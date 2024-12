136ᵉ Foire de Canton : les nouvelles forces productives de qualité activées par l'innovation technologique favorisent la modernisation du commerce chinois

CANTON, Chine, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La 136e Foire chinoise des importations et des exportations de Canton été un symbole de réussite avec un chiffre d'affaires à l'exportation prévu atteignant 24,95 milliards USD. Sur le thème « Servir un développement de haute qualité, promouvoir une ouverture de haut niveau », la foire a présenté un éventail étonnant d'innovations, établissant de nombreux nouveaux records, notamment un nombre croissant de nouveaux produits et une augmentation du nombre d'acheteurs étrangers, mettant en évidence la dynamique commerciale et économique robuste de la Chine.

La réussite illustrée par ces chiffres peut être attribuée à la 136e foire de Canton, qui a mis en lumière les fruits du développement de nouvelles forces productives de qualité, avec un large éventail de produits numériques, intelligents et verts. Cette session a présenté environ 390 000 produits numériques et intelligents, ce qui représente une augmentation de 300 %, ainsi qu'une hausse de 130 % du nombre de produits verts et à faible émission de carbone par rapport à la foire précédente. Alors que de plus en plus d'entreprises chinoises remportent des commandes grâce à de nouveaux produits et de nouvelles technologies, la modification de la structure des produits observée à la foire de Canton est un microcosme de l'évolution de la valeur technologique et de la valeur de la marque des produits d'exportation de la Chine.

« La foire de Canton est une fenêtre importante pour l'ouverture de la Chine sur le monde extérieur et une plateforme clé pour le commerce extérieur. Depuis le début, les produits agricoles et les produits de l'industrie primaire ont été les principaux produits exposés. Aujourd'hui, nous sommes également la scène principale pour la présentation des dernières technologies de pointe », a déclaré Chu Shijia, directeur adjoint et secrétaire général de la foire et directeur général du Centre chinois du commerce extérieur.

Arthur Guimarães, directeur général de la Chambre de commerce chinoise du Brésil, a déclaré : « La foire de Canton présente les dernières réalisations de l'industrie manufacturière chinoise de pointe et constitue le meilleur endroit pour trouver des partenaires fiables ». Au cours de cette session, les acheteurs étrangers de tous les principaux marchés sont en augmentation, y compris ceux des marchés émergents et de l'initiative « Belt and Road » et les acheteurs de l'Union européenne ont également enregistré une croissance à deux chiffres. Ces résultats significatifs témoignent de la confiance des milieux d'affaires internationaux dans les produits et les entreprises chinoises, ainsi que d'un regain de confiance dans l'économie chinoise.

Avec la forte dynamique d'amélioration du commerce extérieur de la Chine, le rôle de la foire de Canton en tant que plateforme internationale sera plus important pour faciliter le commerce international et promouvoir un développement gagnant-gagnant.

La 137e Foire de Canton se tiendra du 15 avril au 5 mai 2025 à Canton. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.cantonfair.org.cn/en-US

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2574114/Canton_Fair.jpg