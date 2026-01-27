# UnionPay v Davose 2026: Prezentácia ekonomickej odolnosti Číny pre nový plán globálneho rozvoja
Jan 27, 2026, 12:23 ET
DAVOS, Švajčiarsko, 27. január 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť UnionPay bola nedávno prizvaná na výročné zasadnutie Svetového ekonomického fóra (WEF) (známe ako Winter Davos), ktoré sa konalo vo Švajčiarsku. 21. januára vystúpil pán Dong Junfeng, predseda predstavenstva UnionPay, v rámci panelovej diskusie na tematickom stretnutí za okrúhlym stolom pod názvom „Čínska ekonomika: Plne rozvinutá?" V rámci diskusie sa pán Dong s ostatnými účastníkmi panelovej diskusie rozprávali o kľúčových témach vrátane trendov hospodárskeho rozvoja Číny, rastu na základe inovácií a príspevku Číny ku globálnej ekonomike. Dialóg zdôraznil silnú odolnosť a rastový potenciál čínskej ekonomiky. Zároveň zdôraznil kľúčovú rolu spoločnosti UnionPay pri podpore domáceho hospodárskeho obehu Číny, stimulácii nových kvalitných výrobných síl a podpore globálnej hospodárskej spolupráce.
UnionPay inovuje platobné systémy na uľahčenie rastu spotreby v Číne
Uprostred rastúcich globálnych ekonomických rizík a výziev zostáva určujúcim znakom čínskej ekonomiky „odolnosť". V roku 2025 HDP Číny vzrástol medziročne o 5 % a celkovo presiahol 140 biliónov CNY. Pán Dong poznamenal, že dlhodobá stabilita a trvalý rast Číny pramenia z viacerých pozitívnych faktorov vrátane dlhodobého rozvojového plánovania a účinného politického usmerňovania vlády, silnejšej vitality účastníkov trhu, zvýšenia spotreby a rastúceho domáceho dopytu. Najvýznamnejšie s nich sú posledné dva.
Na politickej úrovni pokračuje Čína v presadzovaní novej rozvojovej paradigmy, v ktorej sa domáca a medzinárodná cirkulácia navzájom posilňujú. 15. päťročný plán výslovne vyzýva k špeciálnym iniciatívam na podporu spotreby a rozšírenia ponuky prémiového spotrebného tovaru a služieb, ktoré poskytnú základnú záruku trvalo udržateľného hospodárskeho rastu.
Na strane dopytu sa urýchlene objavujú nové trendy spotreby, obchodné modely a prípady využitia. Údaje spoločnosti UnionPay ukazujú stabilný rast rozsahu digitálnych platieb v spotrebiteľskom sektore v Číne; nové obchodné modely, ako napríklad elektronický obchod so živým vysielaním, cezhraničný elektronický obchod, okamžitý maloobchod a ekonomika zdieľania, rýchlo získavajú na význame. Výdavky na zimné športy a cestovný ruch vzrástli o viac ako 50 %, zatiaľ čo cezhraničné platby stabilne rastú, pričom výdavky prichádzajúcich zahraničných turistov sa zvýšili o viac ako 60 %. Tieto trendy naznačujú posun v spotrebe domácností od tradičného tovaru k diverzifikovanému, vysoko kvalitnému a inteligentnému používaniu. Štrukturálne zmeny v spotrebiteľských výdavkoch pretvárajú faktory hospodárskeho rastu, keďže spotrebu poháňajú skôr kombinácia tovaru a služieb, než len samotný tovar. Tieto zmeny podnietili prechod na ľahkú a zákazkovú výrobu, pričom urýchlili inovácie v dodávkach produktov.
V súlade s týmito trendmi UnionPay využíva svoje silné stránky v oblasti platieb a prispieva k rozširovaniu spotrebiteľského trhu v objeme aj kvalite prostredníctvom technologických inovácií a modernizácie služieb. Spoločnosť buduje platobnú sieť pokrývajúcu online aj kamenné obchody na domácom aj medzinárodnom trhu, pričom optimalizuje platobné skúsenosti a znižuje transakčné náklady. Tieto snahy účinne uvoľnili potenciál pre výdavky a poskytli silnú podporu zvýšenej obchodnej vitality, čím sa UnionPay stala kľúčovým akcelerátorom neprestajného hospodárskeho rastu Číny.
