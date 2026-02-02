SINEXCEL zvyšuje odolnost české energetické sítě projektem bateriového úložiště o výkonu 6,02 MW a kapacitě 16,72 MWh

News provided by

SINEXCEL

Feb 02, 2026, 04:00 ET

LOKET, Česká republika, 2. února 2026 /PRNewswire/ -- Společnost SINEXCEL podporuje realizaci projektu bateriového úložiště energie o výkonu 6,02 MW a kapacitě 16,72 MWh v Lokti-Nadlesí. Tento projekt představuje další významný krok v poslání společnosti SINEXCEL poskytovat České republice a evropskému energetickému trhu vysoce výkonné technologie pro přeměnu energie.

Optimalizováno pro dynamické energetické trhy

Continue Reading
iMAGE1
iMAGE1

Zařízení, umístěné v lokalitě „Nadlesí (50°07'50,3" s.š. 12°49'03,1" v. d.), je navrženo speciálně pro cenovou arbitráž. Využíváním cenových rozdílů na trhu s elektřinou a současným poskytováním klíčových služeb vyrovnávání výkonu sítě systém zvyšuje ekonomickou efektivitu i stabilitu místní energetické infrastruktury.

Pro zajištění maximálního výkonu jsou v projektu nasazeny systémy přeměny energie (PCS) SINEXCEL o výkonu 1725 kW, které dosahují špičkové účinnosti až 98,5 %. Model PCS 1725kW nabízí několik výrazných technických předností:

  • Pokročilá multi-string technologie: Zlepšuje ochranu baterií a zároveň podporuje flexibilní konfigurace 1, 2, 4 nebo 8 bateriových stringů.
  • Rychlá odezva: Doba odezvy 10 ms zajišťuje vyrovnávání sítě v reálném čase a bezproblémovou integraci.
  • Odolná konstrukce: Skříně se stupněm krytí NEMA 3R umožňují spolehlivý, vysoce výkonný venkovní provoz v různých klimatických podmínkách.

Systém PCS rovněž splňuje hlavní regulační a síťové normy platné v Severní Americe, Evropě, Austrálii, Japonsku a Číně, což zajišťuje bezproblémové nasazení na různých trzích.

Bankovatelná technologie pro provoz v energetické síti

Projekt vyvinutý společností Energo Synergy Group s.r.o. získal 1. listopadu 2025 bezregresní financování od společnosti Raiffeisen Leasing a.s. a jeho plné uvedení do provozu je plánováno na 30. dubna 2026.

Společnost SINEXCEL má za sebou více než 5 000 realizací a její instalovaný výkon po celém světě dosahuje 15 GW/40 GWh. I díky tomu je partnerem, kterého si vybírají vývojáři hledající spolehlivá a vysoce účinná technologická řešení pro úložiště energie. Tento český projekt podtrhuje závazek společnosti SINEXCEL podporovat globální přechod k udržitelné a odolné energetické budoucnosti.

O společnosti SINEXCEL

Společnost SINEXCEL byla založena v roce 2007 a je průkopníkem v oblasti skladování energie, nabíjení elektromobilů a řešení kvality elektrické energie. S instalovaným výkonem úložišť 15 GW úložišť, 140 000 nabíječkami pro elektromobily a téměř 20 miliony ampérů AHF spolupracuje SINEXCEL s předními podniky v oboru, jako jsou EVE Energy a Schneider Electric, na posílení energetické nezávislosti.

Kontakt: [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2873627/iMAGE1.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

SINEXCEL podporuje projekt skladování energie o výkonu 10 MW/33,86 MWh v Bulharsku, čímž posiluje flexibilitu evropské rozvodné sítě

SINEXCEL podporuje projekt skladování energie o výkonu 10 MW/33,86 MWh v Bulharsku, čímž posiluje flexibilitu evropské rozvodné sítě

Společnost SINEXCEL je hrdá na to, že podporuje úspěšné zavedení projektu skladování energie v bateriích o výkonu 10 MW/33,86 MWh v Bulharsku, čímž...
SINEXCEL podporuje projekt skladování energie o výkonu 7,5 MW/15,04 MWh v Rumunsku, který umožňuje větší flexibilitu obchodování s energií

SINEXCEL podporuje projekt skladování energie o výkonu 7,5 MW/15,04 MWh v Rumunsku, který umožňuje větší flexibilitu obchodování s energií

Společnost SINEXCEL podporuje zavedení projektu skladování energie v bateriích o výkonu 7,5 MW/15,04 MWh v Rumunsku (45°02'58,6'' s. š., 24°15'09,4"...
More Releases From This Source

Explore

Utilities

Utilities

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Oil & Energy

Oil & Energy

Electrical Utilities

Electrical Utilities

News Releases in Similar Topics