SINEXCEL zvyšuje odolnost české energetické sítě projektem bateriového úložiště o výkonu 6,02 MW a kapacitě 16,72 MWh
News provided bySINEXCEL
Feb 02, 2026, 04:00 ET
LOKET, Česká republika, 2. února 2026 /PRNewswire/ -- Společnost SINEXCEL podporuje realizaci projektu bateriového úložiště energie o výkonu 6,02 MW a kapacitě 16,72 MWh v Lokti-Nadlesí. Tento projekt představuje další významný krok v poslání společnosti SINEXCEL poskytovat České republice a evropskému energetickému trhu vysoce výkonné technologie pro přeměnu energie.
Optimalizováno pro dynamické energetické trhy
Zařízení, umístěné v lokalitě „Nadlesí (50°07'50,3" s.š. 12°49'03,1" v. d.), je navrženo speciálně pro cenovou arbitráž. Využíváním cenových rozdílů na trhu s elektřinou a současným poskytováním klíčových služeb vyrovnávání výkonu sítě systém zvyšuje ekonomickou efektivitu i stabilitu místní energetické infrastruktury.
Pro zajištění maximálního výkonu jsou v projektu nasazeny systémy přeměny energie (PCS) SINEXCEL o výkonu 1725 kW, které dosahují špičkové účinnosti až 98,5 %. Model PCS 1725kW nabízí několik výrazných technických předností:
- Pokročilá multi-string technologie: Zlepšuje ochranu baterií a zároveň podporuje flexibilní konfigurace 1, 2, 4 nebo 8 bateriových stringů.
- Rychlá odezva: Doba odezvy 10 ms zajišťuje vyrovnávání sítě v reálném čase a bezproblémovou integraci.
- Odolná konstrukce: Skříně se stupněm krytí NEMA 3R umožňují spolehlivý, vysoce výkonný venkovní provoz v různých klimatických podmínkách.
Systém PCS rovněž splňuje hlavní regulační a síťové normy platné v Severní Americe, Evropě, Austrálii, Japonsku a Číně, což zajišťuje bezproblémové nasazení na různých trzích.
Bankovatelná technologie pro provoz v energetické síti
Projekt vyvinutý společností Energo Synergy Group s.r.o. získal 1. listopadu 2025 bezregresní financování od společnosti Raiffeisen Leasing a.s. a jeho plné uvedení do provozu je plánováno na 30. dubna 2026.
Společnost SINEXCEL má za sebou více než 5 000 realizací a její instalovaný výkon po celém světě dosahuje 15 GW/40 GWh. I díky tomu je partnerem, kterého si vybírají vývojáři hledající spolehlivá a vysoce účinná technologická řešení pro úložiště energie. Tento český projekt podtrhuje závazek společnosti SINEXCEL podporovat globální přechod k udržitelné a odolné energetické budoucnosti.
O společnosti SINEXCEL
Společnost SINEXCEL byla založena v roce 2007 a je průkopníkem v oblasti skladování energie, nabíjení elektromobilů a řešení kvality elektrické energie. S instalovaným výkonem úložišť 15 GW úložišť, 140 000 nabíječkami pro elektromobily a téměř 20 miliony ampérů AHF spolupracuje SINEXCEL s předními podniky v oboru, jako jsou EVE Energy a Schneider Electric, na posílení energetické nezávislosti.
Kontakt: [email protected]
Share this article