Nové kvalitné výrobné sily s využitím AI: UnionPay aktívne vynakladá úsilie na budovanie ekosystému s podporou AI
Rozvíjajúce sa oblasti, ako je umelá inteligencia (AI), sa stávajú kľúčovými hnacími silami zvyšovania produktivity a trvalo udržateľného hospodárskeho rastu. Pán Dong poznamenal, že globálna horúčka AI za posledné roky priniesla prelomy v oblasti veľkých jazykových modelov, multimodálnych technológií a inteligentných agentov, čo urýchlilo široké prijatie AI. Zlepšovaním efektívnosti, optimalizáciou modelov a transformáciou ekosystémov spúšťa AI nové kvalitné produktívne sily a stáva sa prevratným motorom hospodárskeho rastu. Platobný sektor pritom stojí v popredí aplikácií AI.
Pokiaľ ide o zvyšovanie efektívnosti, AI prispieva k nižším nákladom a vyššej efektivite v oblasti osobnej produktivity, podnikových operácií, priemyselnej spolupráce a rozhodovania vďaka automatizácii opakujúcich sa úloh, optimalizácii procesov rozhodovania, rozširovaniu výrobnej kapacity a odstraňovaniu prekážok v pracovných postupoch. V oblasti bezpečnosti platieb vybudovala spoločnosť UnionPay inteligentný systém riadenia rizík, kde pravidlá riadenia rizík s podporou AI predstavujú pevnú obrannú líniu pre bezpečný a kompatibilný vývoj digitálnych platieb. V rámci optimalizácie služieb spustila spoločnosť UnionPay aplikáciu „Nihao China" pre medzinárodných návštevníkov Číny. Ponúka komplexné služby prostredníctvom inteligentných agentov založených na interakcii v prirodzenom jazyku s cieľom plniť personalizované platobné potreby.
V optimalizácii modelov transformuje AI odvetvia od pasívneho vykonávania pokynov k proaktívnemu reagovaniu na potreby, vďaka čomu vzniká celý rad nových obchodných modelov. V čase, keď sa popredné svetové platobné spoločnosti púšťajú do agentských platieb, ujíma sa UnionPay vedenia spustením agentskej platobnej služby MCP. Táto služba nielen integruje tradičné platobné možnosti, ale zavádza aj inovatívny platobný zážitok s podporou agentov. Používatelia môžu bezproblémovo dokončiť celý proces prostredníctvom konverzácie – od vyjadrenia potrieb až po konečnú platbu. Táto modelová inovácia uľahčuje platby a lepšie ich prispôsobuje, pričom zároveň integruje platby do celej cesty spotrebiteľa a ponúka novú cestu k digitálnej modernizácii komerčných ekosystémov.
V transformácii ekosystémov posúva príchod éry inteligentného obchodu podniky od „riadených skúsenosťami" na „riadené dátami a inteligenciou". Vďaka AI sa platby stávajú viac než len nástrojmi na peňažné vyrovnanie a stávajú sa základnou infraštruktúrou pre inteligentnú modernizáciu ekonomických činností. V nadväznosti na nový štvorstranný model spolupracuje UnionPay so zainteresovanými stranami v odvetví na preskúmaní a vybudovaní ekosystému agentských platieb. Cieľom týchto snáh je priniesť čínske riešenie pre inteligentné platby po celom svete a podporiť rast platobného priemyslu, ktorý je otvorenejší, kolaboratívnejší a inteligentnejší.
