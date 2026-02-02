Spoločnosť SINEXCEL zvyšuje odolnosť českej siete projektom skladovania energie s výkonom 6,02 MW/16,72 MWh
Feb 02, 2026, 04:00 ET
LOKET, Česká republika, 2. februára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť SINEXCEL podporuje nasadenie projektu batériového úložiska energie s výkonom 6,02 MW/16,72 MWh v meste Loket v okrese Nadlesí. Tento projekt predstavuje ďalší významný krok v misii spoločnosti SINEXCEL poskytovať vysokovýkonnú technológiu premeny energie Českej republike a európskemu trhu s energiou.
Optimalizované pre dynamické trhy s energiou
Zariadenie nachádzajúce sa v Nadlesí (50°07'50.3"N 12°49'03.1"E) je špeciálne navrhnuté pre cenovú arbitráž. Zachytením cenových rozpätí na trhu s energiou a zabezpečením nevyhnutného vyváženia siete systém zvyšuje ekonomickú životaschopnosť aj stabilitu miestnej energetickej infraštruktúry.
Na zabezpečenie maximálneho výkonu projekt využíva systémy konverzie energie (PCS) SINEXCEL s výkonom 1 725 kW, ktoré dosahujú maximálnu účinnosť až 98,5 %. Systém PCS s výkonom 1 725 kW ponúka výrazné technické výhody:
- Pokročilá viacstrunová technológia: zlepšuje ochranu batérie a zároveň podporuje flexibilné konfigurácie reťazcov s 1, 2, 4 alebo 8 batériami.
- Rýchla reakcia: doba odozvy 10 ms zaisťuje vyváženie siete v reálnom čase a bezproblémovú integráciu.
- Odolný dizajn: skrinky s certifikáciou NEMA 3R umožňujú spoľahlivú a vysoko výkonnú vonkajšiu prevádzku v rôznych klimatických podmienkach.
Systém PCS tiež spĺňa hlavné regulačné a sieťové normy v Severnej Amerike, Európe, Austrálii, Japonsku a Číne, čím zabezpečuje bezproblémové nasadenie na rôznych trhoch.
Financovateľná technológia pre úspech v oblasti energetiky
Projekt, ktorý vyvinula spoločnosť Energo Synergy Group s.r.o., získal 1. novembra 2025 financovanie bez postihu od spoločnosti Raiffeisen Leasing a.s. a bude plne uvedený do prevádzky 30. apríla 2026.
S viac ako 5 000 nasadeniami a globálnou kapacitou 15 GW/40 GWh je spoločnosť SINEXCEL naďalej preferovaným partnerom pre vývojárov, ktorí hľadajú spoľahlivý a efektívny hardvér na skladovanie energie. Tento český projekt podčiarkuje záväzok spoločnosti SINEXCEL riadiť globálny prechod smerom k udržateľnej a odolnej energetickej budúcnosti.
O spoločnosti SINEXCEL
Spoločnosť SINEXCEL bola založená v roku 2007 a stala sa priekopníkom v oblasti skladovania energie, nabíjania elektromobilov a riešení kvality energie. S nainštalovaným úložiskom s kapacitou 15 GW, 140 000 nabíjačkami pre elektromobily a takmer 20 miliónmi ampérov nasadeného aktívneho harmonického filtra spolupracuje spoločnosť SINEXCEL s lídrami v odvetví, ako sú EVE Energy a Schneider Electric, s cieľom posilniť energetickú slobodu.
