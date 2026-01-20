Компания Reju объявила о выборе площадки для первого в США промышленного центра регенерации в Рочестере, штат Нью-Йорк
Jan 20, 2026, 08:10 ET
ПАРИЖ, 20 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Reju — компания, которая специализируется на регенерации отходов текстиля в текстиль, сегодня объявила, что выбрала площадку для своего первого промышленного объекта в США, что стало важной вехой ее усилий по глобальному масштабированию. Этот будущий центр регенерации будет находиться в Рочестере, штат Нью-Йорк, укрепляя приверженность компании Reju внедрению системы переработки текстиля с замкнутым циклом в основных регионах по всему миру.
Этот объект Reju займет 18,9 акра в бизнес-парке Eastman и будет ежегодно перерабатывать эквивалент 300 миллионов изделий, которые в противном случае превратились бы в текстильные отходы, производя БГЭТ (rBHET), который затем будет проходить повторную полимеризацию для получения ПЭТ (PET) Reju. Этот выбор площадки также создаст возможности для диверсификации и обеспечит близость к производству.
Окончательное решение об инвестициях в этот проект будет принимать совет директоров компании Technip Energies, являющейся для Reju материнской.
«Поскольку это наш первый центр регенерации в Соединенных Штатах, выбор данной площадки является важным шагом вперед в создании действительно глобальной системы с замкнутым циклом, — сказал Патрик Фриск (Patrik Frisk), генеральный директор Reju. — Мы гордимся тем, что создаем устойчивое производство и рабочие места Reju в местном сообществе Рочестера».
Этот объект станет ключевым элементом растущей сети центров регенерации Reju, дополняя демонстрационный завод — Regeneration Hub Zero, — который открылся и работает во Франкфурте, и выбор площадки для центра Regeneration Hub One в промышленном парке Chemelot в Ситтарде, Нидерланды, о котором было объявлено в прошлом году.
Компания Reju использует патентованную технологию переработки, разработанную компаниями Technip Energies и IBM Research, для регенерации различных текстильных отходов, начиная с переработки отходов полиэстера в высококачественный полиэстер Reju. У этого регенерированного материала на 50 % меньше углеродный след, по сравнению с первичным полиэстером, и он предназначен для многократной переработки, снижая зависимость отрасли от ископаемых материалов.
«Штат Нью-Йорк стремится создавать хорошо оплачиваемые рабочие места и поддерживать инновационные проекты и компании, работа которых направлена на то, чтобы материалы не попадали на свалки, и способствует защите нашей планеты, — сказал губернатор Хокул (Hochul). — Амбициозный проект Reju, в рамках которого будет создано около 70 новых рабочих мест в бизнес-парке Eastman, показывает, как умные инвестиции могут превратить отходы в возможности, дополнительно поддерживая общие усилия нашего штата в области зеленой экономики и создавая более светлое будущее для всех».
«Компания Kodak рада приветствовать Reju в бизнес-парке Eastman, — сказал Джим Моран (Jim Moran), президент EBP Kodak. — Мы рады будем поддержать цель Reju по созданию системы, в которой текстильных отходов не существует, используя уникальную инфраструктуру и возможности нашего парка».
Благодаря партнерству с мировыми брендами, текстильными комбинатами и агрегаторами отходов компания Reju обеспечивает полную отслеживаемость логистики текстиля, превращая одежду, которая иначе была бы захоронена на свалках или сожжена, в сырье для новой экономики замкнутого цикла.
Центр регенерации в США дополнительно усиливает присутствие Reju в США. «Reju инвестирует в будущее, в котором отходы текстиля после использования его потребителями становятся ресурсом, а не обузой, — добавил г-н Фриск. — Это сигнал рынку о том, что масштабное внедрение замкнутого цикла возможно и сейчас самое время обеспечить продолжение наращивания этого импульса».
Дополнительную информацию смотрите на веб-сайте reju.com.
О компании Technip Energies
Компания Technip Energies является глобальным лидером в области технологий и конструирования. Ведущее положение в сфере СПГ, водорода, этилена, экологичной химии и управления выбросами CO2 позволяет нам вносить свой вклад в развитие таких важнейших рынков, как энергетика, производные энергоносители, декарбонизация и создание замкнутых циклов. Наши взаимодополняющие сегменты бизнеса — технологии, товары и услуги (TPS) и реализация проектов — превращают инновации в масштабируемую и промышленную реальность. За счет сотрудничества и точности исполнения обязательств более 17 000 наших сотрудников в 34 странах в полной мере стремятся связать процветание с экологичностью, чтобы планета процветала долго. В 2024 году компания Technip Energies получила доход 6,9 млрд евро, и ее акции представлены на бирже Euronext Paris. Компания также имеет американские депозитарные расписки, продающиеся на внебиржевом рынке.
О компании Reju
Reju — это компания, занимающаяся регенерацией отходов текстиля в текстиль, которая ориентирована на создание инновационных решений для переработки отходов текстиля после использования его потребителями и ПЭТ-отходов. Компания Reju, принадлежащая Technip Energies и использующая технологию, основанную на исследовании IBM, стремится к созданию глобальной системы переработки текстиля с замкнутым циклом для утилизации ПЭТ-пластика из отходов текстиля после использования его потребителями. Подробнее смотрите на сайте www.reju.com