Prehlbovanie globálnej spolupráce pre vzájomný prospech: UnionPay prepája svet platobným mostom
Vo svete poznačenom zvýšenou neistotou v obchodnej politike a geopolitickým napätím, je Čína naďalej odhodlaná presadzovať otváranie sa na vysokej úrovni a ponúkať svetu príležitosti prostredníctvom vlastného rozvoja. Ako „kapiláry" cezhraničného obchodu, investícií a medziľudských výmen, sa platby stali významným článkom pre užšiu medzinárodnú spoluprácu. Pán Dong zdôraznil, že trvalý hospodársky rast Číny prospieva nielen samotnej krajine, ale zároveň pomáha nadväzovať silnejšie partnerstvá na viacerých trhoch po celom svete. Podporou rozvojového modelu založeného na rovnocennej spolupráci a vzájomnom prospechu sa Čína delí o dividendy stabilného rozvoja a hospodárskeho rastu so svetom.
V súčasnosti Čína patrí medzi troch najväčších obchodných partnerov viac ako 150 krajín a regiónov. Masívne toky tovaru a služieb na rozvinuté trhy a z nich, vrátane luxusného priemyselného tovaru, finančných služieb, lekárskej starostlivosti a farmaceutických výrobkov, poskytli rozvíjajúcim sa trhom obrovské exportné príležitosti a vyhliadky na rozvoj. To podporilo miestnu zamestnanosť, modernizáciu priemyslu a zlepšenie infraštruktúry, čím sa posilnili schopnosti sebestačného rozvoja.
V súlade s politikou otvárania sa na vysokej úrovni spoločnosť UnionPay aktívne implementuje medzinárodnú rozvojovú stratégiu, ktorá kombinuje „globalizáciu" a „prilákanie" prostredníctvom neustáleho zlepšovania svojej globálnej platobnej siete. V rámci „globalizácie" bolo vydaných celkovo takmer 300 miliónov kariet UnionPay v 83 krajinách a regiónoch mimo pevninskej Číny. Sieť akceptačných miest UnionPay pokrýva 183 krajín a regiónov vrátane viac ako 75 miliónov medzinárodných obchodníkov. Tieto úspechy sú základom pre rozsiahlu a viacúrovňovú globálnu platobnú sieť, ktorá poskytuje stabilné a bezproblémové platby pre obojsmerné investície, obchod a medziľudské výmeny medzi Čínou a svetom. V reakcii na globálny trend digitálnych platieb buduje UnionPay prepojenú platobnú sieť s QR kódmi a aktívne podporuje prepojenie digitálnej infraštruktúry a špecifikácií na rôznych trhoch. Cieľom je odstrániť prekážky v cezhraničných platbách.
V oblasti „prilákania" Čína prehĺbila otváranie inštitúcií v platobnom sektore s väčšou otvorenosťou a širšou medzinárodnou spoluprácou. Spolupráca medzi spoločnosťou UnionPay a hlavnými medzinárodnými kartovými systémami, ako sú American Express, Mastercard a Visa, v oblasti vydávania a akceptácie kariet, inovatívnych platieb a infraštruktúry uľahčila platby v Číne a zlepšila služby v rámci cezhraničných transakcií. UnionPay zároveň aktívne integruje domáce a medzinárodné vysokokvalitné zdroje s cieľom vybudovať otvorený a kolaboratívny ekosystém. Skúma inovatívne modely spolupráce, ako sú partnerstvá medzi sieťami (N2N) a medzi vládami (G2G) s kartovými systémami, clearingovými sieťami a internetovými platformami. Cieľom je urýchliť vývoj nového štvorstranného modelu cezhraničných platieb, ktorý prináša spoločné výhody a výsledky výhodné pre všetky strany.
Keďže Čína naďalej vyniká svojím obrovským trhom a zavedeným priemyselným systémom, UnionPay sa pozerá do budúcnosti so záväzkom slúžiť medzinárodnému trhu. Zameriava sa na vysokokvalitný rozvoj platobného priemyslu a bude pokračovať v prehlbovaní technologických inovácií, urýchľovaní hĺbkovej integrácie nových technológií, ako je AI, s platobnými službami, s cieľom neustále zlepšovať kvalitu a efektívnosť služieb reálnej ekonomike. Podporou prepojeného a štandardizovaného rozvoja globálneho platobného trhu sa UnionPay snaží poskytovať vyššiu hodnotu globálnym partnerom, obchodníkom a držiteľom kariet a ešte viac prispievať ku globálnej hospodárskej spolupráci a spoločnej prosperite.
