Компания SINEXCEL повышает отказоустойчивость чешской энергосистемы за счет проекта хранилища энергии мощностью 6,02 МВт / 16,72 МВтч

ЛОКЕТ, Чешская Республика, 2 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания SINEXCEL поддерживает реализацию проекта аккумуляторного хранилища энергии мощностью 6,02 МВт / 16,72 МВтч в Локете, Надлеси. Этот проект знаменует очередной важный шаг в миссии компании SINEXCEL по выводу высокоэффективной технологии преобразования энергии на энергетический рынок Чешской Республики и Европы.

Оптимизация для динамичных энергетических рынков

iMAGE1

Расположенный в Надлеси (50°07'50,3"N 12°49'03,1"E) объект специально спроектирован для ценового арбитража. Фиксируя ценовые спреды на энергетическом рынке и обеспечивая необходимую балансировку сети, система повышает одновременно экономическую жизнеспособность и стабильность местной энергетической инфраструктуры.

Для обеспечения максимальной эффективности в рамках проекта развертываются системы преобразования энергии (PCS) SINEXCEL мощностью 1725 кВт, обеспечивающие пиковую эффективность до 98,5 %. Системы PCS мощностью 1725 кВт обеспечивают явные технические преимущества.

Передовая технология подключения нескольких цепей: повышает защиту батарей, поддерживая гибкие конфигурации из 1, 2, 4 или 8 цепей батарей.

повышает защиту батарей, поддерживая гибкие конфигурации из 1, 2, 4 или 8 цепей батарей. Быстрое реагирование: время отклика 10 мс обеспечивает балансировку энергосистемы в режиме реального времени и целостную интеграцию.

время отклика 10 мс обеспечивает балансировку энергосистемы в режиме реального времени и целостную интеграцию. Долговечная конструкция: шкафы категории NEMA 3R обеспечивают надежную и высокоэффективную эксплуатацию на открытом воздухе в разных климатических условиях.

Система PCS также соответствует основным нормативным требованиям и стандартам энергосистем Северной Америки, Европы, Австралии, Японии и Китая, обеспечивая беспроблемное развертывание на разных рынках.

Рентабельная технология для успеха в масштабе коммунальных предприятий

Разработанный компанией Energo Synergy Group s.r.o. проект получил безрегрессное финансирование от Raiffeisen Leasing a.s. 1 ноября 2025 года и будет полностью введен в эксплуатацию 30 апреля 2026 года.

Обладая опытом более чем 5000 развертываний и глобальной мощностью проектов 15 ГВт / 40 ГВтч, компания SINEXCEL сохраняет положение предпочтительного партнера для строителей энергосистемы, заинтересованных в надежном и эффективном оборудовании для хранения энергии. Этот проект в Чехии подчеркивает приверженность компании SINEXCEL глобальному переходу к экологичному и отказоустойчивому энергетическому будущему.

О компании SINEXCEL

Компания SINEXCEL, основанная в 2007 году, является одним из пионеров в области хранения энергии, зарядки электромобилей и решений для обеспечения качества электроэнергии. Имея в своем багаже установленные хранилища общей мощностью 15 ГВт, зарядные станции для электромобилей общей мощностью 140 000 и установленные активные фильтры гармоник (AHF) почти на 20 миллионов ампер, компания SINEXCEL сотрудничает с лидерами отрасли, такими как EVE Energy и Schneider Electric, чтобы обеспечить гибкость электроснабжения.

