Spoločnosť SINEXCEL podporuje projekt skladovania energie s výkonom 7,5 MW/15,04 MWh v Rumunsku, čo umožňuje väčšiu flexibilitu obchodovania s energiou
Feb 02, 2026, 04:00 ET
CURTEA DE ARGEȘ, Rumunsko, 2. februára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť SINEXCEL podporuje zavádzanie projektu úložiska energie z batérií s výkonom 7,5 MW/15,04 MWh v Rumunsku (45°02'58,6" s. š., 24°15'09,4" v. d.), čím ďalej rozširuje svoju pôsobnosť v Európe a umožňuje flexibilnejšie, trhovo orientované hospodárenie s energiou prostredníctvom pokročilej technológie premeny energie.
Maximalizácia energetickej hodnoty prostredníctvom všestrannej adaptability
Projekt je určený predovšetkým na cenovú arbitráž, pomáha optimalizovať stratégie obchodovania s energiou a zároveň zvyšuje reakciu siete a prevádzkovú efektívnosť.
Jadrom systému sú systémy premeny energie (PCS) SINEXCEL s výkonom 1 250 kW, ktoré sú navrhnuté tak, aby maximalizovali energetickú hodnotu prostredníctvom všestrannej adaptability. Riešenie poskytuje vysokú účinnosť a flexibilnú integráciu, čo umožňuje optimalizovaný výkon systému a silnejšiu dlhodobú ekonomiku projektu.
Aby systém PCS splnil rôzne požiadavky projektu a potreby budúceho rozšírenia, podporuje viacero konfigurácií strednonapäťových staníc vrátane:
- 6-metrovej rozvodne stredného napätia: 2,5 MW/3,15 MW
- 12-metrovej rozvodne stredného napätia: 5 MW/6,25 MW
- 12-metrovej rozvodne stredného napätia: až 9,45 MW/10 MW
Táto škálovateľnosť umožňuje vývojárom efektívne rozširovať kapacitu a zároveň znižovať zložitosť inštalácie a náklady na životný cyklus.
Osvedčený globálny partner
Projekt, ktorý vyvinula spoločnosť Energy Solar NRG SRL, získal vo februári 2025 financovanie bez postihu od banky DHB a jeho úplné uvedenie do prevádzky je naplánované na 30. septembra 2026, čo ďalej potvrdzuje spoľahlivosť technológie PCS spoločnosti SINEXCEL pre aplikácie v úžitkovom meradle.
S viac ako 5 000 nasadeniami po celom svete a inštalovanou kapacitou viac ako 15 GW/40 GWh je spoločnosť SINEXCEL naďalej dôveryhodným partnerom pre vývojárov, ktorí hľadajú spoľahlivý a efektívny hardvér na ukladanie energie. Tento projekt opäť dokazuje záväzok spoločnosti podporovať odolnejšiu, udržateľnejšiu a ekonomicky optimalizovanejšiu energetickú budúcnosť.
O spoločnosti SINEXCEL
Spoločnosť SINEXCEL bola založená v roku 2007 a stala sa priekopníkom v oblasti skladovania energie, nabíjania elektromobilov a riešení kvality energie. S nainštalovaným úložiskom s kapacitou 15 GW, 140 000 nabíjačkami pre elektromobily a takmer 20 miliónmi ampérov nasadeného aktívneho harmonického filtra spolupracuje spoločnosť SINEXCEL s lídrami v odvetví, ako sú EVE Energy a Schneider Electric, s cieľom posilniť energetickú slobodu.
Kontakt: [email protected]
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2873658/iMAGE1.jpg
