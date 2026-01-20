Reju informuje o výbere lokality pre prvé centrum Regeneration Hub v priemyselnej mierke v Rochesteri v americkom štáte New York
Jan 20, 2026, 08:26 ET
PARÍŽ, 20. január 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Reju, zameraná na regeneráciu textílií, dnes oznámila, že si zvolila miesto pre svoj prvý priemyselný závod so sídlom v USA, čo predstavuje významný míľnik v jej úsilí o globálnu expanziu. Toto budúce centrum regenerácie Regeneration Hub sa bude nachádzať v Rochesteri v štáte New York, čo upevní záväzok Reju k zavádzaniu obehového textilného systému v kľúčových regiónoch sveta.
Závod Reju sa rozprestiera na ploche 18,9 akrov v priestoroch Eastman Business Park a jeho ambíciou je regenerovať ekvivalent 300 miliónov kusov odevu ročne, ktoré by inak skončili ako textilný odpad. Produkovať bude rBHET, ktorý sa potom repolymerizuje na Reju PET. Výber lokality tiež poskytne príležitosti na diverzifikáciu a výrobu v blízkosti pobrežia.
Projekt bude ešte predmetom konečného investičného rozhodnutia predstavenstva spoločnosti Technip Energies, materskej spoločnosti Reju.
„Ako naše prvé centrum Regeneration Hub v Spojených štátoch predstavuje výber lokality významný krok vpred pri budovaní skutočne globálneho obehového systému," povedal Patrik Frisk, generálny riaditeľ spoločnosti Reju. „Sme hrdí, že môžeme do komunity v Rochesteri prinášať udržateľnú výrobu a pracovné miesta spoločnosti Reju."
Zariadenie bude slúžiť ako kľúčový bod v rozširujúcej sa sieti regeneračných centier Reju a doplní ukážkový závod Regeneration Hub Zero, prevádzkovaný vo Frankfurte, a výber lokality Regeneration Hub One v priemyselnom parku Chemelot v holandskom Sittarde, oznámený minulý rok.
Reju využíva vlastnú technológiu recyklácie vyvinutú spoločnosťami Technip Energies spolu s IBM Research na regeneráciu textilného odpadu, najmä polyesteru, na vysoko kvalitný Reju Polyester. Tento regenerovaný materiál má o 50 % nižšiu uhlíkovú stopu ako nový polyester a je navrhnutý tak, aby sa dal recyklovať viacnásobne, čím sa znižuje závislosť odvetvia od fosílnych palív.
„Štát New York sa zaviazal vytvárať dobre platené pracovné miesta a podporovať inovatívne projekty a spoločnosti, ktoré pracujú na tom, aby sa materiály nedostávali na skládky a na ochrane našej planéty," povedal guvernér Hochul. „Ambiciózny projekt spoločnosti Reju, ktorý v Eastman Business Park vytvorí približne 70 nových pracovných miest, ukazuje, ako môžu inteligentné investície premeniť odpad na príležitosť, čím ďalej podporia celkové úsilie nášho štátu o zelenú ekonomiku a vytvoria lepšiu budúcnosť pre všetkých."
„Spoločnosť Kodak víta Reju v Eastman Business Parku s nadšením," uviedol Jim Moran, prezident EBP spoločnosti Kodak. „Tešíme sa, že budeme môcť podporovať cieľ spoločnosti Reju, ktorým je budovanie systému bez textilného odpadu, a to využitím jedinečnej infraštruktúry a možností nášho Parku."
Prostredníctvom partnerstiev s globálnymi značkami, mlynmi a agregátormi odpadu zaisťuje Reju plnú sledovateľnosť textílií a premieňa odevy určené na skládkovanie alebo spaľovanie na suroviny pre nové obehové hospodárstvo.
Americké centrum Regeneration Hub ďalej posilňuje pôsobnosť spoločnosti Reju v USA. „Reju investuje do budúcnosti, kde sa textilný odpad od spotrebiteľov stane zdrojom, nie príťažou," dodal Frisk. „Je to signál pre trh, že obehovosť vo veľkom meradle je možná a teraz nastal čas zabezpečiť ďalšie budovanie tejto dynamiky."
Viac informácií nájdete na stránke reju.com.
O spoločnosti Technip Energies
Technip Energies je globálna technologická a inžinierska spoločnosť. Vďaka vedúcim pozíciám v oblasti LNG, vodíka, etylénu, udržateľnej chémie a riadenia CO2 prispievame k rozvoju kľúčových trhov, ako sú energetika, energetické deriváty, dekarbonizácia a obehové hospodárstvo. Naše doplnkové obchodné segmenty, technológia, produkty a služby (TPS) a dodávanie projektov, premieňajú inovácie na škálovateľnú a priemyselnú realitu. Formou spolupráce a excelentnej realizácie je viac ako 17 000 našich zamestnancov v 34 krajinách plne odhodlaných prepojiť prosperitu s udržateľnosťou pre svet, ktorý vydrží pre ďalšie generácie. Spoločnosť Technip Energies dosiahla v roku 2024 tržby vo výške 6,9 miliardy eur a je kótovaná na burze Euronext Paris. Spoločnosť obchoduje aj s americkými depozitnými certifikátmi mimo burzy.
O spoločnosti Reju
Reju je spoločnosť na regeneráciu materiálov z textilu na textil, zameraná na vytváranie inovatívnych riešení na recykláciu polyesterového textilu a PET odpadu od spotrebiteľov. Cieľom spoločnosti Reju, ktorú vlastní spoločnosť Technip Energies a ktorá využíva technológiu vyvinutej výskumom IBM, je vytvoriť globálny obehový textilný ekosystém s cieľom riešiť problematiku PET plastu z textilného odpadu od spotrebiteľov. Viac informácií nájdete na stránke www.reju.com
