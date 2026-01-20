Reju elige el sitio para centro de regeneración de instalaciones de tamaño industrial de Estados Unidos

- Reju anuncia la selección del sitio para el primer centro de regeneración de instalaciones de tamaño industrial de Estados Unidos en Rochester, Nueva York

PARÍS, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Reju, la empresa de regeneración textil, anunció hoy la selección de este emplazamiento para su primera planta industrial en Estados Unidos, lo que marca un hito importante en su expansión global. Este futuro Centro de Regeneración se ubicará en Rochester, Nueva York, lo que refuerza el compromiso de Reju con la adopción de un sistema textil circular en regiones clave del mundo.

La planta de Reju ocupa 7,4 hectáreas en el Parque Empresarial Eastman y aspira a regenerar anualmente el equivalente a 300 millones de artículos que, de otro modo, terminarían como residuos textiles. Además, producirá rBHET que posteriormente se repolimerizará en PET de Reju. La selección del sitio también brindará oportunidades para la diversificación y la deslocalización de la fabricación.

El proyecto estará sujeto a la decisión final de inversión por parte del directorio de Technip Energies, la empresa matriz de Reju.

"Como nuestro primer centro de regeneración en Estados Unidos, la selección de este sitio representa un gran avance en la construcción de un sistema circular verdaderamente global", afirmó Patrik Frisk, consejero delegado de Reju. "Nos enorgullece llevar la fabricación y los empleos sostenibles de Reju a la comunidad de Rochester".

La instalación servirá como un momento clave en la red en expansión de centros de regeneración de Reju, complementando la planta de demostración Regeneration Hub Zero que está en funcionamiento en Frankfurt y la selección del sitio de Regeneration Hub One en el Parque Industrial Chemelot en Sittard, Países Bajos, anunciada el año pasado.

Reju utiliza tecnología de reciclaje patentada, desarrollada por Technip Energies e IBM Research, para regenerar residuos textiles, comenzando con poliéster, y obtener poliéster Reju de alta calidad. Este material regenerado tiene una huella de carbono un 50% menor que el poliéster virgen y está diseñado para ser reciclable varias veces, lo que reduce la dependencia de la industria de insumos fósiles.

"El estado de Nueva York se compromete a crear empleos bien remunerados y a apoyar proyectos y empresas innovadoras que trabajan para evitar que los materiales terminen en los vertederos y proteger nuestro planeta", declaró la gobernadora Hochul. "El ambicioso proyecto de Reju, que creará aproximadamente 70 nuevos empleos en el Parque Empresarial Eastman, demuestra cómo las inversiones inteligentes pueden convertir los residuos en oportunidades, impulsando aún más las iniciativas generales de nuestro estado en materia de economía verde y creando un futuro más prometedor para todos".

"Kodak se complace en dar la bienvenida a Reju al Parque Empresarial Eastman", indicó Jim Moran, director general de EBP de Kodak. "Esperamos apoyar el objetivo de Reju de construir un sistema donde no existan residuos textiles aprovechando la infraestructura y las capacidades únicas de nuestro Parque".

A través de asociaciones con marcas globales, fábricas y agregadores de residuos, Reju garantiza una trazabilidad completa de textil a textil, transformando las prendas destinadas a vertederos o incineración en materia prima para una nueva economía circular.

El Centro de Regeneración de Estados Unidos fortalece aún más la presencia de Reju en Estados Unidos. "Reju invierte en un futuro donde los residuos textiles posconsumo se conviertan en un recurso, no en una carga", añadió Frisk. "Es una señal para el mercado de que la circularidad a gran escala es posible y ahora es el momento de asegurar que este impulso siga creciendo".

Acerca de Technip Energies

Technip Energies es una potencia global en tecnología e ingeniería. Con posiciones de liderazgo en GNL, hidrógeno, etileno, química sostenible y gestión del CO2, contribuimos al desarrollo de mercados cruciales como la energía, los derivados energéticos, la descarbonización y la circularidad. Nuestros segmentos de negocio complementarios, Tecnología, Productos y Servicios (TPS) y Ejecución de Proyectos, convierten la innovación en una realidad escalable e industrial. Mediante la colaboración y la excelencia en la ejecución, nuestros más de 17.000 empleados en 34 países están plenamente comprometidos con la integración de la prosperidad y la sostenibilidad para un mundo diseñado para perdurar. Technip Energies generó unos ingresos de 6.900 millones de euros en 2024 y cotiza en Euronext París. La compañía también opera con certificados de depósito estadounidenses (ADR) extrabursátiles (OTC).

Acerca de Reju

Reju es una empresa de regeneración de materiales textiles, centrada en la creación de soluciones innovadoras para el reciclaje de textiles de poliéster posconsumo y residuos de PET. Propiedad de Technip Energies y con tecnología desarrollada en colaboración con IBM Research, Reju busca establecer un sistema textil circular global para abordar el problema del plástico PET presente en los residuos textiles posconsumo. Más información en www.reju.com

