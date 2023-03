2023 IWD: Promovendo a equidade de gênero, a XCMG Machinery apoia as mulheres a ampliar as oportunidades de desenvolvimento de carreira no setor de maquinários de construção

XCMG Brasil organiza treinamento em saúde da mama e workshop "Ouça Ela", e lança programas de treinamento em idiomas e habilidades profissionais para capacitar o desenvolvimento da carreira das mulheres

POUSO ALEGRE, Brasil, 8 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Para marcar o Dia Internacional da Mulher 2023, a XCMG Machinery (SHE: "000425 XCMG") organizou o primeiro workshop "Ouvindo Ela" em Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil. Cerca de 20 funcionárias da XCMG Brazil, que vêm de diferentes origens, compartilharam suas experiências de trabalho e vida, e ofereceram conselhos e sugestões para a gestão e o desenvolvimento da empresa.

DIM (IWD) 2023: Promovendo a Equidade de Gênero, a XCMG Machinery Apoia as Mulheres a Ampliar as Oportunidades de Desenvolvimento de Carreira na Industria de Maquinários de Construção. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

A XCMG Brazil está empenhada em apoiar as mulheres no setor de maquinários de construção por meio de uma série de eventos e programas. Todos os meses de outubro, a empresa organiza sessões de treinamento em saúde dos seios para as funcionárias. Além disso, seu idioma e programas de treinamento de habilidades profissionais ajudaram muitas mulheres a alcançar maior sucesso na carreira.

Laura Lopes, que trabalha em vendas, realizou sessões de treinamento não apenas para aprender sobre os produtos e funções, mas também para operar os equipamentos de maquinário.

"Durante meus três anos na XCMG Brazil, sempre tenho um senso de conquista quando me comunico com os clientes. Tenho aprendido a operar as máquinas para poder demonstrar aos clientes de uma forma mais envolvente, e acredito que, ao trabalhar na XCMG Brazil e crescer em um setor que amo, alcançarei maior sucesso", disse Laura.

Priscila Nogueira, que trabalha em finanças e contabilidade na XCMG Brazil, vem aprendendo e aperfeiçoando a si mesma e alcançou a qualificação do Conselho de Contabilidade regional CRCMG (Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais). Nogueira disse que a XCMG Brazil ofereceu uma plataforma de crescimento e desenvolvimento e ela continuará a buscar estrelas em sua carreira.

Yu Ziqiao é uma professora da XCMG Technicians College que trabalha em Libreville, Gabão, para realizar sessões de treinamento e cursos para técnicos locais, professores universitários e funcionários do governo. Yu personaliza cursos que não só oferecem aos alunos uma base teórica sólida, mas também os equipam com habilidades práticas que se adaptam ao nível de habilidade de cada pessoa. Ela compilou o primeiro livro bilíngue da faculdade, "maquinários de construção ingleses", e ensina o curso de inglês especializado.

Yu atuou duas vezes como professora em treinamentos nacionais de professores para montagem, comissionamento e manutenção. Juntamente com sua equipe, Yu visitou as bases de fabricação para aprender profundamente as tecnologias de operação e manutenção de 22 produtos de nove séries, com o objetivo de melhor atender seus clientes.

"O espírito da XCMG me encoraja a continuar progredindo e apoiando mais alunos que farão contribuições significativas no setor de maquinários de construção", disse Yu.

Para obter uma história mais inspiradora de XCMG sheroes, acesse XCMG e suas páginas nos sites Meta, Twitter, LinkedIn, YouTube e Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2018803/b6b33818e24e68ec42a0d9ccea1833f.jpg

FONTE XCMG Machinery

SOURCE XCMG Machinery