — Это сигнал рынку о том, что масштабное внедрение замкнутого цикла возможно и сейчас самое время обеспечить продолжение наращивания этого импульса».

Дополнительную информацию смотрите на веб-сайте reju.com.

О компании Technip Energies

Компания Technip Energies является глобальным лидером в области технологий и конструирования. Ведущее положение в сфере СПГ, водорода, этилена, экологичной химии и управления выбросами CO2 позволяет нам вносить свой вклад в развитие таких важнейших рынков, как энергетика, производные энергоносители, декарбонизация и создание замкнутых циклов. Наши взаимодополняющие сегменты бизнеса — технологии, товары и услуги (TPS) и реализация проектов — превращают инновации в масштабируемую и промышленную реальность. За счет сотрудничества и точности исполнения обязательств более 17 000 наших сотрудников в 34 странах в полной мере стремятся связать процветание с экологичностью, чтобы планета процветала долго. В 2024 году компания Technip Energies получила доход 6,9 млрд евро, и ее акции представлены на бирже Euronext Paris. Компания также имеет американские депозитарные расписки, продающиеся на внебиржевом рынке.

О компании Reju

Reju — это компания, занимающаяся регенерацией отходов текстиля в текстиль, которая ориентирована на создание инновационных решений для переработки отходов текстиля после использования его потребителями и ПЭТ-отходов. Компания Reju, принадлежащая Technip Energies и использующая технологию, основанную на исследовании IBM, стремится к созданию глобальной системы переработки текстиля с замкнутым циклом для утилизации ПЭТ-пластика из отходов текстиля после использования его потребителями. Подробнее смотрите на сайте www.reju.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2864465/Reju_US_Regeneration_Hub_map.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2666366/Reju_Logo.jpg