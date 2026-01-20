Reju ogłasza wybór lokalizacji pierwszego amerykańskiego centrum regeneracji na skalę przemysłową w Rochester w stanie Nowy Jork

PARYŻ, 20 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Reju, spółka prowadząca działalność w sektorze regeneracji tekstyliów ogłosiła dzisiaj, że wybrano lokalizację pierwszego amerykańskiego obiektu przemysłowego, co jest znaczącym krokiem milowym w działaniach ukierunkowanych na rozwój na rynku globalnym. Przyszłe centrum regeneracji zostanie otwarte w Rochester w stanie Nowy Jork, umacniając zaangażowanie firmy Reju w budowę systemu zamkniętego obiegu tekstyliów w kluczowych regionach na całym świecie.

Teren wybrany przez Reju ma powierzchnię 18,9 akrów (ok. 7,65 hektarów) i znajduje się w parku przemysłowym Eastman Business Park. Ambitne plany firmy obejmują regenerację odpowiednika 300 mln artykułów rocznie, które inaczej stałyby się odpadami tekstylnymi, oraz produkcję oligomeru rBHET, który następnie zostanie ponownie spolimeryzowany do postaci PET Reju. Wybór lokalizacji jest również okazją do dywersyfikacji produkcji i przybliżenia jej do docelowych rynków zbytu (near-shoring).

Ostateczną decyzję na temat realizacji inwestycji podejmie zarząd Technip Energies, spółki macierzystej Reju.

„Ponieważ jest to nasze pierwsze centrum regeneracji w Stanach Zjednoczonych, wybór lokalizacji jest poważnym krokiem naprzód w budowie prawdziwego systemu o obiegu zamkniętym - powiedział Patrik Frisk, dyrektor generalny Reju. - Z dumą wnosimy do społeczności Rochester zrównoważoną produkcję i miejsca pracy".

Zakład będzie pełnić kluczową rolę w poszerzaniu sieci centrów regeneracji Reju, uzupełniając listę obiektów, na której znajduje się czynny zakład demonstracyjny Regeneration Hub Zero we Frankfurcie i wybór lokalizacji dla centrum Regeneration Hub One w parku przemysłowym Chemelot Industrial Park w holenderskim Sittard, ogłoszony w ubiegłym roku.

Reju wykorzystuje zastrzeżoną technologię recyklingu opracowaną przez Technip Energies i IBM Research z myślą o regeneracji odpadów tekstylnych, począwszy od poliestru, który jest przetwarzany w wysokiej jakości poliester Reju. Powstały w wyniku regeneracji materiał charakteryzuje się o 50% niższym śladem węglowym w porównaniu z poliestrem pierwotnym, przy czym opracowano go z myślą o możliwości wielokrotnego recyklingu, ograniczając uzależnienie tej branży od surowców kopalnych.

„Stan Nowy Jork prowadzi działania na rzecz tworzenia dobrze płatnych miejsc pracy i wspierania innowacyjnych projektów i firm, których praca polega na ograniczaniu ilości odpadów trafiających na wysypiska i na ochronie naszej planety - powiedział gubernator Hochul. - Ambitny projekt Reju, w ramach którego powstanie około 70 nowych miejsc pracy w Eastman Business Park pokazuje, w jaki sposób inteligentne inwestycje przekształcają odpady w możliwości, jeszcze bardziej wspierając działania naszego stanu na rzecz zielonej gospodarki i otwierając dla wszystkich świetlaną przyszłość".

„Kodak z radością wita Reju w Eastman Business Park - powiedział Jim Moran, prezes EBP z ramienia Kodak. - Z niecierpliwością czekamy na możliwość wsparcia Reju w realizacji celu budowy systemu, w którym odpady tekstylne nie istnieją, a wszystko to poprzez wykorzystanie walorów jedynej w swoim rodzaju infrastruktury i możliwości naszego Parku".

Dzięki współpracy z międzynarodowymi markami, zakładami i podmiotami odbierającymi odpady, Reju zapewnia pełną identyfikowalność tekstyliów, przekształcając odzież, których droga kończy się na składowisku odpadów lub w spalarni w surowiec wykorzystywany w ramach nowej gospodarki obiegu zamkniętego.

Amerykańskie centrum regeneracji jeszcze bardziej umacnia obecność Reju na tym rynku. „Reju inwestuje w przyszłość, w której odpady tekstylne stają się zasobem, nie problemem - dodał Frisk. -Jest to sygnał dla rynku, że obieg zamknięty na dużą skalę jest możliwy, że jest to najlepszy moment, aby zapewnić konsekwentny wzrost tej dynamiki".

Technip Energies

Technip Energies to światowy lider w dziedzinie technologii i inżynierii. Dzięki czołowej pozycji w branżach LNG, wodoru, etylenu, zrównoważonej chemii i zarządzania CO2 przyczynia się do rozwoju kluczowych rynków, takich jak energetyka, pochodne energii, dekarbonizacja i gospodarka o obiegu zamkniętym. Współpracujące ze sobą segmenty działalności - Technologia, Produkty i Usługi (TPS) oraz Realizacja projektów - pozwalają przekształcać innowacje w skalowalne rozwiązania przemysłowe. Dzięki współpracy i najwyższej jakości realizacji zadań ponad 17 000 pracowników w 34 krajach jest w pełni zaangażowanych w łączenie dobrobytu ze zrównoważonym rozwojem dla świata, który ma trwać. W 2024 r. firma Technip Energies osiągnęła przychody w wysokości 6,9 mld euro i jest notowana na giełdzie Euronext Paris. Posiada również amerykańskie kwity depozytowe (American Depositary Receipts) będące przedmiotem obrotu pozagiełdowego.

Reju

Reju to firma zajmująca się regeneracją materiałów. Trzon jej działalności stanowi tworzenie innowacyjnych rozwiązań regeneracji tekstyliów poliestrowych i odpadów z tworzyw sztucznych PET. Jako spółka należąca do Technip Energies i wykorzystująca technologię opracowaną w ramach badań prowadzonych przez IBM, Reju stawia sobie za cel budowę globalnego systemu zamkniętego obiegu tekstyliów, aby rozwiązać problem znajdującego się w nich tworzywa PET. Więcej informacji na stronie https://www.reju.com/.

