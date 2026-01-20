Reju annonce la sélection du site du premier centre de régénération d'installations de taille industrielle aux États-Unis, à Rochester, dans l'État de New York

PARIS, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Reju, la société de régénération de textile à textile, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait choisi le site de sa première installation industrielle aux États-Unis, marquant ainsi une étape importante dans ses efforts pour s'étendre à l'échelle mondiale. Ce futur centre de régénération sera situé à Rochester, dans l'État de New York, renforçant ainsi l'engagement de Reju en faveur de l'adoption d'un système textile circulaire dans les principales régions du monde.

The Reju site spans 18.9 acres on Eastman Business Park and ambitions to regenerate the equivalent of 300 million articles annually that would otherwise end up as textile waste and will produce rBHET that will then be repolymerized into Reju PET.

Le site de Reju s'étend sur 18,9 acres dans l'Eastman Business Park et ambitionne de régénérer l'équivalent de 300 millions d'articles par an qui finiraient autrement en déchets textiles et produira du rBHET qui sera ensuite repolymérisé en Reju PET. Le choix du site offrira également des possibilités de diversification et de délocalisation de l'industrie manufacturière.

Le projet sera soumis à la décision finale d'investissement du conseil d'administration de Technip Energies, la société mère de Reju.

« En tant que premier centre de régénération aux États-Unis, ce choix de site constitue un grand pas en avant dans la construction d'un système circulaire véritablement mondial », a déclaré Patrik Frisk, PDG de Reju. « Nous sommes fiers d'apporter la fabrication durable et les emplois de Reju à la communauté de Rochester ».

L'installation constituera un moment clé dans le réseau de centres de régénération en expansion de Reju, en complément de l'usine de démonstration Regeneration Hub Zero qui est opérationnelle à Francfort et de la sélection du site de Regeneration Hub One dans le parc industriel de Chemelot à Sittard, aux Pays-Bas, annoncée l'année dernière.

Reju utilise une technologie de recyclage exclusive développée par Technip Energies et IBM Research pour régénérer les déchets textiles, à commencer par le polyester, et les transformer en polyester Reju de haute qualité. Ce matériau régénéré a une empreinte carbone inférieure de 50 % à celle du polyester vierge et est conçu pour être recyclé plusieurs fois, réduisant ainsi la dépendance de l'industrie à l'égard des matières premières d'origine fossile.

« L'État de New York s'est engagé à créer des emplois bien rémunérés et à soutenir des projets innovants et des entreprises qui s'efforcent d'éviter la mise en décharge de matériaux et de protéger notre planète », a déclaré le gouverneur Hochul. « Le projet ambitieux de Reju, qui créera environ 70 nouveaux emplois dans le parc d'activités Eastman, montre comment des investissements intelligents peuvent transformer les déchets en opportunités, en soutenant davantage les efforts globaux de notre État en matière d'économie verte et en créant un avenir plus radieux pour tous ».

« Kodak est ravi d'accueillir Reju à Eastman Business Park », a déclaré Jim Moran, président de Kodak EBP. « Nous sommes impatients de soutenir l'objectif de Reju, qui est de construire un système où les déchets textiles n'existent pas, en tirant parti de l'infrastructure et des capacités uniques de notre parc. »

Grâce à des partenariats avec des marques mondiales, des usines et des agrégateurs de déchets, Reju assure une traçabilité complète de textile à textile, transformant les vêtements destinés à la décharge ou à l'incinération en matières premières pour une nouvelle économie circulaire.

Le centre de régénération américain renforce la présence de Reju aux États-Unis. « Reju investit dans un avenir où les déchets textiles post-consommation deviendront une ressource et non un handicap », a ajouté M. Frisk. « C'est un signal pour le marché que la circularité à grande échelle est possible et qu'il est maintenant temps de s'assurer que l'élan continue à se développer. »

Pour plus d'informations, visitez le site reju.com.

A propos de Technip Energies

Technip Energies est un acteur mondial de la technologie et de l'ingénierie. Avec des positions de leader dans les domaines du GNL, de l'hydrogène, de l'éthylène, de la chimie durable et de la gestion du CO2 , nous contribuons au développement de marchés critiques tels que l'énergie, les dérivés de l'énergie, la décarbonisation et la circularité. Nos secteurs d'activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Exécution de projets, transforment l'innovation en une réalité évolutive et industrielle. Grâce à la collaboration et à l'excellence dans l'exécution, nos plus de 17 000 employés répartis dans 34 pays s'engagent pleinement à concilier prospérité et durabilité pour un monde conçu pour durer. Technip Energies a réalisé un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2024 et est coté sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

À propos de Reju

Reju est une entreprise de régénération de matériaux textiles en textiles qui se concentre sur la création de solutions innovantes pour le recyclage des textiles en polyester post-consommation et des déchets en PET. Détenue par Technip Energies et utilisant une technologie développée grâce à la recherche d'IBM, Reju vise à établir un système textile circulaire mondial pour traiter le plastique PET que l'on trouve dans les déchets textiles post-consommation. Pour en savoir plus : www.reju.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2864465/Reju_US_Regeneration_Hub_map.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2666366/Reju_Logo.jpg