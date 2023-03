2023 IWD: XCMG Machinery apoya a las mujeres y promueve la igualdad de género

- 2023 IWD: Promoviendo la igualdad de género, XCMG Machinery apoya a las mujeres para ampliar las oportunidades de desarrollo profesional en la industria de maquinaria de construcción

XCMG Brasil organiza cursos de formación sobre salud mamaria y el taller "Escuchándola", y pone en marcha programas de formación lingüística y profesional para potenciar el desarrollo de la carrera profesional de las mujeres.

POUSO ALEGRE, Brasil, 8 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Con motivo del Día Internacional de la Mujer 2023, XCMG Machinery (SHE:000425, "XCMG") ha organizado el primer taller "Escuchándola" en Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil. Alrededor de 20 empleadas de XCMG Brasil, de diferentes orígenes, compartieron sus experiencias de trabajo y de vida, y ofrecieron consejos y sugerencias para la gestión y el desarrollo de la empresa.

XCMG Brasil se ha comprometido a apoyar a las mujeres en la industria de maquinaria de construcción a través de una serie de eventos y programas. Cada mes de octubre, la empresa organiza sesiones de formación sobre salud mamaria para las empleadas. Además, sus programas de formación en idiomas y habilidades profesionales han ayudado a muchas empleadas a lograr un mayor éxito profesional.

Laura Lopes, que trabaja en ventas, ha asistido a sesiones de formación no sólo para conocer los productos y sus funciones, sino también para manejar los equipos de maquinaria.

"Durante mis tres años en XCMG Brasil, siempre tengo una sensación de logro cuando me comunico con los clientes. He estado aprendiendo cómo operar las maquinarias para poder demostrar a los clientes de una manera más atractiva, y creo que a través del trabajo en XCMG Brasil y creciendo en una industria que me encanta, voy a lograr un mayor éxito ", dijo Laura.

Priscila Nogueira que trabaja en finanzas y contabilidad en XCMG Brasil, ha estado aprendiendo y actualizándose, y ha obtenido el título del Consejo Regional de Contabilidad de Minas Gerais (CRCMG). Nogueira afirma que XCMG Brasil le ha proporcionado una plataforma de crecimiento y desarrollo, y que continuará alcanzando las estrellas en su carrera.

Yu Ziqiao es una profesora del Colegio de Técnicos de XCMG que ha estado trabajando en Libreville, Gabón para llevar a cabo sesiones de formación y cursos a los técnicos locales, profesores universitarios y personal del gobierno. Yu personaliza cursos que no sólo proporcionan a los estudiantes una sólida base teórica, sino que también les dotan de habilidades prácticas que se adaptan al nivel de destreza de cada persona. Ha compilado el primer libro de texto bilingüe de la universidad, "Construction Machinery English", e imparte el curso de inglés especializado.

Yu ha participado dos veces como conferenciante en cursos nacionales de formación de profesores de montaje, puesta en marcha y mantenimiento. Junto con su equipo, Yu ha visitado bases de fabricación para conocer en profundidad las tecnologías de operación y mantenimiento de 22 productos de nueve series, con el objetivo de servir mejor a sus clientes.

"El espíritu de XCMG me anima a seguir progresando y apoyar a más estudiantes que harán contribuciones significativas en la industria de la maquinaria de construcción", dijo Yu.

